Horóscopos de hoy 25 de marzo por Mhoni Vidente.

Las predicciones de Mhoni se han vuelto tan famosas en las redes sociales que prácticamente todos los medios de comunicación estamos pendientes de cuando Mhoni Vidente publique los horóscopos.

Muchas culturas utilizaron formas de predicción similares basándose en sus propios calendarios en relación directa con los astros. La civilización Maya, por ejemplo.

ARIES

Semana de continuar con tu proyecto de trabajo y dejar a un lado los problemas psíquicos que puedas tener recuerda que estás en tu tiempo de crecer más en lo económico pero a veces tu misma mente te sabotea y no te deja avanzar así que tú mismo has todo lo posible para quitarte pensamientos negativos, amigo de Aries que cuando cumpleaños tu energía se renueva totalmente y hace que te vengan a ti nuevos proyectos de vida, te festejas en esta semana o te organizan algo con tus amigos y familiares recibes muchos regalos que no esperabas y te hará muy feliz , tendrás en esta semana un golpe de suerte y va ser el día 27 de marzo de 2018 ese día vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo personal y como profesional también recuerda usar mucho perfume para que se junten tus buenas energías y logres lo que tanto necesitas , debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios, sigues con el curso de idiomas , trata de ya no pelear con tu pareja y estar en calma recuerda que los celos son problemas de inseguridad así trata de ser más seguro de tu relación amorosa , cuídate de dolores de cabeza o cuello trata de ir con el médico, compras boletos de avión para salir en esta semana santa de vacaciones , sales de fiesta el día jueves y viernes, tendrás a tener más abundancia en estos días así trata de guardar para un futuro, tendrás un mensaje de un amor del pasado que va querer volver tu trata de hablar y cerrar ese círculo, te compras ropa y te cambias de look, te operas la vista para ya no usar lentes de aumento. Tus números de la suerte son 09,88,21 tu color el rojo, trata de darte baños de agua bendita y sal en grano este jueves santo para que las fuerza espiritual este de tu lado más tiempo.

TAURO

Semana de tener pendientes atrasados y ponerte al corriente en tus cuestiones de trabajo recuerda amigo de tauro que debes adminístrate más tu tiempo para que puedas cumplir con tus compromisos , tendrás juntas laboral en estos días muy importantes que vendrán cambios de puestos así trata de prender una vela roja el día 27 de marzo de 2018 que ese día va ser tu día de suerte y así conseguir el trabajo que tanto deseas solo recuerda no platicar tus planes, trata de controlar ese carácter o temperamento para no tengas problemas con tu pareja, tramites de pasaporte o de visa , arreglas papeles de abogados o vas con un notario actualizar todos tus pendientes, te invitan a una boda y vas de padrino, cuídate de dolores de intestino o de estómago no comas tanto en la calle, tendrás muchas suerte en los juegos de azar con los números 08,77,23 y trata de jugar los martes y viernes, ten cuidado con un expareja está hablando mal de ti, un amor nuevo del signo de escorpión o acuario vendrá a ti en estos días , sales de viaje por cuestiones de vacaciones y te vas a visitar a unos familiares solo trata de no tomar mucho alcohol en estos días santos y disfrutar más de la vida sin excesos.

GEMINIS

Semana de estar con un problema familiar o de tu pareja te van a pedir ayuda económica y moral así que amigo de géminis a sacar toda tu fortaleza y ayudar a los demás recuerda que siempre tu signo es el protector y el más fuerte para salir de los problemas por eso casi siempre son abogados o médicos , trata de no seguir con los malos hábitos de alimentación y seguir ya una dieta sana recuerda que primero está tu salud , en cuestiones de pareja seguirás en paz y tranquilo y ya hablaras de casarte o vivir en juntos recuerda que este 2108 va ser tu año de amor verdadero , sacas tu licencia de conducir, tramites de pagar impuestos o vas con el contador para ponerte al corriente, ten cuidado con las pérdidas del celular o tu dinero trata de ser más precavido, tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 ese día te van a buscar para hablarte de un proyecto nuevo de trabajo o negocio que te va ayudar a estar de lo mejor, trata de ya no ser tan enojón y pensar antes de hablar para después no tengas sentimientos de culpa, el día jueves santo prender una veladora para que tengas mucha ayuda divina y te invitan a salir en este semana santa recuerda solo ten precaución en todo más en cuestiones de alberca o el mar. Tus números de la suerte son 31,22,09.

CANCER

Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea recuerda que tu signo está en su mejor momento de crecer económicamente así que no lo dejes pasar y haz esos cambios que necesita tu vida para crecer más en lo laboral , te invitan salir estos días santos con tus amigos tu ve que te hacer bien disfrutar de la vida, ten cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes en el trabajo recuerda que tu signo lo domina mucho es ser muy comunicativo, decides cambiarte de casa de tus padres irte a vivir solo un tiempo, por fin vendrá a ti el dinero en estos días y tu golpe de suerte va ser el día 27 de marzo de 2018 en ese día los astros se van a juntar para ayudarte a progresar en todos los sentidos , trata de darte baños de flores blancas este jueves santo y así mantener todo la buena vibra y tener más comunicación con lo divino, ya no busques tanto el amor que solo va llegar y en estos días se van acercar a tu vida alguien del signo de libra , sagitario o piscis que van ser tu mejor pareja , si estas ya en una relación sentimental trata de no ahogar el tiempo que se ven y darse más espacio tu números de la suerte 35,44,08, trata que esta semana sea la mejor en tu vida y del comienzo que tanto necesitas para crecer en lo espiritual, sabrás de un embarazo familiar.

LEO

Semana de superación personal decides ya definitivo cambiar y dejar los malos hábitos de tu vida recuerda que este 2018 va ser uno de tus mejores años en lo personal asi hazlo y poner en tu mente todo lo positivo y trata de fortalecerte más en lo espiritual y recuerda amigo de Leo que tu signo es el león y siempre tienes que verte como el líder de los demás , compras boletos de avión o te vas de vacaciones con tus amigos, te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol recuerda que todo con medida y así disfrutaras más todo, en el trabajo va ver cambios muy fuertes alrededor tuyo y te van ofrecer otro puesto mejor así tu trata de ponerte Atento en todo y pedir más sueldo recuerda que el no habla Dios no lo oye , ten cuidado con dolores de estómago o intestino trata de ir con el médico, mandas arreglar tu carro o le cambias una llanta, tomas unas clases de baile o canto y recuerda aprovechar todos tus virtudes, sabrás de una enfermedad de un familiar que te va dejar algo pensativo, tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 en ese vendrá a ti una abundancia económica o un dinero que no esperabas, trata este viernes santo de darte una buena limpia con rosas rojas y así tener suerte todo el mes de abril, tu numero son 34,222,81 y trata de usar más el color azul , te compras un traje de baño o ropa de verano.

VIRGO

Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus superiores solo trata de calmarte y sacar todo tu trabajo de la mejor manera recuerda que ya están viendo una promoción para ti, será una semana santa de recordar mucho las personas que no están contigo así que trata de meditar o rezar para que tengas paz en tu alma, tendrás a juntarte con un amigo para irte de viaje en estos días, tramites de entrar un curso de inglés o idiomas, tramites de pasaporte o permiso de migración, algo muy importante para los signo de virgo es comprometerse en todo lo que realizan y no dejar a medias lo que empieces , tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudar a estar progresando, recuerda dejar de ser egoísta y compartir todo lo que realizas en tu vida y más con tu familia, embarazo en puerta para los virgo que están casados o viven en pareja, tramites de crédito para comprar un carro, recuerda amigo de virgo que no hay días malos solo trata de verlos de otra manera, jueves santo trata de prender una veladora blanca y dar una limosna alguien que lo necesita y así mantendrás la suerte todo el mes de abril, tus números son 42,19,07 , tu mejor compatibilidad son los signos de aries y géminis, trata de vas a salir de viaje revisar bien tu casa o dejarla encargada con un familiar.

LIBRA

Semana Santa de estar en paz contigo mismo y dejar que los malos momentos ya queden atrás recuerda que tu signo es muy espiritual y es estos días vas a tener mucha ayuda Divina, preparas una fiesta familiar o festejas a tu pareja, recuerda amigo de libra que eres la LUZ de tu familia y siempre serás el que guíes a todos los que estén alrededor de ti por eso casi siempre son comunicólogos o ingenieros en su profesión , días de pagar impuestos o pagos de tu casa , tramitas con un abogado un permiso para un negocio o arreglas un caso legal a tu favor , recuerda que tendrás a crecer más en este 2018 en todo lo relacionado a proyectos de trabajo nuevos, te viene un golpe de suerte en los juegos de azar el día 27 de marzo de 2018 con los números 00,03,41 y recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento , el día jueves santo trata de usar de amuleto un dólar y 7 monedas en un costalito rojo y ponerle perfume tuyo y traerlo siempre en el mes de abril en tu cartera y así tendrás más abundancia, cuídate de problemas en deportes extremos o si vas a salir de vacaciones trata de estar más controlado en tu diversión.

ESCORPIÓN

Semana de estar con mucha suerte sigue tu buena fortuna alrededor solo trata de ya no ver cosas negativas donde no las hay y convertirte en eso que eres un TRUINFADOR y LIDER, será una semana de mucho trabajo o de juntas con tus superiores para los cambios que necesitan para progresar , recuerda amigo de escorpión que en la vida siempre tenemos que tener sacrificios para crecer más en tu vida, sabrás de un embarazo familiar que te dar mucho gusto, te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y poder avanzar en lo amoroso, tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y estar más tranquilo vendrá a ti un amor del signo de Tauro, Cáncer o Acuario que te hará muy feliz, trata de cuidar mucho de salud en cuestión de presión alta o sigue con el ejercicio para que te sientes de lo mejor, tendrás a pagar colegiaturas o seguir con el curso que estas actualizando, ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo , tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 y será con un buena propuesta de trabajo , el día jueves santo trata de prender una veladora roja y darte baños de agua bendita para que tengas más suerte, tendrás a recibir un dinero extra por la venta o unas comisiones del pasado, tus números de la suerte son 34,22,19.

SAGITARIO

Semana Santa de aprender a ser más humano y comprensivo con tus seres queridos recuerda que tu signo es fuego y eso te hace a veces a ser muy soberbio, tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 ese día vendrá a ti varias oportunidades en cuestiones de trabajo en cuestiones de publicidad o administración que te hará estar mejor económicamente , en el amor tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos trata de no meterte en problemas y seguir con personas solteras y del signo de Tauro , Cáncer o Aries que van ser tu mejor pareja, trata de seguir estudiando arte o algo relacionado a las ventas que es lo tuyo y eso te va ayudar a tener un negocio propio, te haces una operación médica y todo sale de lo mejor , ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia para estos días santos ,sigues con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil, tendrás suerte en los juegos de azar con los números 06,55,43 y combínalos con tu fecha de nacimiento, viernes santo trata de prender una veladora con una foto tuya debajo de la veladora y pedir más por la sanación de tu enfermedad o el progreso de tu vida laboral, recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse y más en lo amoroso y estas en la época de pedir perdón a esa persona que te hizo daño.

CAPRICORNIO

Semana de estar viendo los cambios para progresar en cuestión de trabajo recuerda que tu signo es el más inteligente del zodiaco y siempre necesita tener su mente ocupada por eso te recomiendo tomar un curso de idiomas o relaciones publicas que eso te va ayudar mucho en el futuro , te invitan a salir de viaje en estos días santos tu vete que necesitas estar más relajado , pagos deudas del pasado o te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias, trata de dormir más y dejar el celular a un lado, te haces una operación de cirugía plástica o te haces un pequeños arreglos para verte de lo mejor, mandas arreglar tu carro para salir unos días de vacaciones con la familia , tendrás un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 y será con todo lo relacionado a conocer personas muy importantes para ayudarte a crecer más en lo laboral , tus números de la suerte son 05,33,26, estos días santos trata de reflexionar todo lo bueno que te ha dado Dios y regresar un poco con ser bondadoso, un amor del signo de aries seguirá contigo incondicionalmente.

ACUARIO

Semana Santa van ser unos días de mucha renovación personal tendrás la oportunidad de tener mucha ayuda divina y lograr así tus objetivos de vida, acuario recuerda que tu signo es muy dramático y tus problemas lo haces muy grandes trata de aprender a depurar esas energías negativas , sigues con el ejercicio y te estas sintiendo de lo mejor recuerda que tu signo lo domina mucho el espejo, tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto , alguien del trabajo o escuela se está enamorando de ti así pon el claro toda las situaciones incomodas, tendrás a tener un golpe de suerte el día 27 de marzo de 2018 en ese día todo te saldrá de lo mejor así puedes ya cerrar el contrato que venias desempeñando o también hablar con tus jefes para un aumento , en el amor te busca un amor del signo de Aries, cáncer o libra que hablara de estar en una relación contigo, trata de prender una veladora roja el día jueves santo para que todas las malas energías se vallan de tu lado , tu números de la suerte son 32,19,77 y trata de vestirte de colores fuertes para que tu energía se multiplique, en estos días santos te invitan a irte a un día de campo o al mar tu ve te va hacer bien.

PISCIS

Semana de meditar mucho sobre tu vida personal recuerda que eres el signo consentido de Dios y en estos días santos tendrás una ayuda divina para que salgas de esa depresión o problema que vienes teniendo, alguien de tus amigos te buscan para proponerte algún negocio o empezar algo de diseño o publicidad que te va ayudar a estar mejor económicamente, te va buscar un amor del pasado o alguien del signo de virgo ,géminis o piscis que va querer regresar contigo pero trata ya de cerrar ese círculo y conocer personas nuevas, preparas un viaje en estos días al mar que eso te ayudar a cerrar círculos del pasado, te viene un golpe de suerte en esta semana uno será el día 27 de marzo ese día te van a buscar para invitarte a un negocio y te vendrá un dinero extra o te pagan unas comisiones y eso te va ayudar a cambiar tu carro trata. El viernes santo date baños de agua bendita con pétalos rojos y blancos para que te dure la suerte todo el mes de abril que será uno de tus mejores meses de año, en el amor seguirás de lo mejor y tranquilo con tu pareja, trata de vestirte de colores blancos para que tu energía se multiplique, tus números de la suerte son 43,22,71 , trata de dejar a un lado los rencores de amores y avanzar más en tu vida, sabrás de una enfermedad familiar que te va dejar muy pensativo, cuídate de problemas de infección sexual o de piel recuerda que es tu punto débil, cambias el número de tu celular o el aparato.