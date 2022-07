Hospitalizan de emergencia al actor Carlos Bonavides

Hospitalizado el actor de "Huicho" Domínguez

De último momento familiares del actor Carlos Bonavides informaron que tuvo que ser hospitalizado de emergencia tras una molestia de salud causada por una bacteria.

Su esposa Yodi Marcos le informó a los medios de comunicación que "Huicho" ya está en revisión y en espera de un diagnóstico médico que dicte su estado de salud.

Cabe resaltar que el actor anteriormente fue operado de emergencia, quedando de tal manera con un solo riñón, por lo que se evaluación se complica naturalmente.

Yodi Marcos, esposa de Huicho, mencionó a Televisa espectáculos que su ingreso al hospital fue tras serle detectada una bacteria, misma que le había causado problemas.

“Tiene una bacteria, el doctor nos indicó... hay dos tipos de bacteria, el doctor quiere descartar que no sea la bacteria que es más fuerte, dice que esa bacteria se puede ir a alguna parte de algún órgano y eso podría ser muy delicado”, explicó la esposa de Carlos.

Sin entrar en detalles la esposa del intérprete mencionó que el famoso presentó diarrea, mareos, debilidad y tiene un cuadro de deshidratación.

“Ayer se le hicieron unos estudios, no salió nada, -el médico- no encontró nada en el estudio que le hizo y esa es la preocupación del doctor, que Carlos sigue con la diarrea, con la deshidratación que a pesar de que le han puesto cuatro bolsas de suero él se sigue sintiendo mal, tiene la lengua muy blanca, sigue mareado, sigue dormido, no quiere hacer nada”, concluyó.

Carlos Bonavides fue atacado por una bacteria. Los médicos no han podido establecer de cuál se trata y el actor sólo cuenta con un riñón. El reporte es delicado por la fuerte deshidratación. Su esposa,Jodi Marcos, espera los resultados de los análisis,para descartar una operación pic.twitter.com/l9m3MH0wFI — TelevisaEspectáculos (@TvsEspectaculos) July 27, 2022

De momento pidió a la prensa guiarse de los informes que la famila proporcione, mismos que serán en redes sociales o en viva voz de su esposa.

¿Cuántos años tiene Carlos Bonavides?

Nacido un 14 de octubre de 1940, Carlos Bonavides es origanario de Veracruz, destacado actor de Televisa que en la actualidad tiene 81 años de edad.

En su carrera destaca por su personaje de "Huicho Domínguez" en el "Premio Mayor", uno de los melodramas más exitosos del actor en la cadena de Televisa.

Uno de los más recientes proyectos de Carlos Bonavides se dio en 'Las Estrellas Bailan en Hoy', donde junto a Laura Bozzo fueron acreedores a fuertes críticad, pero con ello logró conquistar el corazón del televidente

