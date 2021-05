Howard University nombra su facultad de Bellas Artes en honor a Chadwick Boseman

A casi nueve meses de la muerte del actor Chadwick Boseman, los homenajes en su honor no se han detenido y ahora Howard University, una de las instituciones donde el artista asistió en su juventud, le dedicó un área completa a su ex alumno.

Durante las últimas horas, la universidad dio la noticia del cambio de nombre de una de sus facultades para conmemorar el legado y trayectoria del famoso actor, quien lamentablemente falleció a causa del cáncer el pasado 28 de agosto a los 43 años.

Ahora Howard University recordará por siempre a Chadwick Boseman al rebautizar su facultad de Bellas Artes en su honor, mostrando así la gran importancia y afecto que tienen hacia su fallecido ex alumno.

Chadwick Boseman recibe homenaje en Howard University

El actor era muy querido por la comunidad de Howard

Durante las primeras horas de este miércoles, los representantes de Howrd University declararon que su nueva facultad de Bellas Artes, pasando a llamarse ‘The Chadwick A. Boseman college of fine arts’, a partir de hoy.

Te informamos en La Verdad Noticias que el famoso actor asistió a esta escuela e incluso fue el orador de la ceremonia de graduación del año 2018, cuando nadie sabía que tenía cáncer y ya se encontraba luchando con la enfermedad.

Asimismo, la universidad demostró el gran afecto que tiene con sus alumnos y ex alumnos, pues recientemente nombraron como decana a una de sus integrantes, Phylicia Rashad, una ex actriz y ex alumna, que se hará cargo de la nueva facultad.

Howard University mantiene vivo el legado de Chadwick

La nueva facultad de bellas artes de la universidad siempre recordará a Chadwick Boseman

Cabe mencionar que esta no fue una decisión tomada a la ligera, pues el actor era muy querido en la institución, y tras su muerte, alumnos crearon una petición en Change.Org para nombrar la facultad en su honor, consiguiendo más de 58,000 firmas.

Así fue como los honores a la memoria de Chadwick Boseman continúan, pues uno de los más emotivos sucedió en una exposición de arte en Carolina del Sur, el estado donde nació, demostrando el gran cariño que le tenían no solo dentro de la pantalla, sino también fuera de ella.

