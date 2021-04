House Of The Dragon comienza producción ¡Revelan primera foto del elenco!

El próximo spin-off de Game of Thrones de HBO, House of the Dragon, está entrando en producción. Incluso antes de que terminara la serie más exitosa de la cadena de todos los tiempos, HBO comenzó a trazar escisiones de la histórica serie de fantasía.

Un spin-off de Game of Thrones liderado por Naomi Watts titulado The Long Night llegó a filmar un piloto en Irlanda antes de que HBO decidiera no retomar la serie, lo que indica cuán en serio estaban tomando el siguiente paso en su codiciada franquicia.

Daenerys Targaryen despierta interés de los fans por conocer más sobre su familia

Originalmente con luz verde en 2019, House of the Dragon ha desarrollado lentamente su elenco y ha desarrollado su historia basada en el libro "Fire & Blood" de George R.R. Martin sobre la Casa Targaryen.

Miguel Sapochnik, quien dirigió varios episodios de Game of Thrones, está listo para dirigir el piloto y los episodios adicionales en la primera temporada de 10 episodios de la serie. Matt Smith, Olivia Cooke, Paddy Considine, Emma D'Arcy y Sonoya Mizuno están listos para protagonizar la serie que debutará en algún momento de 2022.

House of the Dragon ya prepara su estreno

HBO revela primera foto del elenco del spin-off de Game Of Thrones

Anunciado a través del Twitter oficial de Game of Thrones, House of the Dragon está entrando oficialmente en producción. El anuncio va acompañado de lo que mira al elenco reunido y haciendo una lectura de mesa, probablemente del episodio piloto.

Subtitulado con "El fuego reinará", el tweet también apunta a un nuevo Twitter oficial de House of the Dragon donde los fanáticos pueden esperar ver actualizaciones sobre la serie, las cuales te compartiremos en La Verdad Noticias conforme sean reveladas.

La serie spin-off de Game of Thrones tendrá lugar aproximadamente 200 años antes de los eventos de la serie original de HBO, mostrará a la Casa Targaryen en la cima de su dominio en Westeros.

Como indica el título, también habrá muchos más dragones, con al menos una docena con vida durante este período de tiempo en la historia de Westeros. Cualquiera que esté preocupado de que el programa pueda carecer de intriga política, sin embargo, puede estar tranquilo.

La nueva serie está llena de facciones y disputas familiares, que conducen a su eventual caída y a una guerra civil Targaryen llamada La Danza de los Dragones. Afortunadamente, esta vez, HBO podrá invertir mucho más dinero en la serie.

Mientras que Game of Thrones tardó años en construir las épicas batallas en pantalla que se vieron en las últimas temporadas, este spin-off podrá salir al mundo con fuerza gracias al éxito masivo de Game of Thrones.

Con una vasta historia para explorar, el nuevo spin-off de HBO podría estar presente en los próximos años junto con los diversos derivados de Game of Thrones que se están desarrollando actualmente.

Daenerys Targaryen demostró ser uno de los personajes más populares del programa original, por lo que la decisión de centrarse en su familia en el primer spin-off fue inteligente y estableció House of the Dragon como uno de los eventos televisivos más esperados de 2022.

