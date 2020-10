House of the Dragon, precuela de Game of Thrones, ya tiene a su protagonista

Casi un año después de que HBO anunciara que crearía una precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, la serie ha elegido a su protagonista.

La serie tendrá lugar 300 años antes de Game of Thrones y seguirá a los miembros de House Targaryen (hogar de Daenerys) durante 10 episodios.

La cadena reveló el lunes 5 de octubre que Paddy Considine interpretará al Rey Viserys Targaryen, quien es "elegido por los señores de Westeros para suceder al Viejo Rey, Jaehaerys Targaryen, en el Gran Consejo de Harrenhal".

Paddy Considine será el actor principal de House of the Dragon

Su personaje se describe como un "hombre cálido, amable y decente". La cadena señaló además, "Viserys sólo desea llevar adelante el legado de su abuelo, pero como hemos aprendido de Game of Thrones, los hombres buenos no necesariamente son grandes reyes".

Paddy Considine de 47 años, apareció previamente en The Third Day y The Outsider de HBO, así como en Peaky Blinders y How to Build a Girl. El nativo de Staffordshire ha ganado dos premios BAFTA.

House of the Dragon se basa en el libro, "Fire & Blood" de George R.R. Martin, y está co-creado por Martin y Ryan Condal. Se espera que se estrene en 2022, y otros personajes de la serie incluirán a la princesa Rhaenyra Targaryen, la reina Alicent Hightower, el príncipe Daemon Targaryen y Aegon II Targaryen.

House of the Dragon se enfoca en los ancestros de Daenerys Targaryen

Una precuela de Game of Thrones protagonizada por Naomi Watts se enlató en octubre de 2019, antes de que se anunciara House of the Dragon. "Después de una cuidadosa consideración, hemos decidido no seguir adelante con la serie", reveló HBO en ese momento.

Final de Game of Thrones decepciona a fans

La serie de fantasía original se llevó a casa 12 premios Emmy, incluida la serie dramática excepcional, para su última temporada en 2019. Emilia Clarke, quien interpretó a Daenerys Targaryen, fue nominada cuatro veces por interpretar a la Madre de los dragones.

La actriz confesó en mayo que el final de Game of Thrones la "molestó", junto a millones de fans. "Cuando terminó el espectáculo, fue como salir de un búnker", dijo Clarke. "Todo se sintió realmente extraño. Entonces, obviamente, tuvo la reacción que tuvo".

A pesar de la indignación de los fanáticos por el final, estaban encantados de ver al elenco reunirse en los Premios Emmy 2019 y los Premios SAG 2020 a principios de este año.

Desde entonces, la familia Game of Thrones solo se ha hecho más grande, ya que la estrella Sophie Turner dio a luz a una niña con Joe Jonas en julio, mientras que Kit Harington y Rose Leslie, revelaron en septiembre que están esperando su primer hijo.

Te puede interesar: House of the Dragon: Qué esperar de la secuela de Game of Thrones de HBO

¿A ti qué te pareció el final de Game of Thrones?, ¿Crees que House of the Dragon logre imitar el éxito de su predecesora? Dinos en los comentarios.