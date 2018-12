"Horribles e ignorantes"; Sarah Hyland llama así a sus seguidores

Para infortuna de la aclamada actriz, Sarah Hyland, este fin de semana fue uno de los peores en su vida quizá, pues tal como lo publicó en redes ante mas de 6 millones de seguidores, desafortunadamente en su familia hubo una lamentable perdida, pues su primo de tan solo 14 años, murió en un accidente automovilístico gracias a un conductor en estado de ebriedad. El padre del menor, quien lo acompañaba en la unidad, se encuentra gravemente herido y esta en espera de ser operado.

Dado al horrible suceso que ha vivido Sarah y su familia, la joven actriz no dudo recurrir a sus redes sociales para solicitar la ayuda y el apoyo económico con el objeto de contribuir para el funeral del joven fallecido de nombre Trevor.

La protagonista de 'Modern Family' también quiso compartir el enlace a la página de "GoFundMe" (plataforma digital para la recaudación de fondos) que han creado la madre y las hermanas de Trevor para recibir donaciones que irán destinadas a pagar el funeral del joven y los gastos médicos que se desprendan del tratamiento médico de su padre.

Fue este detalle, el de realizar una donación, el que ha conseguido que a la joven actriz, le hayan llovido duras críticas en las últimas horas. Los comentarios que ha recibido son muchos y muy variados, estos van desde ataques directos de los detractores, hasta los reproches de otros seguidores, que consideraban que no debería haber pedido a completos extraños que contribuyeran a financiar las necesidades de su primo a no ser que se tratara de una circunstancia excepcional.

Las criticas recibidas por Sarah Hyland, la han presionado tanto que tomo la decisión de dar contestación publica y general a estas, asegurando que se alejara por el momento del ojo publico y redes.

"Me gustaría pedirle a todos los que tienen opiniones o comentarios negativos acerca de la tragedia que acaba de golpear a mi familia que, por favor, se los guarden para ellos. No saben todos los detalles. Y cómo se atreven a atacarnos cuando se ha perdido una vida tan joven. Por fin lo han conseguido. Sus palabras horribles y cargadas de ignorancia han conseguido romperme por dentro. ¿Están contentos ahora? Me voy a pasar un tiempo desconectada. Este miércoles habrá un vídeo y un anuncio especial, creo. Así que, ahí lo tienen", aseguró la estrella en una serie de publicaciones.