House of Gucci, la nueva película de Lady Gaga, estrena su primer tráiler

House of Gucci, la nueva producción cinematográfica del cineasta británico Ridley Scott, ha estrenado su primer tráiler oficial en el canal de Lady Gaga en YouTube. El videoclip que presenta un pequeño vistazo a esta tan esperada historia no pasó desapercibida para el público, pues en menos de una hora ha logrado superar las 251 mil reproducciones.

Esta nueva película tendrá como protagonistas a Lady Gaga y Adam Driver, quienes compartirán créditos en pantalla con un talentoso elenco conformado por Jared Leto, Al Pacino, Jeremy Irons, Salma Hayek y el propio Ridley Scott. Cabe destacar que esta producción tiene programado su estreno para el próximo 24 de noviembre.

La revelación del primer tráiler llega horas después de que se luciera a sus actores en el póster oficial, mismo que no demoró en hacerse viral por todas las redes sociales, pues no se puede negar que esta producción se ha convertido en una de las más esperadas por los fanáticos del cine.

¿De que trata House of Gucci?

La nueva película de Ridley Scott está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden.

La cinta está basada en el libro The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed de Sara Gay Forden. En él se relata la vida y obra de Patrizia Reggiani, una mujer que fue condenada a cumplir una sentencia en prisión por el asesinato de su ex esposo Maurizió Gucci, nieto del fundador de la casa de modas Gucci.

Patrizia Reggiani, quien cobra vida a través de la intérprete de ‘Bad Romance’, es una mujer demasiado controversial, pues fue declarada culpable de ordenarle a un hombre que le disparara a Mauricio mientras salía de su casa en Milán un 27 de noviembre de 1995. Por dicho delito ella pasó 29 años en la cárcel y fue liberada finalmente en 2013.

¿Por qué mataron a Maurizio Gucci?

Maurizio Gucci pasó a la historia tras ser víctima de un despechado crimen pasional.

Maurizió Gucci fue asesinado a disparos por parte de Benedetto Ceraulo, quien recibió la orden de la también llamada "La Viuda Negra". De acuerdo a información que circula en Internet, misma que La Verdad Noticias trae para ti, ella lo mandó a matar por despecho, pues él había finalizado su matrimonio de doce años para irse con otra mujer.

