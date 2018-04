Horóscopos, para el día 11 de abril por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente lanzó los horóscopos para hoy 11 de abril, signo por signo la vidente se dio a la tarea de predecir lo que les espera para este día.

Disfrútalos seguramente serán muy acertados y espera cada semana nuestro artículo con los horóscopos tal y como Mhoni Vidente los publica

Aries

Aparecerá alguien que creía olvidado o distanciado. Recuerde que el tiempo le tergiversará la imagen que tiene de esa persona. Todos hemos pasado por cambios y tal vez ya no seamos los mismos. Bajo los auspicios de la pasional Luna capricorniana su sensualidad atravesara momentos de intensa pasión. Comparta las fantasías con su pareja. La renovación les sentará muy bien y creará un nuevo nivel de evolución para la relación. Anímese a compartir. Tendrá la agenda repleta de compromisos laborales y sociales. Atención. Manténgalos, pero sin descuidar su vida afectiva principalmente en el ámbito del hogar. Se Io reprocharan cuando llegue esta noche.

Tauro

El día de hoy no presagia alegrías ni satisfacciones. Más bien, un ambiente triste, ensombrecido por una separación, un luto o, simplemente un distanciamiento. No sea paranoico y piense que el resto de sus jornadas estarán teñidas del mismo color. Realice un viaje de placer con un nativo de Libra. Le abrirá las puertas del mundo y le contagiará su natural optimismo, déjese llevar por él. Es posible que le provea de posibilidades a nivel laboral. Tómelas confiadamente. Si Libra se queda es porque encontró en usted a la persona indicada, trate de cumplir con sus expectativas y de no defraudarlo.

Géminis

Con el amparo de la Luna en Géminis podrán estar más inquietos, versátiles e ingeniosos. Pero tenga mucho cuidado con hablar de más. Se puede prestar a las confusiones y los malos entendidos. Controle sus expresiones y todo irá de maravilla. Sus finanzas están exigiendo que les preste más atención. Aunque le guste hacer mil cosas a la vez, no es motivo para despreciar el dinero. Preste atención sobre todo a los temas económicos en esta jornada. Será muy aconsejable en esta jornada que no caiga en la tentación de mentir ya que hoy podrán ser fácilmente descubiertos. No se arriesgue a quedar de pésima forma con las personas que le quieren de buena manera.

Cáncer

¡Cuidado! El progreso en el trabajo 0 en cualquier actividad intelectual debe ser gradual. No precipite los acontecimientos si no quiere cometer errores fatales. Sus jefes y otras autoridades están evaluando su desempeño y próximamente tendrá novedades. No lo eche a perder. Es el día ideal para el encuentro con la pareja. Este es un momento en que comienzan a acomodarse los sentimientos y las necesidades de cada uno, incluso en el terreno de la sexualidad. Habrá instantes muy felices y con grandes cambios para la pareja, que la llevaran a formalizar. Cuide las decisiones que toma en este día, en especial si se trata de cuestiones financieras. Mercurio podría hostigarlo.

Leo

En el ámbito doméstico, no quiera hacer mil cosas al mismo tiempo, si pretende que realmente le salgan bien. Vaya haciendo de a una por vez, así no se recarga y tendrá, sobre el final de la jornada, sus objetivos cumplidos. Además, si no controla el aspecto egocéntrico y poco sensible de que en ocasiones puede hacer gala, hoy deseará no haberse levantado de la cama. Reflexione. Probablemente le llamen la atención en su trabajo por su impuntualidad o alguna indisciplina de su parte. Más allá de que debería prestarle más atención a estas situaciones, evite hoy contestarles a superiores.

Virgo

En caso de los nativos que aún no tengan una relación, buscarán casi con desenfreno su media naranja. Sería bueno que en estos casos no pierdan la sensatez y el buen gusto que normalmente diferencia a las personas de este signo. Conténgase. Es posible que en esta jornada encuentre un nuevo modo de trabajo con su compañero de Libra. Este signo tan jovial y despreocupado, pondrá en su Vida una nueva manera de ver las cosas. Le presentará gente que a usted lo beneficiará. No desperdicie esta oportunidad y todo saldrá bien. Estas nuevas relaciones serán para toda la vida.

Libra

No es una buena jornada para estar en una relación con un nativo de Cáncer. Usted está muy preocupado en ver cómo resuelve sus problemas y el Cangrejo le pide más tiempo. Trate de ver si puede conciliar con su pareja sin alejarse de su objetivo. A veces, Cáncer le pide que le preste más atención. No sea tan individualista: Cáncer lo agradecerá. No vale la pena que se enoje por lo que, si lo hubiera pensado fríamente, era totalmente previsible. No se disguste inútilmente, trate de serenarse y capitalizar los errores que ha cometido para mejorar en futuras experiencias.

Escorpión

Durante toda la jornada trate de evitar que se mezcle el trabajo con la amistad porque corre el riesgo de perder uno 0 el otro. Hoy usted puede ser muy agresivo con un nativo de Aries, en especial si se trata de la relación de pareja. Es necesario tener paciencia y poder respetar al Carnero que, en general, es muy lento para concretar todo lo que se propone. Por lo tanto, esperar pacientemente una respuesta de Aries; él sabrá proponerle algo interesante. La Luna pisciana aumentará con fuerza su naturaleza perceptiva y aguda. Si quiere, utilice su intuición, tendrá suerte en juegos de azar.

Sagitario

En el aspecto laboral, la posición de la Luna en un signo favorable le permitirá que se sienta con mucho mejor humor para sobrellevar las adversidades que Mercurio y el Sol pueden traerles. Tendrá la mirada en el horizonte más allá de cualquier cosa que pueda sucederle en este día. Confíe en sus capacidades y vaya para adelante. Bajo los rayos auspiciosos de Venus, de Marte y de Plutón, es muy posible que se enamore apasionadamente de una persona que compartirá sus intereses y sueños. Dé rienda suelta a su espíritu conquistador y prepárese para vivir una historia digna de ser llevada al cine.

Capricornio

En el plano amoroso, vivirá un amor que le convulsionará y de ser necesario seguirá incondicionalmente a esa persona por el mundo sin temor de arrepentirse. No se asuste de lo que comenzará a percibir en su corazón, se trata de un amor aventurero que guiará su destino durante el próximo tiempo. Siéntase en libertad de disfrutar cada momento. Su impaciencia será activada nefastamente por la posición de la Luna y se manifestará en todos los órdenes. Modérese por hoy e intente no querer hacer cambios importantes de ninguna naturaleza. Controle sus gastos. Mercurio podría llevarlo hoy a incurrir en egresos de dinero que luego no podrá afrontar.

Acuario

En el plano profesional, aunque tenga ganas de discutir con esa persona que le parece excesivamente conservadora y estrecha de mirada, haga un esfuerzo por calmarse y mantener el control. Piense si entrar en una confrontación le será útil en algo y las posibilidades que pueda tener de quedar en una mala posición con los espectadores de la misma. Recapacite. El amor, gracias al respaldo astral prevaleciente, lo sorprenderá con efusivas revelaciones. Sepa valorarlo y disfrutarlo a tiempo. Usted no podrá anticipar cuando este tipo de situaciones van a producirse de nuevo. Dedíquele los momentos que le corresponde a cada eje que sea importante en su vida.

Piscis

Con el beneplácito de la Luna aclarará una situación legal que le alteraba por completo y encontrara la manera de repartir los intereses con su familia. Cuando estas dos cuestiones se mezclan, se profundizan las grietas. Aproveche la jornada y destrabe toda situación que se preste a confusiones 0 mal humores entre sus parientes. Gracias a la buena predisposición planetaria recuperará su situación financiera y la acrecentará. EI optimismo y la intuición serán sus armas. Es una buena jornada para invertir o cerrar algún acuerdo comercial. Los astros le sonríen. Si usted es un Pez típico estará lleno de vitalidad y energía para trabajar en un proyecto colectivo, de cuya organización usted es clave. Administre su tiempo.