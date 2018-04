Horóscopos para el día 20 de abril por Mhoni Vidente

Horóscopo de hoy 20 de abril por por Mhoni Vidente

Los horóscopos para el día 20 de abril ya están disponibles. Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana. En esta ocasión lo que los astros le depara a cada signo del zodiaco ya lo tenemos aquí. Esnterate lo que a tu signo zodiacal le tiene preparado el destino para hoy.

ARIES

En el Horóscopo del Tarot te salió la carta As de Espadas significa que debes de tener cuidado con las traiciones de amores o amigos así trata de ser mas cauteloso con lo que platicas recuerda que tu felicidad es la envidia de otros así a ser mas discreto también este carta significa que saldrás delante de cualquier problema legal o si estas en tramites de un crédito te será aprobado la carta el az de espadas en tu signo te hace determinante y fuerte que no debes de tener miedo a los retos y que estas en el proceso de cambiar de trabajo o empezar un negocio que lo hagas que saldrás victorioso , tendrás un golpe de suerte con los números 09,33,21 y va ser un fin de semana de reflexión en tu vida personal , el amor de un capricornio o escorpión llegara para quedarse , tu mejor día el 21 de abril te viene un sorpresa que te hará muy feliz , te regalan una mascota.

TAURO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta El Sol que significa que debes de tomar un tiempo para ti y que no todo es trabajo en la vida también te recomienda dejarte querer recuerda que el amor no es complicado el complicado es uno así trata de dejar aun lado los prejuicios y empezar amar , este carta te da la suerte en todo y mas en juegos de azar o premio con los números 00,21,33 y trata de usar mucho el color amarrillo , recuerda que la carta del El Sol en tu signo significa prosperidad y abundancia as no la dejes pasar y si tienes una propuesta de trabajo tómala que te va ir muy bien , pero lo negativo de esta carta es la pasión debes de tener cuidado con enfermedades sexuales o en la sangre, va ser un fin de semana de despertar de conciencia y te darás cuenta que es lo que realmente necesitas en tu vida , te invitan a una fiesta , arreglas tu casa o decides comparar muebles, el amor de un libra o cáncer estará muy cerca de tu vida.

GÉMINIS

En el horóscopo del Tarot te salió la carta El Mago que esto significa que tendrás un fuerza espiritual muy importante en estos días que lo que desees lo tendrás recuerda que esta carta en tu signo significa que vas a dejar atrás esos malos ratos y te vendrá un racha de abundancia así trata de aprovecharlo en todo pero también esta carta te pone sobre aviso de hay personas alrededor de tu vida que te tiene envidia y pueden provocar que tengas perdidas en tu vida así trata de protegerte con una vela blanca y la prendas el día 21 de abril para que te ayude de protección , fin de semana de mucha pasión y amor con tu pareja y a los géminis que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de virgo o acuario que será muy compatible contigo , trata de visitar a tu familia recuerda que ellos son el apoyo de tu vida , te llega la invitación de salir de día de campo este domingo , empiezas un régimen de ejercicio que te hará estar de lo mejor para este verano, tus números de la suerte son 32,19,07

CÁNCER

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de Los Enamorados que esto significa que te llego el momento de estar en pareja o tomar al decisión de formar una familia recuerda que tu signo siempre va necesitar de estar con alguien para poder progresar en su vida laboral y este es el momento , si estas soltero amigo de cáncer te vendrá a tu vida un amor del signo de piscis o Aries que serán muy compatibles contigo , también la carta de los enamorados en lo negativo te dice que debes de cuidarte de las infidelidades o trata de no descuidar tu relación con tu pareja y mantener encendida la llama del amor, fin de semana de mucha diversión y estar con los amigos , te compras ropa y zapatos para estrenar , recibes la invitación e salir de viaje para finales de este mes , cuídate de problemas del estomago o intestino , tomas curso de comunicación o arte recuerda que eso es tu mejor virtud , domingo de estar con la familia y preparar una carne asada y festejar un cumpleaños, te vendrá un premio en la lotería con los números 21,33,09

LEO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta As de Bastos que eso significa que seguirás con todo el poder y mando que necesitas para llevar acabo tus metas solo ten en cuenta que esta carta también te puede ocasionar problemas de chismes a tu alrededor así trata amigo de leo que no ser tan comunicólogo en estos días , esta carta en tu signo te va dar la fuerza para vencer cualquier obstáculo en tu vida también te recomienda tomar un curso de leyes o servicio social para que te ayude esto en tu futuro también te indica que tendrás un asenso en tu trabajo o si estas por empezar un negocio te recomienda que lo realices que es el momento de hacerlo , ten cuidado con problemas de infección de garganta o piel trata de ir con tu medico, en el amor seguirás con tu pareja muy estable y a los leo que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Aries o sagitario , tendrá un golpe de suerte el día 22 de abril con los números 40,77,23.

VIRGO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Loco que esto significa que debe de tener cuidado con problemas de tu mente ósea nervios o dolores de migraña que ese es tu punto débil que debes aprender a soltar situaciones o dejar los corajes atrás que eso te ayudar mucho a estar de lo mejor pero esta carta también te invita que estas en una etapa de tu vida que vas tomar decisiones importantes que harán prosperar tu contorno te invitan a un negocio de redes digitales o publicidad también te recomienda que tengas tu mente ocupada y tomes un curso de superación personal o algo relacionado a lo espiritual , tendrás un golpe de suerte el día 21 de abril con los números 08,13,20 y trata de usar mucho el color azul fuerte que eso te llenara de abundancia , en este fin de semana va s a recordar mucho un amor del pasado , te regalan una mascota , decides cambiar tu celular por una mas reciente , sigue con la dieta que ya te estas viendo de lo mejor , te llega familia a tu casa este domingo para hacer una comida.

LIBRA

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de As de Oros que esto significa que saldrás de viaje con tu familia con tus amigos que te veras rodeado de buenas noticias en lo laboral y lo amoroso recuerda que esta carta es la mejor del tarot y en conjunto con tu signo significa que por fin dejas atrás toda esa mala racha que venias soportando solo te advierte que debes de ser cuidadoso con los gastos y empezar ahorrar para tu futuro , también te dice que te vendrá un incremento en tu sueldo o te pagan tus utilidades , en el amor por fin se te declara esa persona tan espacial para ti que es tu momento de formar una familia o comprometerte a los libra que están solteros les vendrá un amor del signo de tauro o acuario que va ser muy compatible contigo, tendrás un golpe de suerte el día 22 de abril con los números 06,33,27, este fin de semana va ser de mucha convivencia con tus seres queridos , cuidado con las dieta forzadas trata de no tomar medicamentos recuerda que un buen régimen de ejercicio y buena alimentación te va llevar a estar de lo mejor

ESCORPIÓN

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de La Templanza que esta carta es una bendición para tu signo significa que ya lo que tanto deseabas va a llagar a tu vida que solo recuerda tener en cuenta esa virtud que es la paciencia que no te sabotees tu mismo tu buena fortuna así tu tranquilo que el se enoja pierde, esta carta junto con tu signo representa la actitud hacia la vida. E ayudar a los demás y ser un líder natural que muy pronto tendrás una nueva oferta de trabajo que va ser muy bien pagada y empezaras un negocio de ropa que te va ir muy bien solo cuídate de las traiciones de amigos trata de no platicarles tanto tus metas en la vida , tendrás un golpe de suerte el día 20 de abril con los números 09,44,61 recuerda usar mucho el corlo rojo , a los escorpiones que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de tauro o capricornio que va ser muy compatible contigo , va ser unos días de muchas fiestas y reuniones que te vas sentir de lo mejor solo cuídate de problemas de resfriado , te regalan un perfume.

SAGITARIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Juicio que esto significa que es el tiempo de cerrar episodios en tu vida que te han dejado muy marcado y empezar de nuevo una nueva etapa van ser unos días de renovación en todos los sentidos para tu signo así trata de sacar todo los rencores reacomodar tu sentimientos y empezar a vivir plenamente que es tu tiempo de ser feliz también esta carta la del juicio te indica que saldrás victorioso de cualquier pleito legal o familiar recuerda que el sagitario siempre trata de ayudar a los demás pero a veces abusan de tu generosidad , fin de semana de estar con mucha diversión alrededor de ti , te invitan a salir de viaje para el mes de mayo , en el amor va ser unos días de mucha pasión y de disfrutar mucho a tu pareja , recibes un dinero que te debían , te viene un golpe de suerte el día 22 de abril con los números 09,33,21.

CAPRICORNIO

En el horóscopo del Tarot te salió la carta de El Carro esto significa que vendrá a tu vida nuevas oportunidades de crecimiento en lo laboral que solo te cuides de los fraudes o problemas con deudas y que te organices mas con tus gastos esta carta te va ayudar a seguir adelante en tu proyecto de vida y si estas estudiando es el momento de tomar otro curos de relaciones internacionales o idiomas que eso te va ayudar mucho en el futuro , te va llegar un dinero que no esperabas , en cuestiones amorosas tu corazón se parte en dos recuerda que tu signo es muy difícil de ser fiel en una relación pero no imposible así trata de aclarar tus sentimientos y ya quedarte con una sola pareja , te invitan a una fiesta familiar este sábado , te busca unos amigos para irte de viaje este mes de mayo , decides renovar tu look y empezar una dieta y ejercicio , un amor del signo de piscis o Aries te hará muy feliz , trata de controlar tu carácter que eso a veces te mete en problemas sin razón , recuerda que tu punto débil es la piel así trata de cuidarte de las infecciones , tu numero de la suerte son 30,21,03.

ACUARIO

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Emperador que esto significa que vendrá a ti una fuerza laboral muy importante que estas en tu momento de atreverte a ser líder o jefe en tu área de trabajo que te va ir muy bien que el carisma que tiene tu signo te va ayudar a ser mas exitoso en tu vida laboral solo recuerda que es necesario pedir esa oportunidad para que te volteen a ver esta carta el emperador te dice que eres conquistador natural que pocas veces te vas a dejar atrapar por solo una relación así trata de disfrutar estos momentos de conquista y libertad al mismo tiempo y divertirse ,te invitan a salir de viaje en el mes de mayo acéptalo te va ir muy bien , te llega un dinero extra gracias a una deuda del pasado , pagas tu seguro de gastos médicos o de tu coche , te viene mucha suerte el día 21 de abril con los números 05,22,19 y trata de usar mas el corlo blanco que eso te va ayudar a tener mas fuerza espiritual , un amor del signo de Aries o virgo te va estar buscando para volver como pareja , tu papa te va pedir ayuda en cuestiones de un negocio.

PISCIS

En el horóscopo el tarot te salió la carta de La Estrella que esto significa que te vendrá en estos días la oportunidad que estas esperando de crecer mas en lo económico así trata de no platicar tus planes y veraz como se te va a realizar esta carta en tu signo hace que seas mas fuerte en cuestiones amorosas y que decidas ya ser feliz recuerda que tu signo piscis es muy voluble por ser dos pescados encontrados así trata de definir tus sentimientos y ya estar en pareja , te invitan a salir de viaje en estos días , arreglas tu carro o le compras un seguro para protegerlo , recuerda que eres el mas sentimental de todos los signos del zodiaco por eso te hace recordar mucho alguien que ya no esta contigo , tendrás un dinero extra por premio en la lotería con los números 07,21,33 , te invitan a ir a ver un show este sábado o ir a una fiesta , sigue con el ejercicio que ya te vez muy bien , tramitas un crédito para una casa o departamento , cambias tu celular o cancelas tu plan de pagos , te regalan una mascota.

Fuente: mhonividente.com