Horóscopos, para el día 3 de abril por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente nos otorga las predicciones para cada signo del horóscopo en este 3 de abril de 2018, si crees en los astros y en sobre todo en lo que la vidente dice le espera a cada uno, entonces no te pierdas los de éste día.

Aries

Un cierto malestar que puede derivar fácilmente en irritación con todo cuanto lo rodea se apoderará de usted sobre el final del día. Será la Luna adversa. Un poco de tacto no le vendría nada mal sobre todo si quiere darle a esa vecina su opinión sobre los nuevos arreglos de su casa. Escoja el momento y las palabras adecuadas para hacerlo. Este es un momento importante tanto para usted como para su pareja de Cáncer. Usted aún está buscando los materiales con que va a diseñar su nuevo modo de vivir. Pídale ayuda a Cáncer, ya que estos nativos sabrán aconsejarlo y guiarlo. Además, afectivamente, ustedes se entienden bien. Sea más demostrativo: Cáncer lo necesita mucho.

Tauro

No es un buen día para expresar abiertamente sus ideas más profundas con sus amigos no tan liberales. No ganará nada y podría poner en riesgo su amistad. Desconfíe de todo y de todos, incluso de su propia sombra. Las personas que conocerá hoy podrían llevarIo por caminos muy peligrosos. En esta jornada, y en especial en el plano financiero, es un buen momento para manejarse con todos los sentidos bien alertas. Lindo día, además, para entregar su fe al ser querido, para ponerse de novios o para casarse en una atmósfera ideal, donde el compañerismo estará presente.

Géminis

Buen día para los Gemelos que se dediquen a alguna actividad artística. Brillarán y no quedará nadie sin elogiar su talento. Jornada extremadamente difícil para la relación con las Cabras, en especial si es en el terreno afectivo. A Géminis le molesta mucho lo posesivo que es Capricornio. Trate de no ponerse agresivo y ponga distancia con aquellas cosas que no puede manejar. Lo que puede empezar como una inocente charla, puede llegar a terminar con portazos, rayos y centellas, principalmente en su ámbito profesional. No se involucre en conflictos ajenos y guarde siempre las formas educadas para dialogar con personas que no conoce tan bien como usted puede estar convencido. El oportuno silencio será su salvavidas.

Cáncer

El tránsito de la Luna y Plutón por Capricornio provocará un desborde de su apetito sexual. Querrá incluso devorarse a su pareja en la intimidad. Calma. Pero, en el plano laboral, deberá relajarse y buscar en cada momento la armonía en su interior. Los influjos negativos de Marte y de Mercurio le alterarán los nervios y a todo responderá en forma hiriente y agresiva. Evite a sus jefes en este día. Además, en el día de hoy le lloverán invitaciones para asistir a fiestas o paseos que no deberá desperdiciar. Disfrute cada minuto como si fuera el último y diviértase mucho.

Leo

Será difícil aburrirse o deprimirse si hoy se cuenta con la cercanía de un Leonino: estarán más encantadores y atractivos que nunca. ¡Adelante! Sin embargo, no intente realizar muchas cosas al mismo tiempo, ni comprometerse para demasiadas actividades. Esta jornada lo encontrará un sin muchas fuerzas y hasta con signos de debilidad. No contará con la energía suficiente por la presencia de Marte en un signo que no le es afín ¡Mucho cuidado! La Luna de Escorpión no es la que más favorece a los Leones. No se deje dominar por el orgullo en esta jornada porque podría estar cometiendo enormes errores y pasarla muy mal. Recapacite.

Virgo

Excelente día para el amor. La sensualidad del signo se verá realzada y deseará explorar todo tipo de fantasías con su pareja. No se sienta atado a los prejuicios y disfrute con libertad de este momento. ¡Adelante! Por otra parte, verá que no es un buen momento para la relación con algún nativo de Cáncer, en especial si es su amigo más cercano. Manténgase alejado y procure no hablar de más. Todo se solucionará con el tiempo y volverán a ser los amigos de siempre. Por ahora, hay que tener paciencia y saber esperar hasta que Ia situación se aclare.

Libra

Los problemas en el ámbito profesional no tienen por qué ser trasladados al terreno familiar. Trate de separar ambos planos y no mezcle. Recuérdelo si quiere evitarse discusiones que no le permitirán llegar a ningún sitio. Será necesario que dedique algún rato del día para la relajación y para ordenar los pensamientos. La hostilidad que hoy le depara Ia posición de la Luna lo pondrá nervioso y le generará muchas tensiones. Intente relajarse ya que esto no le hará nada bien a su cuerpo. Un viaje 0, aunque más no sea, una pequeña excursión a un lugar muy cercano Ie sentará de maravillas a su organismo y a sus nervios.

Escorpión

Con la posición de Mercurio a su favor puede invertir, comprar, vender o darse gustos algo costosos. Hará buenos negocios y especulaciones que le dejarán buenas ganancias. El amor será su gran trofeo en esta jornada en la que Venus se muestra muy complaciente. Necesitará salir del encierro en busca de aventuras excitantes que colmen su gran sensualidad y erotismo. Aproveche este día y vaya en busca de una buena presa. En el plano laboral, y gracias a la intervención de la Luna de Capricornio podrá demostrar a todos su capacidad y la pondrá en práctica. Sus jefes directos estarán muy contentos con su tarea y sabrán encontrar la forma de recompensarlo pronto, pero no se tratará de otorgarle más dinero.

Sagitario

Aunque suene reiterativo, no hablar de más será una consigna que deberán seguir los Centauros en esta jornada. Estarán muy propensos a meter la pata y lo mejor será no intentar aclarar nada de lo que ya hayan dicho porque podrían empeorar la situación. Trate de mantener la boca cerrada el mayor tiempo posible. Marte en un signo poco afín lo hostigará en este día. En esta jornada su relación afectiva con Aries influirá por circunstancias externas. Busquen enriquecer el vínculo a través de ideas creativas. Este es el momento de la intimidad y las grandes confidencias. Esto también lo notará en la relación con sus amigos. Es un momento muy nutritivo e interesante.

Capricornio

Las Cabras más osadas estarán predispuestas a innovar y tendrán un sorprendente espíritu de adaptación a nuevas ideas gracias al respaldo lunar. Es un buen momento para trabajar con equipos de gente que nunca lo había hecho. Siéntase en libertad de opinar y proponer ya que sus ideas no caerán en un saco roto. La gravitación de Marte y la posición de Venus harán que sean sus aliados y gracias a ellos encontrará un amor que le dará una nueva visión de la vida y con el que recuperará la alegría de vivir. Disfrute de los hermosos momentos que los astros le predisponen para este día.

Acuario

Momento de armonía para usted y su pareja de Aries. Ustedes tienen buena relación. En esta jornada todo será mejor. No busque nuevas experiencias: no es necesario en este período. Todo estará bien. Deje lo nuevo para otro momento. Ahora es tiempo de disfrutar y no buscar situaciones que lo distraigan de su pareja. Comprenda que no todo el mundo es tan partidario de las innovaciones permanentes como Acuario. Trate de ser más contemplativo con los demás y ponerse, de vez en cuando, en el lugar de los otros. Esto le servirá a usted para ver de qué manera puede insistir con sus tendencias sin incomodar al resto.

Piscis

Evite tener palabras fuertes con las habitantes de su hogar. Es este día, su crítica más inocente podría generar un mar de lágrimas. Sea considerado. Los Peces se sentirán estupendamente bien gracias a los excelentes contactos planetarios que recibe Piscis en especial en el ámbito laboral. Aproveche este momento de amparo astral y consiga sumar puntos frente a sus compañeros de trabajo. Siempre es favorable tener una buena imagen en ese ámbito en donde el pez más grande se termina comiendo al más pequeño. Tendrá un inesperado cambio de planes, porque un amigo le propondrá un proyecto creativo en el extranjero. No pierda tiempo en barajar las posibilidades de viajar. ¡Acéptelo sin pensar!

Fuente: mhonividente.com