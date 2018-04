Horóscopos de hoy 28 de abril por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles para el día 28 de abril de 2018 ya están aquí. No te pierdas las predicciones que la Vidente más famosa de México tiene para tí.

Entérate de lo que a tu signo zodiacal le tiene preparado el destino para hoy

Aries

Tú falta de capacidad de socialización está haciendo estragos en tu nuevo ambiente laboral. Solo tú podrás resolver esta cuestión. Los celos representan sentimientos negativos que no aportan nada tangible a la pareja. Aprende a dejarlos de lado. Necesitarás recurrir a la ayuda de compañeros de tu entorno laboral para terminar ciertas actividades para el día de hoy.

Tauro

Jornada especial para forjar recuerdos imborrables a nivel sentimental con la persona indicada a tu lado. Cuidado al manejar. Las vacaciones han traído a tu puerta la oportunidad de amores de verano. No le temas a nuevas experiencias. El trabajo en el ámbito del hogar puede ser mucho más relajado que en la oficina. Pero requiere de mucha disciplina.

Géminis

Te deberás enfrentar a ciertos problemas que vendrán de afuera en la pareja. Inclinación a dejar trabajos pendientes. No apresures o presiones a tu pareja con demostraciones de amor. Este se demuestra cotidianamente y con hechos, no palabras. Lograrás grandes diferencias a la hora de encarar nuevos proyectos laborales si los enfrentas con positivismo y esperanzas.

Cáncer

Jornada en la que te será difícil dejar por detrás las distracciones debido a inquietudes a nivel sentimental. Tranquilidad. Jornada desastrosa para el amor. Sentirás los efectos del cansancio en el humor de tu pareja. Evita caer en discusiones. Hoy entenderás las consecuencias de ciertos errores que has cometido en tu trabajo. Deberás tomar responsabilidad por ellas.

Leo

Día de tensiones y continua tirantes a nivel emocional. Sentirás los efectos de la tentación pero lograrás superarlos. No juegues con los sentimientos de tu pareja. Si no hay más amor en tu corazón hazte a un lado y déjala continuar. Existen decisiones que no pueden ser tomadas a la ligera. Se muy cuidadoso con las determinaciones que tomes hoy.

Virgo

Sufrirás las consecuencias de incompetencias ajenas. Que esto te sirva de lección para ser más cuidadoso con tus amistades. Día especial para formar fuertes primeras impresiones en aquellos amores por venir. Propicio para primeras citas. Día de malas noticias en lo laboral. Descubrirás que el tiempo invertido en un proyecto fue en vano. No desesperes.

Libra

No deberás desestimar a personas solo por no conocerlas. Hoy aprenderás que no eres el ejemplo de la perfección. La convivencia representa un reto para cualquier pareja. Es importante tomarlo como tal y dar lo mejor para que funcione. Día de constantes interrupciones y molestias. Te será imposible lograr concentrarte debidamente en tu trabajo.

Escorpión

Tu cinismo acostumbrado se verá potenciado y tenderás a manejar erróneamente tus pleitos verbales. Cuida tus palabras. Hoy, al igual que casi todos los días, tendrás discusiones con tu pareja. Existen cosas en ti que deberías cambiar. La práctica en tu trabajo te ha llevado a optimizarlo increíblemente. Tendrás un rendimiento que ni tú podrás creer.

Sagitario

No utilices viejas varas para medir nuevas situaciones. Recuerda que cada pareja es un mundo nuevo de sensaciones. Ha llegado el momento de dejar ir a esa persona que ha sido tu compañera tanto tiempo. Las despedidas son parte de la vida. No puedes vivir de actividades de ocio y diversión. Necesitas tomar tu vida con mayor seriedad y responsabilidad.

Capricornio

Ciertas verdades se te revelarán durante la jornada de hoy mostrándote que factor es imperativo modificar en tu vida. No puedes vivir esperando la llegada de una persona que se adapte a tus demandas de manera perfecta. Medítalo. El choque con ciertos pares laborales será inevitable durante la jornada de hoy. Procura medirte en tus palabras.

Acuario

a sabiduría llegará a tu vida en la forma más extraña, te ayudará a superar ciertas inseguridades arraigadas en tu mente. Procura compartir todos tus gustos y tendencias con tu pareja. Aprende a hacerla participe de cada aspecto de tu vida. No es lo más difícil alcanzar la cima, sino mantenerte en ella. Deberás poner todo de ti si pretendes ser el mejor.

Piscis

Muchas de las ilusiones se renovarán y comprenderás la necesidad de convivir más cercanamente a tus amigos. Te conviene tomar decisiones y jugarte íntegro por la persona elegida. Cualquier desencuentro puede subsanarse con diálogo. Hallarás un inversor dispuesto a secundarte en tus inteligentes aventuras comerciales y obtendrán grandes réditos.