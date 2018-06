Horóscopos del fin de semana por Mhoni Vidente

Horóscopo del fin de semana por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del fin de semana ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino!

ARIES

Recuerda que somos lo que pensamos y tu mente es muy fuerte y siempre atrae lo que desea por eso te recomiendo poner tu mente en modo positivo y lo que no es para ti dejarlo ir para que pueda llegar a tu vida la verdadera felicidad , trata de que ya no te afecte lo que dicen de ti recuerda que tu signo es de luz fuerte y brillante y eso le molesta mucho a los demás pero tu trata de ignorarlos y veraz que seguirás triunfando , cuidado con problemas de salud sobretodo de nervios o infección de orina trata de ir con tu médico, tendrás un amor nuevo que te va estar invitando a salir recuerda que debes dejarte querer y no buscarle pretextos al amor o compararlo con el que se fue, tramites de crédito para carro , realizas unas mejoras en tu casa o decides comprar muebles , piensas en hacerte unos arreglos estéticos que eso te ayudar a subir más tu autoestima, ya no prestes dinero recuerda que te roban tu suerte , te llega la invitación de salir de viaje en estos días, un amigo del signo de virgo te va estar buscando para pedirte un consejo, tendrás un golpe de suerte el día 10 de junio con los números 78,32,10.

TAURO

Fin de semana de estar con mucho ánimo en todos los sentidos por fin decides ser feliz y dejar todas las situaciones que no puedes controlar sobre todo en tu vida personal así que va ser unos días de reinventarse, 9 de junio día de mucho trabajo o junta con tus jefes para cambios de estructura de puestos o auditoria , tramitas un permiso de migración para salir de viaje, pagas unas multas o impuestos y te pones al corriente, te busca un amor para pedirte que regresen trata de analizarlo bien y darle tiempo al tiempo, sábado de salir de fiesta con los amigos o familia, recuerda que tú eres el proveedor de tus seres queridos por eso siempre necesitas un buen ingreso así trata de poner un negocio los fines de semana o buscar un trabajo extra , tendrás un golpe de suerte el día 10 de junio con los números 32,77,21 recuerda usar el color rojo en todo.

GÉMINIS

Viernes de estar con buenas energías alrededor de ti recibes una sorpresa por parte de un amor nuevo también en este día te va venir un dinero extra por cuestiones de un bono o una deuda del pasado recuerda que tu signo le gusta mucho divertirse y el pretexto ideal es hacer tu fiesta cumpleaños este sábado y te llenas de regalos y muchas muestras de cariño trata de estar tranquilo con tu pareja si eres géminis casado recuerda que tu temperamento es muy explosivo y eso te hace estar siempre a la defensiva así relájate en este fin de semana y disfruta siempre del amor, tu compatibilidad para los géminis solteros va ser Aries y Libra, tendrás un golpe de suerte el día 10 de junio con los numero 80,21,03, te busca tu padres para invitarte a salir de viaje en estos días diles que sí que necesitas mucha de convivencia familiar.

CÁNCER

Fin de semana de estar con las energías encontradas en cuestiones amorosas así trata de llenarte de paciencia y tolerancia con tu pareja o seres queridos y no caer en provocaciones recuerda que tu signo es agua y eso te vuelve muy sentimental, viernes de mucho trabajo o estar en juntas con tus jefes para cambios de puestos, preparas un viaje este domingo y va ser con la familia, trata de seguir con el ejercicio para que puedas liberar el estrés, tramitas un permiso de migración para ir de viaje en estos días, cuidado con el alcohol recuerda estar más controlado en este aspecto, tendrás un golpe de suerte este día 9 de junio con los números 00,23,18, a los cáncer que están solteros les llega un amor nuevo y apasionado del signo de capricornio o piscis que va ser muy compatible contigo.

LEO

8 de junio día de suerte para tu signo te llega la propuesta de un proyecto nuevo de trabajo así trata de analizarlo y si te conviene acéptalo porque son tiempos de cambios para mejorar recuerda que tu signo lo domina el vivir bien y gastar por eso necesitas más ingresos en tu vida , en el amor seguirás conociendo personas muy compatibles contigo y eso te va llenar de muy buenas energías y a los Leo que están con pareja va ser un fin de semana lleno de muchas alegrías , cuídate de problemas de infección de la garganta trata de ir con tu médico ,recuerda que los astros están a tu favor en estos tres días del fin de semana así aprovecha tu suerte y juega los números 09,87,21 y el corlo rojo que ve viene un premio grande , arreglas cosas de tu casa o compras muebles para vivir más cómodo , recuerda que el olvido no es perdón es mejor tratar de sacar rencores del pasado y vivir más feliz.

VIRGO

Fin de semana de reinventarse y sacar todo lo negativo que puede tener tu vida recuerda que estas en ese momento de ser feliz y por eso empieza a hacer una lista de lo que no quieres en tu vida y empieza desde este viernes a eliminarlos, te llega la propuesta de irte de viaje en este mes hazlo que te va ir de lo mejor, ya no seas tan complicado en el amor tu déjate querer y veraz como estar en paz con tu pareja y a los virgo que están solteros les va venir un amor muy apasionado del signo de Aries o Sagitario que va ser muy compatible en el sexo contigo, ya no seas tan desidioso con tu salud recuerda que necesitas hacerte un chequeo médico para que tú mismo te quietes ese preocupación de alguna enfermedad, tendrás un golpe de suerte el día 10 de junio con los números 33,21,67 y trata de ser más discreto con tu dinero para que no te tengas envidia, te busca tu mami para pedirte un favor o que le acompañes a una fiesta familiar, arreglas asuntos de préstamos o deudas de tu tarjeta el crédito.

LIBRA

8 de junio día de estar con buenas noticias alrededor de tu trabajo por fin reconocen tu esfuerzo y te ofrecen un cambio importante en tu vida laboral recuerda que ya necesitas ahorrar para hacer crecer tu patrimonio y puedas comprar una casa o departamento, va ser un fin de semana de mucha diversión con tus amigos o parejas así a disfrutarlo al máximo, mandas arreglar tu carro por cuestiones de mantenimiento , decides hacerte unos arreglos estéticos para verte de lo mejor recuerda que a los libra son de los signos con más vanidad y el mejor gasto que puede hacer es en uno mismo, te busca un familiar de fuera para invitarte a salir de viaje, tendrás un golpe de suerte este día 9 de junio con los números 07,23,10 , trata de que no se te olvide el regalo para esa persona especial que cumple años.

ESCORPIÓN

Fin de semana de estar con muchas presiones de trabajo o familiares debes de aprender a solucionar los problemas en su momento y estar pensando tanto en algo que no tenga solución lo mejor que puedes hacer es dejar que las energías fluyan en todos los sentidos, recibes un dinero por una comisión o venta trata de ahorrarlo, vas con el dentista para arreglarte una muela, tramitas tu permiso de migración para salir de viaje, cuídate de problemas del intestino o trata de dejar a un lado los nervios recuerda que lo mejor que puedas hacer es ejercicio para que te sientas más saludable, ya no platiques tus planes trata de ser discreto y veraz como todo te sale de lo mejor, en el amor con tu pareja seguirás muy estable amoroso y a los escorpiones que están solteros les va venir un amor muy apasionado del signo de piscis o Aries que va ser muy compatible contigo, tu números de la suerte son 31,20,99 y trata de jugarlo este domingo con tu signo.

SAGITARIO

Fin de semana de estar realizando varias tareas de tu trabajo o escuela recuerda que siempre necesitas ser responsable con tus obligaciones para después no tengas ningún contratiempo, recibes la invitación de salir este viernes y va a ser con un amor nuevo así que tu dile que si a la felicidad, yo sé que quieres ayudar a todos los que te rodean en cualquier situación pero a veces no se puede pero que eso no te estrese demasiado que todo se va dar en su momento, te llega familia del extranjero, recibes un dinero gracias a la venta o herencia de una propiedad, ya no seas tan celoso con tu pareja recuerda que si no puedes estar en paz es mejor estar un tiempo solo, tendrás un golpe de suerte este día sábado con los números 50,34,27, domingo de salir de campo o ir a una carne asada con los amigos, tendrás un amor del pasado que te va estar buscando en estos días así tu déjate querer y pasar un momento de felicidad.

CAPRICORNIO

Fin de semana de estar saliendo mucho con los amigos o familia va a ser unos días de mucha diversión para tu signo, pero en cuestiones amorosas seguirás con un coraje guardado o el sentimiento de culpa así trata de hablar con tu pareja y explicar lo que paso y llegar a un acuerdo para que pueda estar en paz recuerda que tu signo es muy explosivo y rencoroso y eso nada más enferma tu alma así que debes de aprender a liberarte de esa situación y aprender a ser feliz, te llega la invitación de salir de viaje en mes de julio tu ve te va ayudar mucho en renovar energías , trata de seguir con él. Ejercicio y la buena alimentación que eso te va ayudar estar más fuerte, te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 90,65,21 y trata de usar más el color azul fuerte en tu ropa, te regalan una mascota, decides arreglar tu cuarto o pintar tu casa , a los capricornio que están solteros les va venir un amor nuevo del signo de Aries o virgo que va ser muy compatible contigo, te regalan un perfume, ten cuidado en la calles con los robos o perdidas.

ACUARIO

9 de junio día de estar enamorado y sentirte pleno en tu vida recuerda que tu signo no sabe estar solo así que esta fin de semana será de mucha convivencia con tu pareja y a los acuarios solteros estarán saliendo y divirtiéndose mucho en fiestas, recuerda no cargar problemas que no son tuyos es mejor mantenerse al margen sobretodo en cuestión laboral yo sé que siempre quieres ayudar a todos pero a veces te cargas de energías negativas aprende a decir que no, terminas de hacer unos pagos atrasados, recuerda que estás estas buscando un departamento o casa así ahorrar y trabajar todo lo que se pueda para que puedas cumplir tu sueño, te compras ropa, compras un espejo para tu cuarto, tendrás un golpe de suerte y va ser con los números 14,13,49 trata de combinarlo con tu día de Nacimiento para personalices tu suerte, este domingo rézale y préndele una vela amarrilla a tu Ángel Protector que es el Arcángel Gabriel y veras como te va ayudar salir de las malas situaciones.

PISCIS

8 de junio día de suerte para tu signo recuerda que este número el 8 te domina en todos los sentidos y te refleja la fuerza que tienes en tu interior para salir adelante de cualquier problemas o situación complicada por eso te recomiendo que este viernes prendas una vela roja y le pidas a tu ángel de la guardia lo que necesitas para estar bien, te busca un amor del pasado para pedirte volver otra vez trata de ya no dejar ese tipo de relaciones toxicas, ten cuidado con el insomnio recuerda que tu signo de la da por pensar mucho en la cama y eso hace que te robe el sueño así trata de relajarte y descansar , si estas en pareja serán unos días de mucha convivencia y de pásala de lo mejor, ten cuidado con el alcohol o comidas muy picantes porque te altera mucho tu digestión, domingo de pensar que hacer en tu futuro y organizar un negocio, tus números de la suerte son 10,99,23 recuerda que son tus días de abundancia que el dinero te va llevar por cualquier medio, trata de usar más el color blanco para que se multiplique tu suerte.