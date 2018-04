Horóscopos de la semana por Mhoni Vidente

Nunca es tarde para disfrutar de las excelentes predicciones de la astróloga más famosa de México Mhoni Vidente compartió hoy martes los horóscopos para la semana del 9 al 15 de abril.

Conoce que te dice tu signo, seguramente serán muy acertados y espera cada semana nuestro artículo con los horóscopos tal y como Mhoni los publicó.

Aries

Semana de estar con planes de cambiar de actitud y poner más energía positiva a tus ideas o proyectos para tu futuro , recuerda que tu signo de ARIES es muy preocupado por tu bienestar económico así que trata de ya empezar ese negocio que tienes en planes y trata de buscar un socio o invita a un amigo porque es tu momento de crecer económicamente solo aprende adminístrate más, será unos días de alegría y muchas sorpresas agradables y más porque estás en tu época de cumpleaños y tú día especial va ser el 11 de abril en ese día va ver un cambio repentino de suerte para bien y te recomiendo que cierres contratos y si tienes asuntos legales pendientes lo realices que saldrán a tu favor, sales de viaje por trabajo o. te invitan a dar una conferencia , limpias por completo tu alma de rencores y dejas atrás el pasado sobre todo en amores recuerda que si vives del pasado tu vida se estanca así trata de conocer más personas más compatibles contigo, te invitan a un fiesta muy importante donde vas a conocer personas que te van ayudar en tu desarrollo profesional, empiezas ahora si tus clases de inglés o francés, ya no seas tan dramático en tu vida sentimental trata de llevártela más ligero y sin tantas complicaciones, en el amor te das una segunda oportunidad con tu pareja y decides comenzar de nuevo vas con el signo de GEMINIS o CAPRICORNIO, arreglas papeles de tu carro o le actualizas el seguro , cambias una cuenta de banco o trata de checar siempre cuando pagues con la tarjeta de crédito , sacas un permiso de migración, cuídate de dolores de tu cabeza , tendrás un golpe de suerte con los tus número de la suerte es 00,71,13 , preparas una operación estética y todo sale de lo mejor.

Tauro

Semana de estar sacando deudas del pasado o liquidando ya compromisos familiares que te quitan mucho pensamiento y energía trata de ya resolver esa situación y comenzar de nuevo para que puedas desempeñarte mejor en tus labores diarias, van ser unos días de estar muy ocupado en tus tareas diarias de escuela o trabajo así que trata de administrar más tu tiempo, un amor nuevo vendrá a tu vida y va ser del signo de Aire trata de enamorarte y ya tener una pareja estable, cuida tu mascota va estar enfermito , trata de no pelear en tu trabajo y sobre todo el día 10 de abril que ese van estar las energías cruzadas así que te recomiendo no alterarte, sacas adelante tu tesis o proyectos de Titulo , arreglas varias cosas de tu casa o decides cambiarte, vas con médico para un chequeo , piensas en poner un negocio de publicidad o administración hazlo estás en tu momento, tendrás un golpe de suerte el día 12 de abril consigues un mejor trabajo o te sacas un dinero en la lotería con los números 21,03,55 recuerda agregarle tu día de Nacimiento antes de los números de la suerte para que personalices tu fortuna , sigue con el ejercicio trata y tu dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Géminis

Esta semana tendrás mucha suerte en lo relacionado a lo laboral tendrás varias propuestas nuevas de trabajo o decides ya poner un negocio recuerda amigo de géminis seguirás con los astros a tu favor , en embarazo en puerta para los géminis que están casados, ayudas a un familiar a resolver una demanda legal o le prestas dinero , debes de dormir más en la noche que por eso se te están alterando los nervios, te llega en estos días una propuesta de un trabajo en gobierno o trabajar en una campaña política tu diles que sí que te va ayudar en tu crecimiento profesional , ten cuidado con tu presión arterial o trata de ir con tu medico ya que tu signo lo domina los problemas de salud del corazón o trata de no presionarte tanto o que los problemas no te agobien , te preparas en tus estudios para hacer el examen profesional, te compras ropa y te cambias de look , cuidado con tu celular no se te va perder, tus números de la suerte son 11,27,00 vivirás en este mes un amor muy intenso que va ser prohibido que es del signo de Aries o escorpión.

Cáncer

Semana de mucho trabajo y juntas para ver el reacomodo de puestos laboral así que tu trata de estar siempre muy atento a nuevas reglas de la empresa, sacas un crédito para comprar casa o departamento trata de ya tener un patrimonio para ti, tramites de pagos de impuestos de gobierno, te ofrecen trabajo en una empresas de publicidad o comunicaciones trata de tomarlo porque allí te va ir muy bien recuerda que siempre tu signo necesita estar cambiando de lugar para que tu energía no se estanque, ya no pienses de más las cosas en cuestiones de tu vida recuerda que tu signo muy sentimental y eso hace a veces que tu carácter no te ayude a tomar la mejor decisión en tus asuntos amorosos por eso trata de siempre pedir un opinión a un familiar, recuerda que la salud es lo más importante en la vida así que no lo dejes para después tu chequeo médico, ten cuidado con lo que firmas siempre lee bien o asesórate con un abogado, ya no pienses en lo que no fue es mejor cerrar ese círculo amoroso , te llaga un sorpresa económica para el día 12 de abril y será por una venta o comisiones de un proyecto laboral, cuídate del estómago o trata de no comer tanto picante o alcohol, serán unos días de muchas reuniones familiares , tu números de la suerte son 31,20,99

Leo

Semana de estar muy preocupado por tu bienestar económico y decides ya tomar una decisión de adminístrate más y ya pagar tus deudas recuerda amigo de leo que tu signo le gusta mucho vivir bien y a veces no te das cuenta de que gastas de mas así que trata de empezar en estos días un ahorro , te llega tus utilidades o te pagan las comisiones en tu trabajo , recuerda que la pesadez y cansancio que vienes sintiendo es por lo que comes trata de ir con un nutriólogo y cambiar los hábitos alimenticios recuerda que nosotros somos lo que comemos, te invitan a participar en una obra de teatro o algo relacionado al arte , compras muebles para tu casa y decides pintar la sala y cocina esto te ayuda mucho a renovar las energías al tu alrededor, estás pensando seriamente en casarte o formalizar tu relación de pareja , cuidado con los accidentes en la calle o caídas, te realizas un cirugía dental , tu mejor día va ser el 13 de abril en ese día tendrás la oportunidad de empezar de nuevo en todos los sentidos y remediar lo que pasado , tu número de la suerte es 07,66,21

Virgo

Semana de mucho trabajo y con planes de crecer más económicamente pero ten cuidado con quien los realizas o trata de no ser tan confiado con tus proyectos de dinero, tendrás una revelación divina de alguien que falleció para ayudarte en lo que está pidiendo últimamente , te enfermas de problemas de garganta mi recomendación es que sigas haciendo ejercicio y dejar el cigarro, ya no te preocupes por los chismes o habladurías en tu vida diaria recuerda que siempre el signo de virgo es presa de malos comentarios trata de ignorarlos y seguir así de original, te busca un amor del pasado para pedirte ayuda moral, te habla en estos días un abogado para arreglar papeles de una demanda de migración o residencia, cuídate mucho a tu mami va tener problemas de huesos o cadera , por fin te dan lo que esperabas un mejor puesto laboral, tu mejor día va ser el 10 de abril en ese día todas las buenas energías se van juntar para ayudarte a ya salir de tus problemas económicos, tus números de la suerte son 33,29,01

Libra

Semana de estar preparando ya los cambios en tu vida personal o comenzar una nueva etapa de tu vida de pareja recuerda que tu signo es el más estable en cuestiones de relaciones amorosas , trata de hablar bien claro con tus jefes para que te den un aumento de sueldo o otro puesto de más jerarquía que es tiempo de crecer más en lo laboral, ten cuidado con problemas de intestino o estomago ve con tu médico para que te revise , te hablan un familiar de fuera para darte una buena noticia que un hermana está embarazada, en el día 11 de abril tendrás una suerte en todo lo relacionado en juegos de azar con los números 32,11,87, te vas de viaje por trabajo , te pones a dieta o te realizas una operación estética, cambias de look.

Escorpión

Semana de pensar en crecer más en tu vida profesional y buscar nuevas oportunidades de trabajo pero recuerda que no debes dejar el que tienes hasta que consigas uno mejor, ESCORPION siempre cargan con problemas del pasado o situaciones que no pueden controlar y eso hace que tu mente siempre este distraída así debes de liberarte de todos los problemas ajenos, te llega un dinero extra por la venta de un carro, vuelves a estudiar otra vez y terminar la carrera universitaria, ten cuidado con tu espalda sigue con tus ejercicios y dieta eso te va ayudar a sentirte mejor, en el amor seguirás conociendo personas del signo de AGUA que será muy compatible contigo, ten cuidado en el trabajo van estar hablando de chismes de sales con tu jefe, tu mejor día va ser el 12 de abril en ese día los astros se unen para ayudarte a estar mejor en todos los sentidos así aprovecha ese derrame de abundancia y trata de buscar más posibilidades para crecer, arreglas papeles de gobierno, tus números de la suerte son 24,55,01

Sagitario

Semana de organizar tu vida y realizar tus objetivos laboral recuerda amigo de sagitario que estás en tu tiempo de crecer profesionalmente , ten cuidado con problemas de huesos trata de no hacer deportes extremos , tendrás un golpe de suerte en estos días y más el día 12 de abril en ese día te llegara una propuesta de trabajo o de un negocio que te va ayudar estar de lo mejor económicamente , recuerda que tu signo es muy comunicólogo así trata de buscar un curso de superación personal y aplicarlo en tu vida diaria, recuerda que siempre te has hecho cargo de tu familia y eso te pone como el pilar de tu casa , sales de viaje por cuestiones de trabajo, te viene un dinero extra por cuestiones de lotería o juego de azar con los números 43,22,09 , trata de hablar con tu pareja si estas casado porque se está alejando de ti y busca separase , te cambias el look o compras ropa para una boda

Capricornio

Recuerda amigo de Capricornio que tu signo lo domina mucho la inteligencia y conocimiento por eso siempre estás en superación en tus estudios o ser más profesional recuerda que entre más tiempo tengas ocupada tu mente menos entran pensamientos negativos a tu vida , semana de estar con mucho trabajo o revisiones de tus supervisores , sales de viaje por un proyecto laboral, compras un terreno para invertir tu dinero, ten cuidado con problemas de con el estómago o intestino porque estas comiendo muchas carnes rojas o alcohol trata de seguir una dieta que te mantenga de lo más sano, tendrás un golpe de suerte el día 11 de abril en ese día te llegara un dinero extra o te pagan una deuda del pasado, embarazo en puerta familiar, limpias tu cuarto o sacas lo que ya no necesitas para renovar tus energías, tus números de la suerte 09,88,21, compras boletos de avión para el mes de mayo para irte de vacaciones con tu pareja.

Acuario

Semana de tener mucho trabajo o cambios de puesto te pondrá un poco nervioso o alterado así trata de calmarte y recordar que todo lo que viene es para tu bien, no confundas el amor con la amistada amigo de acuario y ya trata de poner en claro tus sentimientos recuerda que nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve en brazos de otro ,eres signos del zodiaco con más fuerza mental y eso te ayudar estar siempre de lo mejor así a pensar en tener más éxito y que eres merecedor de la abundancia, un amigo te pide consejo o ayuda moral, pagas una deuda del pasado o realizas ya empezar un ahorro, recuerda que tu carisma y talento de caer bien a todos te va abrir las puertas de todos los negocios, cuídate de problemas de rodilla así cuidarse los huesos, compras un regalo para una boda , te buscan amigos de otra cuidad para invitarte a salir de viaje, tendrás un golpe de suerte en laboral va ser el día 12 de abril así aprovecha ese derrame de oportunidades de progresar, tus números de la suerte son 03,14,55 revisa bien tus cosas trata de que no se pierdan y más tu celular, cuida a tu papi va andar malito

Piscis

Semana de estar al pendiente de tu familia recuerda que tú eres muy apegado a tus padres y vas a tratar de ayudarlos en una enfermedad tus sentimientos son muy fuertes hacia a ellos por eso siempre eres el pilar de tu casa, tramitas un crédito para comprar un carro, el día 10 de abril tendrás un golpe de suerte en todo lo relacionado de proyectos o trabajos , serán unos días de extrañar a tu pareja que sale de viaje pero eso te hace confirmar que tu vida sentimental es estar cerca de esa persona y ser felices ya no te metas dudas donde no las hay, pintas tu casa , te compras vitaminas para sentirte mejor y seguir con el ejercicio, compras muebles o un colchón, piensas en hacer un negocio ya no lo piensas realízalo , tus números de la suerte son 31,22,09 y trata de jugarlos y combinarlo con tu fecha de nacimiento y así sacarte un premio grande, recuerda que los pensamientos generan sentimientos así a pensar siempre positivamente y seguir por el camino del éxito, cuídate de dolores de la matriz si eres piscis mujer si eres hombre piscis cuídate de las hormonas.