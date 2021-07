House of the Dragon detiene rodaje por caso de COVID-19

HBO ha detenido el rodaje de su precuela de Game of Thrones, “House of the Dragon” debido a un caso positivo de COVID-19 en el set, según han informado medios locales.

Como parte de las pruebas implementadas para todos los empleados de producción, un miembro de producción de la serie dio positivo por COVID-19. De acuerdo con las pautas de la industria, el miembro de producción está aislado y también las personas que tuvieron contacto cercano con él. La producción se reanudará el miércoles después de una pausa de dos días

Cabe indicar que este es el tercer rodaje afectado por el COVID-19 en el Reino Unido en los últimos días. “Bridgerton” de Netflix pausó el rodaje después de un caso positivo, se reanudó y se detuvo nuevamente después de otro caso. “Matilda” del streamer también se ha detenido por la misma razón.

¿De qué se trata la serie?

El rodaje de la serie tuvo que posponerse por dos días

La nueva serie de HBO, se centra en la Casa Targaryen y se basa en el libro Fire & Blood de George RR Martin. Según HBO, la serie "contará la historia de la Casa Targaryen (la casa que nos regaló la propia Madre de los Dragones, Daenerys Targaryen) y tendrá lugar 300 años antes de los eventos de Juego de Tronos".

Considine interpreta al Rey Viserys Targaryen, Cooke interpreta a Alicent Hightower, D'Arcy como la nueva Princesa Rhaenyra Targaryen, Smith como el Príncipe Daemon Targaryen y Toussaint como Lord Corlys Velaryon, conocido como la Serpiente Marina, quien se convierte en Mano de la Reina Rhaenyra Targaryen durante la Danza de Dragones.

¿Cuándo sale House of the Dragon?

La serie es una precuela de Game of Thrones

La serie House of the Dragon está planeada para estrenarse en 2022. Fue co-creada por Martin y Condal. El guión piloto que consiguió que la serie se hiciera fue escrito por Condal. Él se desempeña como co-showrunner junto a Miguel Sapochnik, el cineasta que dio forma a los capítulos más espectaculares de Game of Thrones y quien dirigirá el piloto y episodios adicionales. Martin, Condal y Sapochnik son productores ejecutivos junto con la escritora Sara Lee Hess, Vince Gerardis y Ron Schmidt.

