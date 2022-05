House of the Dragon, precuela de Game of Thrones estrena primer avance

La nueva serie promete revelar más secretos sobre Juego de Tronos/Foto: El Economista

House of the Dragon la próxima precuela de Game of Thrones, finalmente ha lanzado su primer avance oficial, donde los fans han quedado muy emocionados por la presencia del Trono de Hierro y de la posible aparición de más dragones.

Como te informamos en La Verdad Noticias, en octubre del año pasado, HBO Max estrenó el primer teaser de House of the Dragon. Pero durante este jueves, la plataforma de streaming dejó con la boca abierta a miles de fanáticos de la saga, ya que en esta nueva serie, conoceremos mucho más sobre la familia que alguna vez dominó Westeros, los Targaryen.

¿De qué tratará la precuela de Game of Thrones?

Si eres fan de la serie Game of Thrones, la cual está basada en la saga literaria “Canción de Hielo y Fuego” escrita por George R.R. Martin, entonces es muy probable que te llene de entusiasmo saber que en la precuela se abordará la historia de los Targaryen, “Fuego y Sangre”.

La serie House of the Dragon estará ambientada 300 años antes de los acontecimientos de Juego de tronos. El programa se centrará en un acontecimiento infame de la historia de Poniente (Westeros) conocido como la “Danza de los Dragones”. Se trata de una guerra civil que tuvo lugar entre los hermanos Aegon II y Rhaenyra por el trono tras la muerte de su padre Viserys I.

La guerra enfrentó a todo Poniente contra sí mismo, con otras casas como los Stark y los Lannister uniéndose a ambos bandos. Muchos de los poderosos dragones de la Casa Targaryen perecieron y poco después se “extinguirían”, hasta que Daenerys Targaryen (en GOT) incubara tres huevos cientos de años después.

¿Cuándo se estrena House of the Dragon?

La nueva serie promete ser un éxito igual que GOT/Foto: Infobae

House of the Dragon se estrenará en la plataforma de HBO Max el domingo 21 de agosto de 2022, y serán 10 episodios los que conformarán la primera temporada, los cuales, muy probablemente se publicarán semanalmente, justo como ocurrió en su momento con Game of Thrones.

¡Síguenos en Google News, Facebook y Twitter para mantenerte informado con las noticias de hoy!