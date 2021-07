House of the dragon ya tiene a la nueva princesa Targaryen

La precuela de Game of Thrones está dando mucho de qué hablar y es que recientemente los realizadores anticiparon que tendrá dos nuevas actrices, una de ellas será la nueva princesa de la casa Targaryen.

Hay que destacar que la precuela de Game of Thrones que desembarcará en HBO Max se avecina como todo un éxito y ya es esperada por cientos de fanáticos de la serie.

La serie precuela de Game of Thrones cautiva con cada detalle que sale a la luz y los fanáticos no ven la hora de que se estrene la realización audiovisual que retratará los orígenes de la casa Targaryen.

¿Quién será la nueva princesa Targaryen?

Entre lo primero que ha trascendido de esta serie es que se estrenaría en el año 2022 y además trascendió la identidad de la nueva princesa Rhaenyra Targaryen, quién será llevada a cabo por la actriz Milly Alcock.

La joven actriz será la primogénita del Rey será pura sangre valyria y jinete de dragones pero el gran conflicto estará centrado en que ella es mujer.

Hay que destacar que la serie House of the dragon está basada en Fuego y sangre, una de las obras literarias de George Martín y está ambientada 300 años antes de los hechos ocurridos en Game of Thrones.

¿Quién es Milly Alcock?

Milly Alcock es una actriz australiana de 19 años con un futuro muy brillante por delante. A pesar de su corta edad, ya apareció en muchas series de televisión con 12 créditos de actuación a su nombre hasta ahora, según IMDb .

En Upright, Milly Alcock interpretó al personaje Meg que se ve arrastrado a la historia después de un encuentro casual con Lucky Flynn (Tim Minchin).

La carrera de actriz de Milly Alcock comenzó en serio en 2014 con una aparición en un solo episodio en la serie de televisión Wonderland.

Cabe destacar que desde entonces, ha aparecido en algunos papeles bastante importantes en televisión con personajes como Les Norton, The School y Pine Gap de Netflix entre su filmografía hasta la fecha, siendo uno de los más importantes la precuela de Game of Thrones.

