House of Gucci luce a sus actores y revela su poster oficial

House of Gucci es un película que tratará de un drama y crimen dirigido por Ridley Scott, basada en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour and Greed”, escrito por Sara Gay Forden.

Esta cinta narrará la historia del asesinato de Maurizio Gucci a manos de un sicario contratado por su exesposa. Cuenta con la participación de actores como Al Pacino, Jared Leto, Jereny Irons, Jack Huston, Reeve Carney y Salma Hayek.

El director Ridley Scott desde 2012, anunció que dirigiría una película sobre la caída de la dinastía Gucci, el guión estaría en manos de Andrea Berloff y a pesar del rechazo de la familia, Angelina Jolie y Leonardo DiCaprio serían quienes protagonizarían el filme, dando vida a Patriza Reggiani y Mairizio Gucci.

Seis años más tarde hubo un cambio de planes pues la hija de Scott, Jordan Scott lo reemplazaría como directora e inició negociaciones con Penélope Cruz para interpretar a Reggiani.

La filmación de esta Película

Hay que destacar que en febrero de 2021 comenzó el rodaje de “House of Gucci”, ciudades como Roma, Gressoney-Saint y Gressoney-La-Trinité fueron utilizados para recrear el complejo turístico de Sankt Moritz (Suiza).

También algunas escenas se llevaron a cabo en Florencia, Lago de Como y Milán; mientras que el rodaje culminó oficialmente el 6 de mayo y se espera en noviembre su estreno mundial.

La familia de Regianni y la familia Gucci han manifestado su descontento con la producción. El hecho de que el director y ninguno de los actores se acercaran a ellos para conocer más detalles sobre la vida de esta dinastía parece ser completamente desaprobado por ellos.

Al parecer los productores del filme les prohibieron acercarse a ellos pues no querían promover sus crímenes, Gaga se preparó para el papel leyendo libreto y viendo documentales sobre Regianni.

¿Cuándo se estrena House of Gucci?

Tras los primeros vistazos de lo que pretende proyectar esta historia que involucra a la familia Gucci, el primero de ellos bajo la publicación de la primera fotografía de la película en el Instagram de la protagonista Lady Gaga, misma que afirmó el principio de su rodaje en marzo del 2021.

Cabe destacar que ahora su distribuidora (MGM) afirmó que la cinta está planeada para estrenarse el 24 de noviembre del 2021, mes en la que firma cumple 100 años de su fundación bajo el mando de Guccio Gucci en Florencia, Italia.

