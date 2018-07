Horóscopos del fin de semana por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente tiene todo lo que necesitas y aquí te lo dice, en los horóscopos de la semana; ¿estás listo para conocer todo lo que te depara en temas del amor, salud, dinero y trabajo?

Aries

Aprovecha este fin de semana de re inventarte por completo, especialmente en cuestiones personales y del corazón; es hora de perdonar, olvidar y evolucionar. Viene una buena oportunidad laboral para ti con un aumento de sueldo así que te recomiendo que hoy hables con tus superiores para que se haga posible. Cuídate de chismes y malas intenciones; no confíes ciegamente de todos tus amigos porque alguno de ellos te puede traicionar en los próximos días. El domingo haces una carne asada o comida para disfrutar con tu familia, recuerda que eres el pilar de tu casa y siempre quieres tener cerca a tus padres. Tus números de la suerte son 20, 21 y 03.

Tauro

Tendrás un fin de semana complicado pues tienes mucho trabajo atrasado; recuerda administrar mejor tu tiempo para acabar con todos tus pendientes. Estos días te recomiendo vestirte de colores fuertes y pon en tu bolsa o cartera 13 monedas con perfume tuyo para atraer la suerte en el dinero, verás que en menos de 13 días se te cumplirán todos tus deseos. No te creas todo lo que te dicen tus amigos; recuerda que envidian mucho tu luz y a veces sólo te expresan falsedades para dañarte. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 14, 23 y 09.

Géminis

Luego de varios días pesados, este fin de semana tendrás una revelación que te hará disfrutar mucho más de la vida cada día, recuerda que nuestro tiempo en la tierra es un suspiro y vale la pena vivir al máximo. Se viene en tu vida una etapa de mucha abundancia, así que trata de aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. Tus amigos te invitan a algunas fiestas; aprovecha estas reuniones para desestresarte. Ya no seas tan rencoroso en tu vida amorosa; recuerda que es mejor perdonar y olvidar para seguir adelante. Si crees que ya no puedes seguir con tu pareja, date un tiempo para que te valores a ti mismo. Tus números de la suerte son 04, 55 y 21.

Cáncer

Ten cuidado de no platicar mucho tu vida personal para que no sufras problemas de envidias con personas que dicen ser tus amigos. El viernes 13 para ti no es de mala suerte, pues tendrás muchas energías positivas a tu alrededor. Te recomiendo que lleves trece monedas a la iglesia para atraer la abundancia. Cuídate de chismes o problemas con una ex pareja; si puedes, trata de solucionar esa situación lo más pronto posible para quedar en paz. Si estás casado tendrás la sorpresa de un embarazo en puerta. Tus números de la suerte son 99, 08 y 23.

Leo

Se acerca tu cumpleaños y es una época mágica para tu signo; no te limites y piensa en grande sobre tu futuro porque en menos de lo que imaginas, todo lo que desees se te cumplirá. Limpia tu casa y cambia de lugar algunos muebles para hacer que fluya la energía. Decídete a conocer personas nuevas de los signos Piscis, Sagitario o Aries, que serán muy compatibles contigo. Ya no le ruegues a ese amor que ya no está contigo, piensa muy bien sobre lo que de verdad te conviene y que no vale la pena sufrir por alguien que ya te olvidó Sales de fiesta o a un día de campo el domingo. Tus números de la suerte serán 11, 29 y 45.

Virgo

Este viernes tendrás toda la energía positiva de tu lado para salir de cualquier situación complicada que vengas arrastrando o que se te presente. Te busca un amor del pasado para pedirte que vuelvan; trata de cerrar ese capítulo en tu vida y no dejar que ese tipo de relaciones tóxicas predominen. Procura relajarte más en las noches para dormir mejor y evitar problemas de insomnio, ya que eso te afectará en tu vida diaria. Tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 23, 10 y 99. Recuerda que son tus días de abundancia y que el dinero te llegará por cualquier medio. Trata de usar más el color blanco para multiplicar tu buena fortuna.

Libra

Fin de semana para analizar y tomar con calma tus situaciones sentimentales; recuerda que puedes controlar tus sentimientos, pero no los de los demás. Los signos más compatibles con el tuyo son Aries, Tauro y Sagitario. Eres muy bueno para convivir y arreglar situaciones complicadas de eventos, así que trata de tomar un curso de relaciones públicas o comunicación organizacional. Sigue ahorrando, ya casi cumples la meta que tienes trazada. Cuídate de problemas de estómago o riñón, trata de hacerte un chequeo pronto. Te viene un dinero extra en la lotería con los números 32, 03 y 70.

Escorpión

Tendrás mucha presión en el trabajo y por eso te recomiendo pensar muy bien en las decisiones que tomes; recuerda que pueden afectar tus relaciones en la oficina. Haces cambios en tu casa o recámara, eso te ayudará a renovar energías para el resto del mes; te recomiendo sacar la cosas viejas y rotas. En el amor seguirás muy apasionado, pues tu signo es el más sexual del Zodíaco y eso te hace estar buscando siempre amores nuevos y fugaces. Tus signos más compatibles son Tauro, Cáncer y Capricornio. Tendrás un golpe de suerte este domingo con los números 08, 32 y 16. Ya no busques a ese amor que se fue; recuerda que si no es para ti, lo mejor es darle vuelta a la página.

Sagitario

Tendrás un viernes 13 lleno de preocupaciones en el trabajo por tareas atrasadas, te recomiendo tener paciencia para no caer en provocaciones de compañeros de trabajo. Ya no te desanimes tan rápido en cuestiones de negocios, si ves que todavía no funciona como tú quieres, trata de invertirle más energía; recuerda que el que persevera, alcanza. Se acerca a tu vida un nuevo amor que promete pocas complicaciones. Tus números de la suerte son 27, 06 y 19, trata de jugarlos el día domingo para que llegue un dinero extra.

Capricornio

En estos días tendrás mucha seguridad para hacer lo que te propongas, así que procura pensar en grande y sin limitaciones. Te vuelves a enamorar y será de alguien del signo de Aries, Libra o Cáncer, que son los más compatibles contigo; recuerda que es momento de ser feliz en pareja. En tu casa tendrás una discusión con un familiar pero trata de no tomarlo tan en serio y dejar que todo fluya; dicen por ahí que la gente hablando se entiende. Tus números de la suerte son 02, 17 y 30.

Acuario

El número trece es tu número de la suerte y por eso te recomiendo cerrar este viernes cualquier contrato que tengas pendiente para que te vaya de lo mejor. Recibes un dinero que no esperabas por parte de tu trabajo. Cuídate de problemas de traiciones por parte de amigos o compañeros de trabajo. Trata de no platicar tus asuntos personales para que no se te salen. Ya no pelees con tu ex pareja; recuerda que tu signo se caracteriza por tener una sonrisa en la vida y si esa relación ya no funciona, es mejor dejarla atrás. Tendrás un dinero extra por parte de la lotería con los números 00, 87 y 21, combínalo con el día de tu nacimiento para mejorar la vibras.

Piscis

Fin de semana para analizar un cambio de actitud y dejar de ponerte pretextos para ser feliz; no dejes que la amargura invada tu vida. Trata de confiar más en la familia y organizar una reunión, recuerda que ellos siempre verán por tu bienestar aunque no lo pienses de ese modo. Tu mascota estará algo enferma, recuerda que los animales siempre reciben primero las malas energías, por eso te recomiendo prender una veladora blanca de protección. Tendrás mucha fortuna con los números 33, 02 y 19.