How I Met Your Mother tendrá una secuela protagonizada por Hilary Duff

Una serie secuela de “How I Met Your Mother” titulada “How I Met Your Father” ha sido encargada en Hulu con Hilary Duff como protagonista. En un futuro cercano, Sophie (Duff) le está contando a su hijo la historia de cómo conoció a su padre.

Una historia que nos catapulta al año 2021, donde Sophie y su grupo de amigos muy unidos están en medio de descubrir quiénes son, lo que quieren de la vida y cómo enamorarse en la era de las aplicaciones de citas y las opciones ilimitadas.

Según una persona con conocimiento del proyecto, no está claro cómo el nuevo programa se relacionará con el original, o si lo estará.

Esta exitosa serie estrenada en 2005 contó con nueve temporadas/Foto: Amazon Prime

La nueva serie proviene de los co-showrunners de "This Is Us" y los co-creadores de "Love, Victor", Isaac Aptaker y Elizabeth Berger, quienes se desempeñan como escritores y productores ejecutivos de la serie de noticias.

Los creadores de “How I Met Your Mother”, Carter Bays y Craig Thomas, también están a bordo como productores ejecutivos. Duff producirá además de protagonizar, con Adam Londy como coproductor ejecutivo.

20th Television producirá la nueva serie como lo hizo con la original. Aptaker y Berger se encuentran actualmente bajo un acuerdo general en el estudio.

"He tenido mucha suerte en mi carrera al interpretar algunos personajes maravillosos y estoy deseando asumir el papel de Sophie", dijo Duff.

“Como gran fan de “How I Met Your Mother”, me siento honrada e incluso un poco nervioso de que Carter y Craig me confiaran la secuela de su bebé. Isaac y Elizabeth son brillantes, y no puedo esperar para trabajar junto a ellos y todo su genio", comentó la actriz y cantante, según Variety.

"Estoy entusiasmada por aquí para unirme a las familias de Hulu Originals y 20th. ¡Me doy cuenta de que estos son zapatos grandes para llenar y estoy emocionada de poner todo allí", aseguró Hilary.

La secuela de How I Met Your Mother se planeó desde hace años

“How I Met Your Mother”se emitió en CBS durante nueve temporadas y más de 200 episodios entre 2005 y 2014. La serie fue protagonizada por Josh Radnor, Cobie Smulders, Neil Patrick Harris, Jason Segel y Alyson Hannigan. Bob Saget proporcionó la voz del narrador, una versión anterior del personaje de Radnor, Ted Mosby.

"Estamos más que emocionados de traer “How I Met Your Father” a Hulu", dijeron Aptaker y Berger.

“La icónica serie original de Carter y Craig revolucionó la comedia de media hora, y estamos muy honrados de llevar la antorcha hacia la próxima generación, ¡y nada menos que con Hilary Duff! No podemos esperar a que el público conozca a Sophie y su equipo, y los vea volverse por sí mismos y encontrar el amor en la ciudad de Nueva York de hoy en día", expresaron los creadores.

Y agregaron: "Esperamos que nadie piense que es extraño que Bob Saget interprete la voz de la vieja Hilary Duff".

Este no es el primer intento de crear una continuación de "HIMYM". CBS encargó un piloto para “How I Met Your Father” 2013, protagonizada por Greta Gerwig con Meg Ryan como narradora. El proyecto finalmente no fue recogido en serie.

“Niños, les voy a contar una historia increíble: es la historia de cómo dos escritores tuvieron la suerte de hacer el programa de televisión de sus sueños durante nueve temporadas y ahora pueden pasar la antorcha a un nuevo equipo creativo inspirado con su propio increíble historia para contar, la historia de “How I Met Your Father””, dijeron Bays y Thomas.

“Nos sentimos honrados por su pasión y visión, y esperamos poder ayudarlos a contar una nueva historia legendaria. (Gracias a todos los fans de 'HIMYM' que lo esperaron)", expresaron.

La serie trae a la artista Hilary Duff de 33 años al redil de Hulu después de que ella presionó sin éxito para mover el resurgimiento de la serie de Disney Channel "Lizzie McGuire" al streamer de Disney Plus.

Hilary será la protagonista de "How I Met Your Father" pero hasta ahora no se ha dado a conocer al resto del elenco/Foto: Gente

Como te informamos en La Verdad Noticias, Duff y la creadora de la serie Terri Minsky querían hacer una versión más adulta del programa, mientras que Disney quería algo más familiar.

Además de su papel en "Lizzie McGuire", Duff es conocida por protagonizar la serie aclamada por la crítica "Younger", que comenzó a transmitirse en TV Land antes de pasar a Paramount Plus para su última temporada.

“'How I Met Your Mother' sigue siendo una de las comedias más innovadoras y queridas de la televisión”, dijo Craig Erwich, presidente de Hulu Originals y ABC Entertainment.

Con "Younger" terminando esta temporada, Duff ahora tiene tiempo, especialmente dado que el esperado reboot de "Lizzie McGuire" en Disney + fracasó, liberando su agenda.

El creador de “Younger”, Darren Star, ha estado desarrollando un spin-off que se centraría en el personaje de Duff, Kelsey Peters.

Si bien el spin-off aún está en proceso, y en las primeras etapas, una fuente dice que es poco probable que Duff pueda hacer ambos proyectos, y "How I Met Your Father" es una gran prioridad para la actriz.

Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado.