Hospitalizan a paparazzi que captó a Cara Delevinge y Margot Robbie

Fuerte polémica causa un fotógrafo que recientemente fue agredido por los elementos de seguridad de las actrices, teniendo que ser hospitalizado de emergencia y es que todo ocurrió cuando el paparazzi intentaba fotografiar a Cara Delevinge y Margot Robbie durante su cena en un exclusivo restaurante de Buenos Aires.

Se ha destacado que la víctima presentó una fractura expuesta de su codo, así como múltiples golpes en la cabeza y hasta el momento se sabe que los agresores están detenidos y enfrentan una denuncia por lesiones graves.

Hasta el momento, ninguna de las actrices ha comentado sobre lo sucedido y continúan con su viaje, ya que las actrices hollywoodenses Cara Delevinge y Margot Robbie estuvieron de visita por Argentina para tomarse un merecido descanso de su apretada agenda laboral, sin embargo, su viaje no culminó de la mejor manera.

Paparazzi es golpeado

Paparazzi es golpeado

Diversos medios de comunicación, un fotógrafo identificado como Pedro Peter Alberto Orquera fue golpeado por los elementos de seguridad de las celebridades, teniendo que ser hospitalizado de emergencia.

Han destacado que todo ocurrió el pasado 1 de octubre, cuando el paparazzi intentó captar a la actriz y a la modelo durante su cena en un exclusivo restaurante en el barrio porteño de La Boca, ubicado en Buenos Aires, sin embargo, los custodios de las artistas se dieron cuenta de la situación y procedieron a agredir al fotógrafo.

TE PUEDE INTERESAR: Cara Delevingne reaparece; tras video que generó preocupación sobre su salud

Equipo de Cara Delevigne agrede a paparazzi

Equipo de Cara Delevigne y Margot Robbie agrede a paparazzi.

Todo parece indicar que el equipo de seguridad de Cara Delevigne y Margort Robbie agredieron a un paparazzi que intentó fotografiar a las celebridades. Según lo relatado por Orquera, los guardaespaldas quisieron evitar que difundiera las imágenes, por lo que comenzaron a golpearlo, por lo que llamó a las autoridades para que lo auxiliaran.

“Sufrí una encerrona terrible y después tuve una persecución, porque me corrieron. Yo iba con la cámara en la mano tratando de resguardar el material. En un momento sentí como que alguien me pateó y me empujó”, contó al medio argentino ‘La Nación’.

Cabe destacar que la agresión ocurrió en “La Patagonia Sur”, un exclusivo restaurante de Buenos Aires y a consecuencia de los golpes, el argentino presentó una fractura en su codo izquierdo y diversos golpes en la cabeza, además de que su equipo fotográfico quedó completamente destrozado.

¡Síguenos en Google News, Facebook, Instagram, Twitter y TikTok para mantenerte informado con las noticias de hoy!

Síguenos en nuestra cuenta de Instagram