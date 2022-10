Hospitalizan a Alfredo Adame, por cirugía de emergencia ¿Cómo se encuentra?

Alfredo Adame será sometido a cirugía de emergencia.

Este 10 de octubre el conductor Alfredo Adame encendió las alarmas de la farándula, luego de que dio a conocer que fue hospitalizado, esto para ser sometido a una cirugía de emergencia, debido a la brutal golpiza que recibió el hace unas semanas.

La Verdad Noticias te dio a conocer que el polémico actor confesó que necesitaría intervención quirúrgica, debido a las fracturas en el pómulo, producto de los fuertes golpes que al parecer recibió con una piedra.

Recordemos que el pasado 28 de septiembre, Alfredo Adame fue fuertemente golpeado por dos sujetos, a las afueras de su casa, al intentar “ayudar” a las víctimas de un atentado con arma.

Alfredo Adame será operado de emergencia

Alfredo Adame revela que será operado por las fracturas en el pómulo.

Por medio de sus redes sociales, Alfredo Adame informó a sus millones de seguidores todos los pormenores de la cirugía de emergencia que se le realizaría a las 8:00 am, confesando que le colocaran cuatro placas de titanio:

“Que tal amigos, buen día, pues hoy me operan, me avisaron el viernes que de emergencia me operan hoy … Espero que todo salga muy bien, les mando un saludo” escribió por su cuenta de Instagram, donde se le observa en el hospital.

Hasta el momento el conductor, quién se encuentra en un proceso legal, ante los fuertes golpes que recibió, no ha dado nuevos detalles sobre el posible desprendimiento de retina, por el cual la visión en su ojo derecho se encuentra en riesgo, sin embargo en diversas entrevistas había confesado su preocupación de perder la vista.

¿Cómo se llaman los hijos de Adame?

¿Quiénes son los hijos de Alfredo Adame?

El controversial conductor y actor Alfredo Adame tiene cuatro hijos, Vanessa, Diego, Sebastián y Alejandro, los tres últimos del matrimonio con la actriz Mary Paz Banquells.

Sin embargo se sabe que con la única que mantiene contacto es con Vanessa, ya que en los últimos años el conductor se ha visto involucrado en un pelea mediática con el resto de sus hijos.

Ante la fuerte golpiza que recibió, Alfredo Adame confesó que la única que sus hijos que ha mantenido al pendiente de su salud es Vanessa.

