Horóscopos para el día 17 de abril por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles para el 17 de abril de 2018 ya están aquí. No te pierdas las predicciones que la Vidente más famosa de México tiene para cada signo del zodiaco día con día.

En laverdadnoticias.com somos seguidores fieles de Mhoni y cada que la astróloga publica los horóscopos nosotros los compartimos con nuestros seguidores.

Las buenas ondas lunares suavizarán los contratiempos que pueda tener con su pareja. Un buen día para prodigarse todo tipo de mimos. Relájese. Necesitara controlar sus nervios porque el día estará colmado de sorpresas, buenas y malas. Modere sus reacciones. En caso de ser necesario, cuente hasta cien antes de liberar su espíritu ariano siempre dispuesto a la confrontación. Surgirán viajes imprevistos por trabajo y deberá asumir responsabilidades que estimularan su creatividad. No desperdicie una oportunidad inmejorable de ganar posiciones en la consideración de sus superiores para el próximo ascenso. Intente realizar actividades nuevas en algún club cercano. Le vendrá bien iniciarse en una nueva disciplina en esta jornada.

Tauro

Hay días en los que, si no se recurre un poco al humor, desearía no haberse despertado. Si se toma todo muy a pecho, este puede ser uno de esos días. Recurra al espíritu alegre de los Toros y cámbiele la cara a una jornada que no arrancará para ser de las mejores. Animo. Acuario le proveerá de una nueva manera de mirar la vida. Con su natural intuición y tendencia al misticismo quizá lo inicie en alguna disciplina esotérica. Trate de desprenderse de sus prejuicios y de abrirse a esta nueva situación. Es posible que el Tarot sea el alerta. Recurra a la intuición y a su frondosa percepción. Le deseamos suerte.

Géminis

Es posible que en el día de hoy sienta una gran ansiedad por salir de su casa porque debido a la hostilidad de la configuración planetaria no tolerara a nadie, ni siquiera a sus seres queridos. Un pariente cercano 0 un allegado de Aries lo ayudarán a usted con sus problemas dentro de la familia. Sabra poner orden y buscar cuáles son las cosas que le gustan a cada uno. Generará momentos de placer y armonía. Usted debería dejarlo operar con tranquilidad. No trate de imponer su ley que no es la única. Déjese llevar por la situación. Una actividad recreativa para cerrar el día le ayudara a desconectarse un poco de la rutina. Inténtelo.

Cáncer

Usted tiene muy buen corazón pero a veces resulta un poco evasivo para su pareja de Sagitario. De todos modos, usted lo hace sin darse cuenta, ya que es bondadoso y solidario. En esta jornada, un Centauro le despertará sus emociones mas profundas. No desperdicie esta oportunidad, es muy valioso para usted. Adelante. Habiendo cesado la hostilidad de la Luna, hoy podrá encarar los proyectos cotidianos con mas calma. Las cosas volverán a salirle bien y sus jefes ya no estarán tan pendientes en evaluar si usted realmente se desempeña en forma correcta. Confíe en sus propias fuerzas: usted puede.

Leo

Su natural alegría leonina tendrá el sonido de un millar de campanillas; hoy mas que nunca irradiará un brillo enceguecedor que hechizará. Aproveche y haga gala de esta virtud asistiendo a reuniones sociales o eventos en donde se convertirá en uno de los centros de atención. Además, existirá una muy buena relación con Libra en la jornada de hoy, en especial en el terreno de la amistad. Pero también es posible que Libra lo ayude a cambiar su visión del futuro. 0 sea, es probable que en una conversación usted pueda hacer planes y proyectos que no estaban en su imaginación. Será muy divertido.

Virgo

Será esta una jornada particularmente favorable para organizar una velada o una reunión social con algún grupo de compañeros que no suele frecuentar. Se sorprenderá de algunas situaciones y obtendrá ciertos vínculos que lo beneficiarán en el futuro cercano. Mucho le pesarán los lazos matrimoniales en este día. Si esta pensando en cambiar de pareja, cambie de parecer inmediatamente. Si lo medita un poco mas y se toma el tiempo para analizar la situación, notará que no es el momento adecuado para hacerlo y posiblemente, tampoco se trate de la persona de sus sueños. Recuerde que los padres no se eligen. Sea prudente y trate de recomponer las relaciones.

Libra

En el plano laboral, verá que usted tiene grandes ilusiones en esta jornada y Virgo se encargará de marcarle la realidad. Evite pelearse con él, en especial si usted trabaja a diario con un virginiano. Es importante que acepte sus consejos y todo saldrá bien. Sea mas prudente y sienta que puede contar con él. Mucha suerte en esta relación. Hágase cargo de las consecuencias, si accede a la tentación de seducir indiscriminadamente y sin objeto mas que el placer de sentirse halagado y admirado. Los astros le brindarán su apoyo pero debe saber que no es bueno abusar de estas situaciones y podría terminar en situaciones de difícil salida. Sea cauto.

Escorpión

El amor, gracias al respaldo de Venus, lo sacudirá como una tempestad y lo incentivará a retomar una vocación que tenia postergada. Permítase actuar con total libertad y reconocer en su pareja a una persona que lo motiva y lo lleva hacia adelante. Aproveche el despertar de su vocación y no permita que se vuelva a dormir. No crea necesariamente en todo cuanto le dicen. Déjese guiar, más que por lo aparente, por lo que su intuición profundamente le señala. Recuerde que los nativos más típicos suelen tener es esas corazonadas una excelente percepción de lo que las cosas son realmente.

Sagitario

Luego de la hostigación lunar, será muy recomendable que intente tomarse un día para ver qué es lo que realmente desea. Reflexione En algunos casos, atenerse a lo que es convencional y tradicional puede ser de gran ayuda. Sentirá el deseo de no preocuparse demasiado por el aspecto material de la vida: tensiones mas profundas ocuparán sus pensamientos. Dele a cada cosa el lugar que corresponda. El amor se presenta con algunos vaivenes que se entienden poco. Trate de no insistir con nativos de Libra, ya que a veces son introvertidos y les cuesta demostrar sus sentimientos. Tome este momento como se presenta y todo saldrá bien. Ustedes han sabido construir un espacio de compresión dentro de la pareja.

Capricornio

Es un buen momento para ponerse en contacto con algún primo o hermano al que hace tiempo que no frecuenta. No lo haga impulsado por un sentimiento de culpa, sino porque realmente tiene ganas de saber de él. Las Cabras podrán iniciar esta jornada en la que el Sol y Mercurio les son muy favorables, dedicando su enorme capacidad de progreso al trabajo. Obtendrá enormes elogios tanto de sus colegas como de los mandos superiores. Concéntrese y no deje que nada lo detenga. En el plano amoroso, deberá preguntarse, en un intento serio de llegar a su propio corazón, si el rumbo que le está dando a sus relaciones y a su vida es el que desea.

Acuario

Aunque luego apele a encantadores pedidos de disculpa, no todo se soluciona así. Algunas grietas no se cierran con la misma facilidad con la que son abiertas. Mejor evite tener que pedir perdón y no hiera a nadie. Se ahorrará más de un problema. Desplegará toda su fuerza de seducción y su magnetismo será irresistible. Sus conquistas amorosas se deberán a los auspiciosos rayos astrales que estarán enfocados en los nativos de este signo con enorme potencia. No desaproveche esta jornada dedicando poco tiempo a sus conquistas amorosas. Usted se merece de tanto en tanto que lo mimen. Aproveche el amparo de los astros.

Piscis

Aunque siempre piensen que de forma mágica los problemas pueden solucionarse, será aconsejable que presten más atención a sus finanzas. Si debe concretar alguna operación o firmar contratos comerciales, lo más apropiado seria que consulte a personas idóneas antes de hacerlo. No dé en este día crédito a sus corazonadas porque cuenta con grandes posibilidades de hacer un desastre en su economía. Si hace mucho que no organiza un encuentro con sus hermanos o primos, éste puede ser un día muy adecuado para hacerlo. No dude en salir de visitas y recordar los viejos tiempos, repletos de momentos inolvidables. Se divertirá mucho y se lo agradecerán.

Fuente: mhonividente.com