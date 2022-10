Hospitalizan a Miguel Bosé por fuerte problema de salud

Miguel Bosé es un afamado cantante español que recientemente fue hospitalizado en México y entró a cirugía tras presentar varios problemas de hernia discal, según los primeros reportes de medios locales.

Se ha destacado que el español, de 66 años, se encuentra en un hospital luego de sufrir fuertes dolores del padecimiento que tiene desde hace varios años atrás. En esta ocasión no soportó más y decidió entrar a quirófano.

De acuerdo a fuentes de la editorial Espasa, el intérprete de "Amante bandido" fue sometido a una cirugía de hernia discal, por lo que tuvo que cancelar la promoción de su libro.

La delicada salud de Miguel Bosé

Hasta el momento se ha dicho que el cantante español no podrá viajar a España para el lanzamiento de “Historias secretas de mis mejores canciones” y es que la salud del cantante ha sido tema en distintas ocasiones. Como en 1999 cuando sufrió un aparatoso accidente de tránsito por el que cayó en coma y se fracturó una vértebra lumbar.

Desde hace un par de años circulan rumores de que Bosé sufre una enfermedad degenerativa, por lo que ha optado no aparecer tanto en medios para que no lo vean disminuido.

Miguel Bosé no tiene vida social activa

No hace mucho, el periodista Axel Rodríguez, de Telemadrid, dijo que Bosé no tiene una vida social activa y rechaza encontrarse con la prensa: “Es una persona que prácticamente no se relaciona ni siquiera con los periodistas, es bastante complicado hablar con él, es verdad que tiene unos amigos muy contados y como me decía un periodista, es una persona bastante huraña con todo su entorno, desconfía incluso mucho de ellos”, dijo en 2021 el presentador.

Cabe destacar que lo que sí ha dicho el cantante Miguel Bosé, es que hay ocasiones en que pierde la voz, pero logra recuperarla. Ello debido a los excesos que tuvo a lo largo de su carrera.

