Horóscopos: primera semana de abril por Mhoni Vidente

Nunca es tarde para disfrutar de las excelentes predicciones de la astróloga más famosa de México Mhoni Vidente compartió hoy Domingo.

Disfrútalos seguramente serán muy acertados y espera cada semana nuestro artículo con los horóscopos tal y como Mhoni Vidente los publica

Piscis

Este mes de abril va ser muy bueno para seguir con tus proyectos de crecimiento en el trabajo tendrás una sorpresa de un puesto nuevo de mayor jerarquía que te va hacer tener mas ingresos y si tienes negocio propio te proponen un préstamo para crecer mas en tus ventas recuerda amigo de piscis que este cuarto mes va ser de grandes logros de dinero, decides cambiar tu carro por uno mas reciente y que no se te olvide sacar su seguro contra daños recuerda que es muy importante tener tus papeles en regla para cualquier situación que tengas en el futuro, cuídate de problemas de infección de la piel o sexual trata de ir con un dermatólogo , en el amor sigues muy enamorado de tu pareja actual que tu signo más compatible es Aries , cáncer o sagitario que hablaras de casarte o vivir en pareja recuerda que el piscis siempre necesita de alguien a su lado para sentirse pleno en la vida, te proponen hacer un proyecto de ingeniería o realizas varios diseños para una empresa internacional que va ser un ingreso extra, yo se que extrañas a esa persona tan especial que ya no esta contigo trata de recordarlo con lo mejor de su vida y veraz como te vas a sentir mejor, te recomiendo este día 3 de abril prender una veladora de color rojo para atraer mas la abundancia y cortar las malas energías , trata de visitar más tus abuelitos o tíos por uno de ellos va estar enfermito, vuelves estudiar idiomas o haces un diplomado, recuerda amigos de piscis que este mes de abril vendrá a ti personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo profesional, tus mejores días son 02,05,06,09,11,14,19,21,24,29,30 esos días tendrás más suerte de lo normal o tendrás una ayuda divina así aprovéchala para juegues en la lotería con los números 21,08,77. recuerdas mucho un amor del pasado trata de hablar con él y llegar a un arreglo recuerda que los rencores no son buenos.

Acuario

Abril mes de estar con toda la buena actitud de salir de los problemas que te agobian y decidirte a reinventarte en todo lo relacionado en tu trabajo recuerda amigo de acuario que tu signo siempre tiene que estar en movimiento para que las buenas energías estén más fuerte alrededor de ti por eso te recomiendo salirte a caminar o hacer ejercicio para que tu energía positiva se multiplique , te llega la propuesta de un trabajo nuevo y va ser con un puesto de jefatura o gerencia que una mujer te hacer la propuesta laboral , no dejes tus estudios recuerda que es muy importante para que crezcas mas en tu vida profesional , eres muy bueno para los negocios de comunicaciones o internet trata de asociarte con amigos y poner uno en este mes que te va ir de lo mejor, preparas fiesta para uno de tus hijos o tu pareja, sacas la visa o arreglas papeles de migración, tus mejores días son 02,04,07,11,13,20,21,25,30 que esos días brillaras en todo lo relacionado a negocios o cierres de contratos, tus números de la suerte de este mes son 03,24 y tendrás un golpe de suerte el día 14 de abril , trata de ya no volver con parejas de tu pasado recuerda que si ya te hizo te la va volver hacer así que a cerrar círculos y conocer personas mas compatibles con tu signo que son Aries , libra y sagitario , mandas arreglar tu carro ,sacas un seguro de gastos médicos, ayudas a un amigo en una situación de divorcio o separación amorosa recuerda que tu signo siempre va tener el consejo ideal.

Capricornio

En este cuarto mes del año tendrás unos cambios muy importantes en tu vida personal recuerda que tu signo es muy determinante en su carácter y eso lo hace tomar decisiones radicales por eso trata de pensar dos veces antes de actuar, te invitan dar una conferencia o una plática de tu carrera recuerda que tú eres uno de los signos mas inteligentes del zodiaco por eso casi siempre son ingenieros o maestros , ten cuidado con tu carácter a veces tratas muy mal a laspersonas que más te quieren así trata de analizar lo que dices , ten cuidado con problemas de presión alta o azúcar trata de ir a consultar con tu medico y mantener una dieta mas saludable, tendrás junta con tus superiores para cambios de puesto y a ti te asigna un puesto con mas jerarquía que eso te ayudar a crecer mas en lo económico , resuelves problemas legales o de demandas a tu favor recuerda siempre trata de asesorarte con un abogado en tus asuntos , tus números de la suerte de este mes son 07,21 y tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril en los juegos de azar, ten cuidado amigo de capricornio con los envidias o mal de ojo trata de usar mucho perfume y ropa de colores fuertes , tus mejores días van ser 02,04,07,11,13,15,19,22,25,29,30 en estos días vendrá a ti buena suerte en todo lo relacionado a crecer económicamente, haces tu tesis , cuidado con personas del signo de Aries o géminis que tendrás problemas fuertes trata de evitarlos , en tu casa tendrás problemas con tus padres por culpa de un dinero , en el amor alguien del signo de piscis o libra hablara de un amor verdadero hacia a ti , adoptas a una mascota , trata de ya dejar los problemas atrás y empezar a avanzar en tu vida personal deja ya a un lado los rencores.

Sagitario

Va ser un mes de ABRIL lleno de buenas oportunidades de crecimiento en lo personal y laboral recuerda que siempre el cuarto mes del año para tu signo es muy significativo porque son cuando tomas tus decisiones más importantes en tu vida, por fin resuelves una situación familiar que tenía muy preocupado recuerda que tu signo siempre trata que su familia sea lo mas importante en su vida , terminas de pagar tus deudas y empiezas ahorrar para comprarte un carro o cambiarte de casa , un amor del pasado regresa a tu vida solo ten cuidado con ese amor y trata de platicar bien la situación que lo hizo separarse y quedar en claro , te llega un dinero extra por cuestiones de pago de utilidades, ten cuidado en el trabajo se van estar reajustando personal , ten cuidado con dolores de cabeza o cintura que va ser ocasionado por el estrés trata de seguir con el ejercicio que ya te estas viendo de lo mejor, sales de viaje o te invitan unos días a pasarla con tu pareja , tus mejores días en este mes son 02,04,06,,12,17,20,23,27,30 y tu numero de la suerte del mes va ser 21,30 y tendrás un golpe de suerte el día 07 de abril de 2018 en los juegos de azar y trata de usar mas el color azul para que las buenas energías estén en tu vida , sigues con tus estudios trata de no distraerte para que no tengas problemas con tus exámenes , te haces una cirugía medica y todo va salir de lo mejor , ten cuidado amigo de sagitario si estas casado trata de no salir con mas amores prohibidos para que no tenga problemas en tu relación de pareja , sabrás de una enfermedad familiar , te regalan una mascota.

Escorpión

En este mes de abril va ser cambios radicales en tu forma de actuar decides ya poner toda la buena actitud y toda la fuerza de tu interior para ser alguien en la vida recuerda que este año 2018 va ser tu año y estos treinta días van ser de mucha lucha para lograr lo que tanto deseas así trata de mantener esa buena actitud y controlar tus enojos o impulsos porque eso va hacer que tengas contratiempos , ten cuidado con las pérdidas o robos se mas precavido sobretodo en las fiestas o reuniones , unas amistades se van alejar de ti por cuestiones de chismes o malas energías pero recuerda que lo que sucede es para que tu energía está más sana y sin tantos tropiezos y te recomiendo que cargues un limón verde en tu bolsa para que cortes las malas energías, sales de viaje por cuestiones de cerrar contratos o hacer una campaña política recuerda que siempre tu signo es un servidor publico o defensor legal , tendrás arreglar papelería de identificación o seguro social y eso te ayudar a tener tus papeles en orden , recibes un dinero por cuestiones de una deuda del pasado ,sacas un crédito bancario para cambiar tu carro ,recuerda que no tomar los problemas de otros como tuyos y dejar que cada quien resuelva su vida , tus mejores días van ser 02,06,08,13 ,17,21,24,29 y 30 en estos días las abundancia va llegar a tu vida así trata de hacer esos cambios que necesitas para estar mejor , tu numero de la suerte va ser el 03,18 y tendrás un golpe de suerte el día 21 de abril en juegos de azar y trata de usar mas el color verde o amarrillo , en el amor a veces piensas que nadie es para ti pero recuerda que tu signo es agua y eso te hace muy sentimental así trata de seguir conociendo personas del signo de tauro , cáncer o piscis que van ser tu pareja ideal y a las relaciones amorosas no le busques mas pretextos para enamorarte

Libra

Sigues de suerte en este cuarto mes del año 2018 recuerda que es tu signo siempre le gusta mucho este mes de abril porque es cuando se realizan casi todos tus deseos y siempre se renueva tu energía por eso te recomiendo usar mucho perfume para que tengas mucha suerte en todo y recuerda no platicar tus logros hasta que los tengas en la mano para que no te los salen, deja a un lado las inseguridades o los celos trata de estar tranquilo estos treinta días de este mes y seguir enamorado de tu pareja , tramitas tu papelería de visa o permiso de migración , te llega un dinero extra por cuestiones de una comisiones o utilidades trata de invertirlo en ti recuerda que la mejor inversión es en uno mismo, te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o publicidad y eso te va ayudar mucho para tener más trabajo extra, te ofrecen matrimonio o vivir juntos recuerda siempre piensa antes de actuar para que no te arrepientas después recuerda que las decisiones de vida se piensan mucho y si te sientes muy enamorado hazlo, cuídate de dolores estomacales o de intestino porque va ser tu punto débil todo el mes , tus mejores días en este mes van ser 02,04,08,10,15,20,21,25,29,30 así aprovecha esos días para realizar nuevos proyectos de vida, trata de terminar tus estudios profesionales y ya no dejar nada sin concluir así mantén esa disposición de seguir con tu carrera de estudios o idiomas, tu numero de la suerte todo el mes va ser el 12,29 y tendrás un golpe de suerte el día 19 de abril de 2018, recuerda que el amor se da no se compra así que no trates de impresionar con eso a la persona que te interesa tu trata de ser igual que siempre y veraz que se te va dar esa relación amorosa, te llega problemas en cuestiones de cambiarte de casa o buscar ya comparar una recuerda que estás en tu mes de crecer tu patrimonio

Virgo

En este mes de Abril vendrá a ti la oportunidad de trabajo nuevo y bien pagado recuerda que en este mes tu signo tiene a tener una metamorfosis en tu forma de pensar y de ser para elevar más tu energía a lo positivo por eso te recomiendo mantenerte en comunicación con la divino y meditar más en tu vida diaria, ten cuidado con los golpes caídas recuerda que tu signo sufre de retención de líquidos o problemas de mala circulación así trata de llevar una dieta sin sal y mantener el ejercicio , te llega la invitación a salir de viaje en este cuarto mes del año y va ser por cuestiones de cerrar un proyecto nuevo de trabajo recuerda amigo de virgo que estas en tu momento de acrecentar mas tu patrimonio, ten cuidado con problemas de transito o policías trata de manejar con cuidado o saca tu licencia de conducir , terminas de pagar tu carro y piensas en cambiarlo por uno más reciente , ten cuidado con los chismes o malas energías que van estar rodeándote en estos días así que trata de no platicar tus planes y recuerda que tu signo es muy confiado y eso te hace ser presa de las malas personas y te recomiendo usar mucho perfume y agua bendita para cortar esas energías negativas ,en tu familia sabrás de un embarazo que te dará mucha felicidad , a los virgo que están solteros les llegara dos amores unos en el trabajo o escuela y otro lo conocerás en una fiesta así siempre trata de vestirte de colores fuertes para que la energía del amor fluya mas en tu vida , tus mejores días en este mes van ser 02,04,07,10,12,17,21,23,28,30 las energías positivas van a estar a tu favor así trata de hacer esos cambios que necesitas para crecer mas , trata de tomar uno curso de redes sociales o edición de video que eso te va ayudar mucho en tu trabajo , te invitan a trabajar en una campaña política , te recomiendo poner una veladora azul el día 3 de abril de 2018 para que venga todo el mes más abundancia , tendrás un golpe de suerte el día 17 de abril con los números 09,66

Leo

Abril mes de estar ya mas en crecimiento en lo personal y dejar a un lado las aventuras de hacer cosas sin pensar recuerda que tu signo es fuego y aparte el rey de la selva y eso hace que seas muy impulsivo y tomes decisiones muy apresuradas así trata de calmarte y pensar siempre dos veces lo que vayas hacer en tu trabajo o vida amorosa, te llega la propuesta de un trabajo o proyecto nuevo que te dejar mas ganancias acéptalo que este mes va ser de suerte para tu signo , cuídate mucho de las envidas o de los chismes trata de no platicar mucho tu vida privada recuerda que en este momento son tus amigos pero después no así trata de solo confiar en tu familia , tendrás problemas de huesos o espalda es por exceso de ejercicio trata de estar en forma pero sin excederte , empiezas en este mes una nueva carrera o estudios recuerda que tu signo es muy imperativo siempre tiene que mantener la mente ocupada y este el momento de hacerlo , en cuestiones de negocios ya no le pienses mas y habla con un familiar para realizarlo recuerda que tu signo es muy orgulloso y cree que puede hacer todo tu solo y a veces es mejor que dos o tres piensen mejor que uno así que no dudes asóciate con un familiar , tus mejores días van ser 04,08,10,13,17,19,20,25,29 en estos días las energías positivas van fluir de la mejor manera y podrás pagar deudas o realizar cambios positivos en tu vida , tendrás un golpe de suerte el día 13 de abril con los números 00,27 y trata de usar mas el color blanco que eso te ayudar a crecer mas en lo espiritual , cuídate de problemas de nervios o estrés trata de ir con tu medico , ya no seas tan celoso en tu relación amorosa o controlador recuerda que lo mejor de tener una pareja es tenerse confianza y su espacio cada quien y tus mejores parejas son Aries , sagitario y géminis así no dudes y enamórate en este mes de abril , sabrás de un divorcio familiar que estar dando apoyo , te regalan una mascota , decides limpiar tu closet y renovar energías , recuerda que tu casa es tu refugio de buenas energías así trata de siempre limpiarla con agua bendita y no invites a tanta gente para que no se contamine.

Cáncer

Abril el mes de estar en renovación y estar depurando todo lo negativo de tu vida recuerda que tu signo como es agua eso lo hace ser mas sensible y que tengas muchas energías encontradas a tu alrededor por eso esos treinta días van ser de estar quitándote todo lo negativo que venias cargado de meses anteriores y te recomiendo que uses mucho algo de oro o de plata para que sea tu amuleto , te invitan a salir de viaje o decides visitar a unos familiares , trata de concéntrate mas en tu trabajo para que este mes no tengas ningún reporte de tus superiores , sigues con tus clases de ingles que eso te ayudar mucho en el futuro , tus mejores días del mes son 04,06,09,12,16,19,21,25,29 en estos días va fluir todas las buenas energías alrededor de ti y te ayudar a lograr cualquier objetivo , tendrás un golpe de suerte el día 17 de abril y va ser con los números de tu mes que son 06,19 y trata de usar mucho el corlo azul que eso te va dar fortaleza , te ofrecen un proyecto nuevo acéptalo no le tengas miedo que te va ir muy bien , recuerda que tu eres el comunicólogo del zodiaco y eso te hace estar en la posición de reconciliación para los demás , te haces una cirugía estética que todo te va salir de lo mejor , te busca un amigo para pedirte dinero prestado trata de no darle para que no te roben la suerte , y tu se como hasta ahora muy original en todo lo que realizas.

Géminis

Treinta días de abundancia y logros en tu signo en si ya se prepara tu energía para entrar a tu mejor época así no lo dudes en hacer los cambios que necesitas en tu vida personal o de trabajo que se te van dar de la mejor manera por eso te recomiendo que tengas una moneda de plata en tu cartera para que sea tu amuleto de la buena suerte recuerda que tu signo es muy fuerte espiritualmente y eso hace que lo que pienses se realice así trata estar este mes de abril con tus pensamientos en positivo, va ver alguien de Aries o de escorpión que te van a proponer un negocio o formar una sociedad hazlo que son tus signos mas compatibles y nunca te van a traicionar , ten cuidado con el estrés recuerda que también tu energías tiene que descansar y recuperar fuerzas así trata de salirte unos días de vacaciones o al campo que eso te ayudar mucho a estar de lo mejor , en el amor seguirás con tu pareja muy estable solo recuerda tener cada quien su espacio y mantener una buena comunicación de lo que no te gusta que haga y veraz que seguirán de lo mejor a los géminis que están solteros lee vendrá en este cuarto mes del año alguien del signo de libra, sagitario o piscis que serán muy compatibles contigo , te busca un familiar para pedirte una ayuda económica , ten cuidado con los papeles que vayas a firmar o si tienes una demanda puesta revisa siempre todo el proceso legal , te cuidado con problemas de cigarro o trata de ya no fumar recuerda que eso a la larga te va causar muchos problemas de salud , te busca un ex amor para volver trata de hablar bien y claro y ya dejar esa situación amorosa en el pasado y seguir avanzando, tus mejores días del mes son 04,07,09,10,15,19,21,24,28 esos días las energías van a fluir de lo mejor así puedes cambiarte de trabajo o empezar un negocio , tu color va ser el naranja en este mes y tu numero de la suerte 04,23 y tendrás un golpe de suerte el día 22 de abril en juegos de azar , cuidado con los accidentes recuerda ser mas precavido

Tauro

Abril mes de reconciliación con todo lo que has tenido problemas en estos meses anteriores por fin decides quedar en paz y empezar con este cuarto mes de año una nueva energía positiva recuerda que a finales de mes empieza tu mejor época la de tu cumpleaños y eso hace que todas las buenas energías estén alrededor de tu signo así trata de aprovechar esa corriente de abundancia y decidir cambiar de trabajo o poner un negocio que te va ir de lo mejor , trata de no ser tan terco en situaciones amorosas que a veces esa persona no es para ti y no te das cuenta es mejor dejar fluir los sentimientos y que el tiempo decida lo mejor para ti , a los tauro que están solteros les vendrá alguien del signo de cáncer , escorpión o acuario que serán tu pareja ideal , te invitan a irte de viaje en estos días tu ve que te ayudar a renovar tus energías , van ser treinta días de muchos cambios positivos para tu signo solo trata de concentrar tu mente mas a lo espiritual que eso te ayudar a estar progresando ,cuidado con problemas con el alcohol o vicios recuerda que tu signo es muy intenso y eso lo hace siempre estar en fiestas así trata de controlar los vicios en tu vida , no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy ese va ser tu frase del mes , en la escuela seguirás con exámenes o viendo la posibilidad de estudiar otra carrera recuerda que tu signo siempre le gusta ayudar a los demás y son buenos en la formación de negocios así trata de estudiar medico o administración que eso se te va dar muy fácil , mandas arreglar tu carro , trata de ya no discutir con familiares por situaciones sin importancia , tus mejores días del mes son 04,06,09,12,17,18,21,22,27,30 estos días las energías estarán a tu favor para realizar cualquier cambio positivo , tu color del mes el amarrillo y tu numero de la suerte es 11,09 y tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril en los juegos de azar.

Aries

El cuarto mes de este 2018 va ser de grandes retos para tu signo en estos treinta días vas a poder lograr ese plan de trabajo que tienes en mente y cerrar contratos que te van dejar mas ganancias en si va ser un mes lleno de abundancia y logros personales solo te tienes que cuidarte del mal de ojo o las envidias trata de no platicar mucho tus planes o tus logros que no todo mundo quiere lo mejor para ti ,en el amor seguirás con tu pareja a pesar de los malos momentos que has vivido los últimos meses pero recuerda que en el amor ni todo el dinero ni todo el cariño así trata de mantenerte tranquilo y sobre llevar la relación amorosa que como quiera vas a poder vencer todo los obstáculos y seguirán juntos , sales de viaje en este abril por cuestiones de trabajo , te invitan a una boda , cuidado con problemas de páncreas o estomago trata de ir con tu medico o hasta un chequeo total para descartar cualquier enfermedad , sigues con tus estudios y preparas ya el titulo o maestría recuerda que eres uno de los signos mas inteligentes del zodíaco y tienes que estar siempre preparándote ,a los Aries que están solteros seguirán los amores nuevos en este mes y tu signo mas compatible son capricornio , piscis y leo que con estos signos te sentirán muy enamorado , vendes un carro o decides cambiarlo por unos mas reciente , arreglas tu casa o le compras muebles , tus mejores días del mes son 03,06,09,13,16,19,21,23,28 así aprovecha esta corriente de buena energías en estos días y haz lo que tengas en planes , tu color el rojo fuerte y tu numero de la suerte 13 y 21 recuerda que tendrás un golpe de suerte el día 14 de abril en juegos de azar.