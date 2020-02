How I Met Your Mother llegará al catálogo de Amazon Prime Video

How I Met Your Mother es una popular serie estadounidense que se estrenó el 19 de septiembre de 2005 y finalizó sus transmisiones el 31 de marzo de 2014. La historia es contada a lo largo de 9 temporadas y ha logrado consolidarse como una de las favoritas del público televidente.

La trama relata la vida de un grupo de amigos liderado por Ted Mosby, popular personaje interpretado por Josh Radnor y que durante los 208 episodios que conforman la serie le cuenta a sus hijos adolescentes cómo fue la manera en que conoció a The One, su madre.

Netflix, popular plataforma de streaming en vídeo, logró contar con la licencia para incluir la serie dentro de su catálogo pero desafortunadamente esta venció en el mes de abril de 2017 y se vio obligado a retirarla provocando que los fanáticos demostraran su enojo y decepción en las redes sociales.

How I Met Your Mother llegará al catálogo de Amazon Prime Video.

How I Met Your Mother llegará pronto a Amazon Prime Video

Pero en los últimos días ha surgido una nueva esperanza de que How I Met Your Mother regrese a las plataformas de streaming y esta ocasión será gracias a Amazon Prime Video quien ha causado furor entre los fanáticos de la serie con un sarcástico tweet que confirma esta información.

Oigan, ¿alguien sabe cuándo estrena How I Met Your Mother?



*Es para una tarea �� — PrimeVideoMX (@PrimeVideoMX) February 21, 2020

De manera inmediata los suscriptores de Amazon Prime Video cuestionaron a la plataforma si pronto podrían ver a How I Met Your Mother dentro del catálogo pero estos no pudieron obtener una fecha exacta de cuándo se podría ver la serie de nueva cuenta en un servicio de streaming.

Te puede interesar: Neil Patrick Harris de How I Met Your Mother visitó una destilería en Oaxaca (FOTOS)

How I Met Your Mother llegará al catálogo de Amazon Prime Video.

La noticia ha causado gran furor entre los fanáticos de How I Met Your Mother pues en las redes sociales es posible encontrar miles de comentarios donde piden que Amazon Prime Video no este jugando con sus sentimientos pues muchos desean ver la serie de nueva cuenta.

Fotografías: Pinterest

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana