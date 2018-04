Horóscopos, para el día 10 de abril por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente compartió el domingo pasado los horóscopos de la semana del 9 al 15 de abril, sin embargo hoy 10 de abril publicó sus predicciones para cada signo del zodiaco. No te pierdas lo que la Vidente tiene para cada uno de los signos en este día y disfrútalos.

Aries

Si necesita encontrar a una persona por cuestiones de trabajo, no se impaciente porque no aparece cuando usted quiere. Paciencia y perseverancia. ¿Por qué no invita a esa gente con la que esta planeando algo a su propia casa, en lugar de desplazarse siempre usted? Estará mas cómodo. La acción de Marte en Acuario puede haberlo llevado a tener alguna pelea con un amigo. Utilice el aspecto mercurial para lograr la reconciliación si en verdad aprecia a esta persona. Preste particular atención a los descuidos o distracciones en este día. La influencia lunar y mercuriana lo harán olvidarse de todo.

Tauro

Vera en el día de hoy que recurrir a los amigos en caso de necesidad es una muy buena forma de bajarse del trajín diario y admitir que no todo lo pueden solo. AI fin y al cabo, para eso están. Anímense a pedir su ayuda en esos momentos en donde le parece que las obligaciones lo superan. Conjugará el verbo amar en todos los tonos. Tanto que el amor será el gran tema de su vida en este día. Todo le saldrá a las mil maravillas. Aproveche y programe su agenda sin dejar afuera a la persona que atesora su corazón.

Géminis

La vida social de los Gemelos puede convertirse en un torbellino gracias a la presencia de Venus y Júpiter, reforzada hoy por la Luna. Guarde energías porque va a necesitarlas con tanto evento en la agenda. Si quiere intentar una reconciliación con su pareja, sepa que Marte lo apoyara en este día. No lo desaproveche ya que los siguientes serán menos favorables para intentarlo. Si quiere encarar nuevos rumbos laborales, medite hoy muy bien sus decisiones. La mala posición de Mercurio puede hacerle perder mucha lucidez. Si es posible, trate de aplazar su respuesta o consultarla con amigos que tengan una relación muy cercana a usted. El cielo astral no lo favorecerá en este ámbito si toma acciones rápidas y temerarias.

Cáncer

En su trabajo, y bajo los rayos hostiles de la Luna escorpiana deberá resolver algunos problemas realmente complicados que ya venia arrastrando. No se demore más y dele una solución apropiada a cada cosa. Sus compañeros le brindarán toda la ayuda posible de la que dispongan, pero dependerá casi exclusivamente de usted alcanzar el éxito en esta jornada. Confíe en sus habilidades y podrá lograrlo. Usted debe aprender a soltar aquello que no le sirve: esto quiere decir que si su pareja ya no funciona debe darla por concluida. Durante este día la posibilidad de comprender esto será muy marcada, en especial en la relación con Acuario, ya que ellos suelen construir sobre mundos ideales.

Leo

En el ámbito laboral, no se deje invadir por la desesperación ni por la angustia si ve como todos sus planes se retrasan por la ineptitud de gente cercana. Sepa que a veces es necesario dar un paso atrás para luego dar dos hacia adelante. Calma. Aunque por lo general la salud de Leo suele ser excelente, no abuse de ella sobre exigiéndola con trabajo y salidas. Descanse un poco mas. Su cuerpo no tiene energía infinita y se lo hará pagar si no escucha este consejo. Sobre el cierre del día, tormentosas nubes oscurecerán su cielo natal. Si no toma todos los recaudos necesarios se desatarán un vendaval en su hogar, por nimiedades. Anticípese a estas situaciones.

Virgo

La confianza mata al hombre y usted, en estos momentos, recibe la hostilidad de Mercurio que lo predispondrá a que lo engañen. Desconfíe de toda persona que le asesore en materia financiera o tratos comerciales. La predisposición astral no lo ayudará y usted ira de fracaso en fracaso. Las visitas a los amigos o la organización de una reunión en el hogar será la manera más adecuada de terminar esta jornada. Busque distender sus tensiones en la buena compañía de quienes suelen escucharlo en las buenas y en las malas. Raro en Virgo, pero en la jornada de hoy sentirá deseos de un amor que le brinde sexo a cada minuto. Intentará hablar poco e intimar más con su pareja.

Libra

Organizar una salida con amigos o tener un romance que se salga totalmente de lo previsto puede ser una excelente forma de pasar este día. Preste atención a este consejo ya que su ánimo necesitará actividades como esta para no tocar el fondo. Libérese y deje de pensar tanto. Actúe y el día pasaré. El ingreso del Sol en el signo opuesto al de los nativos puede provocar algunas tensiones con las personas que tienen mas cerca, en especial en su hogar. Trate de buscar Ia serenidad en cada palabra que emita y de esta forma logrará que regrese la calma al ámbito familiar.

Escorpión

No se queje todo el día por sentir que no comprenden sus actitudes. Si quiere que los demás lo acepten a usted tal cual es, aprenda a aceptar a los demás como son. Enseñe dando el ejemplo y todo se irá mejorando. De usted depende. Si quiere que su pareja no naufrague frente a los embates de Venus y de Marte trate de mostrarse más tolerante y controle el mal carácter. De usted depende que las posiciones de estos astros confabulen en su contra. Sobre el fin de la jornada todo irá volviendo a la normalidad. Máximo control.

Sagitario

El ingreso del Sol en un signo muy afín permitirá que los Centauros acrecienten sus deseos de seducción. Si no goza de la estabilidad de una pareja, termine el día en alguna fiesta o evento social en donde pueda desplegar sus encantos. Es muy posible que en esta jornada conozca a alguien muy especial. Atrévase a descubrirlo. Utilicen la capacidad de análisis de Sagitario para descubrir si lo que está ocurriendo a su alrededor es tan sencillo como se lo presentan. Muchas veces las apariencias son engañosas y las palabras mucho mas. Tenga cuidado y trate de pisar en firme.

Capricornio

Tendrá armonía en su vida familiar y sentimental durante toda la jornada. Sin embargo, necesitará algunos minutos de soledad para recargar baterías. Tómelos sin sentir culpa porque le serán de gran utilidad para encarar los próximos días. En esta jornada, además, saldrá a conquistar nuevos territorios y será protagonista de acontecimientos muy importantes. Tendrá la oportunidad de encauzar su destino profesional de una vez después de tanto esfuerzo invertido. Capitalice la situación y no la deje escapar como ya le ha sucedido. Esta puede ser su última oportunidad de alcanzar el éxito laboral. Cuide las cuerdas vocales y la garganta en general. Tiene algún riesgo de enfermarse.

Acuario

En el plano amoroso, vera que su relación tiene diferentes matices. Pueden ser muy adolescentes para algunas cosas o demasiado racionales para otras. Es importante, en esta jornada, hacer un balance del pasado y ver si se pueden integrar mas en la pareja Ia comprensión y el dialogo. Esto será sumamente importante para el vinculo. Son importantes los consejos que un amigo de Cancer puede aportar sobre el tema familiar, ya que ellos son expertos constructores y guardianes hogareños. Si tiene algún hijo de Cancer es una jornada perfecta para recomponer su relación con él o profundizarla. Si su hijo es adolescente, compréndalo en esta nueva etapa y trate de acompañarlo lo mas posible.

Piscis

En el plano amoroso, sepa que hoy deberá tener cuidado con su emotividad que estará a flor de piel. Extreme las precauciones, no intime demasiado porque Ia posición de la Luna podría causarle una desilusión tras otra. Trate de no exponerse demasiado y resguárdese. Con los rayos astrales prevalecientes los Peces estarán dispuestos a dejar entrar un nuevo aire en sus vidas, que estará impregnado de creatividad. Abra las puertas de par en par y permítase vivir estos momentos con pasión y libertad. Además, una gran oportunidad laboral le abrirá las puertas de un nuevo mercado. No desperdicie las ofertas profesionales que reciba en esta jornada y prepárese para crecer en este terreno que no siempre le es favorable.

Fuente: mhonividente.com