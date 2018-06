Horóscopos de hoy 15 de junio por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos de hoy viernes 15 de junio





ARIES

Fin de semana de estar muy pensativo en cuestiones personales y a veces tu carácter y tu forma de controlar a los demás te hace tener problemas amorosos trata de cambiar esa actitud y se vale pedir perdón a quien ofendas recuerda que tu signo tiene que vivir tranquilo, mandas arreglar tu carro o le compras unas llantas, arreglas papeles de pasaporte o visa, un amor del signo de géminis o capricornio te estará buscando para volver tu trata de darte tiempo en el amor y escoger la mejor persona, va ser un fin de semana muy largo y lleno de actividades recuerda solo darte tiempo en todo lo que tengas planeado, te buscan para invitarte a salir de viaje con tu pareja, domingo de estar conociendo personas muy interesantes para ti, te viene un golpe de suerte este domingo con los números 03,21,20, te compras ropa y preparas un cambio de casa en estos días, mandas arreglar un reloj de pulso, recuerda que tu mami necesita de tu apoyo y es el momento de brindárselo.

TAURO

15 de junio día de mucho trabajo en tu oficina o estar realizando unos cierres de contratos recuerda que es uno de tus mejores meses en lo laboral así trata de aprovechar toda esa buena energía que está a tu alrededor, mandas arreglar tu carro o decides limpiarlo bien de todo recuerda que a los Tauro les encanta todo lo relacionado al ramo automotriz por eso te recomiendo poner un negocio de ese tipo, un amiga te busca para pedirte un consejo o salir en cuestiones amorosas, te compras ropa o cambias de look, recibes la invitación de salir de viaje al extranjero en estos días, ten cuidado con el alcohol o la comida callejera porque tu estomago va estar muy delicado, trata de seguir con el ejercicio o la dieta que ya todo mundo nota tu mejoría, le das consejo a un amigo que es gay, tendrás un golpe de suerte con los números 05,78,91, recuerda que los problemas se resuelven en su momento no antes para que vivas estresado.

GÉMINIS

Fin de semana de recordar alguien que ya no está contigo o ese amor que se fue recuerda que tu signo es muy sensible en ese aspecto así que trata de ocupar tu mente y salirte con los amigos para que esa sensación de soledad se vaya de tu vida, un amor del signo de Aries o libra te va estar buscando para salirse de paseo, viernes de estar con mucha suerte en todo lo relacionado a juegos de azar con los números 33,05,22 trata de combinarlo con tu fecha de nacimiento, te llega una invitación a salir de viaje y va ser de un familiar, tramites de un crédito para comprar ropa y recuerda que solo comprar lo que necesites y tratar de seguir ahorrando, sabrás de una operación de un familiar, recuerda que tu signo es muy intenso y siempre quiere todo muy rápido trata de darte tiempo en cuestiones de negocios o tu trabajo que en este mes tendrás tu recompensa.

CÁNCER

Fin de semana de tener muchos eventos o te invitan a un concierto trata de asistir para que te quites el estrés recuerda que no todo es trabajo o escuela que también necesitas divertirte ,este viernes te dan un dinero extra en este día o recibes un bono por cuestiones de ventas, trata de ya dejar a un lado la comida en exceso recuerda que la gordura es tu punto débil así a mantener una dieta más saludable, tramitas tu papelería de residencia o visa para ir a visitar a unos familiares, ten cuidado con los robos o perdidas trata de ser más desconfiado con los vecinos, a los casados tendrán la sorpresa de un embarazo, un amigo del signo de piscis te va traicionar ten cuidado o trata de hablar con esa persona y dejar todo en paz, tendrás un golpe de suerte con los números 09,88,21, extrañas un amor de fueras trata de buscarlo y hablar más para que ese sentimiento no se vaya.

LEO

Fin de semana de rencuentro con amigos o familiares que hace mucho no veías van ser tres días de reuniones y fiestas solo trata de no tomar mucho alcohol y controlar tu carácter que te van a rodear los enojos sin razón, van ser unos días para tu futuro sobretodo en cuestiones de tu pareja hablaras de estar muy enamorado o ya formalizar, en este día 15 de junio tendrás la oportunidad de recibir un dinero extra o te dan tu fondo de ahorro, sigue con el ejercicio que ya te estás viendo de lo mejor recuerda que tu signo es muy bueno para que su condición física y te mantenga más saludable , ten cuidado con los chismes de tu ex parejas trata de dejar todo en paz y pedirle lo que te debe en cuestiones de dinero, domingo de realizar varios trabajos, ya compra casa ya necesitas ser independiente, tendrás un golpe de suerte con los números 04,66,81

VIRGO

A sido una semana de tener los sentimientos muy sensibles y estar algo preocupado por la situación económica o la enfermedad de un ser querido recuerda amigo de virgo que nuestra pensamiento es muy fuerte trata de atraer todo lo positivo a tu vida y veraz como todo se va solucionar ,sales de viaje o de compras al extranjero, ten cuidado con los chismes en el trabajo, haces limpia de todo lo que está a tu alrededor para renovar tu energía, sigues con la dieta y trata de no comer nada de harinas o refrescos recuerda que como te ven te tratan, siempre das el mejor consejo a tu amigos y eso hace que estés rodeado de personas muy queridas, tomas una clases de meditación o yoga, domingo de salir con tu pareja o estar descansando, te viene un golpe de suerte con los números 34,67,01 recuerda agregar tu día de nacimiento para personalizar tu suerte, un amor de una cuidad o del signo de Tierra vendrá ti en estos días.

LIBRA

No te desanimes por lo que pásate esta semana recuerda que todo lo que experimentas en tu vida es para un aprendizaje y seas mejor persona así que trata de controlar tus nervios y avanzar en todo lo que tienes pensado de proyectos. Viernes de estar recibiendo un reconocimiento en tu trabajo económico y trata de ahorrar o invertir en tu persona, ten cuidado con los pleitos familiares o trata de tenerle más paciencia a tu pareja recuerda que tu signo es muy explosivo, te invitan a ir de viaje o salir de paseo cerca de tu casa, tendrás un ayuda por parte de un amigo para poner un negocio que va ser muy prospero recuerda que a ti las ventas se te dan muy fácil, te viene un golpe de suerte con los números 27,06,55 y va ser el día 17 de junio que va ser el mejor día para ti, cuídate de dolores de cabeza o cuello trata de seguir con tu ejercicio, tendrás una sorpresa amorosa en estos días con alguien del signo de Aries, sagitario o acuario que va ser muy compatible contigo.

ESCORPIÓN

Viernes de estar en juntas de trabajo para cambios de puesto o de dirección de tus jefes recuerda que estos días van ser algo complicado para tu signo en lo laboral así trata siempre estar de buen humor y resolver todos los problemas que se te presenten, yo sé que estas triste porque acabas de pasar por una tragedia o rompimiento amoroso tu trata de tener FE que saldrás de todo lo que te angustia, recuerda que tu signo lo domina el siempre llamar la atención o ser el organizador de todos los eventos y eso a veces te atraes muchas energías negativas así tu persona así que trata de usar mucho perfume para cortar todo eso, tendrás problemas de pareja por culpa de celos infundados, recibes una invitación a salir de viaje o compras un boleto de avión para el mes de julio, ten cuidado con los fraudes o checa bien lo que firmas, tendrás un golpe de suerte el domingo con los números 52,10,88, fin de semana de mucha pasión y amores fugaces.

SAGITARIO

Recuerda que tus seres queridos que están con Dios realmente mueren cuando los dejamos de pensar y sentir en el corazón así que no estés melancólico y recuerda a esa persona de la mejor manera y préndele una veladora blanca para que viva siempre en tu vida , 15 de junio día de estar analizando un cambio en lo personal o ya dejar ese trabajo que te quita mucha energía recuerda que tu signo es muy sensible y siempre está buscando el progresar y estar de lo mejor así es el momento de hacer cambios en tu vida laboral o poner un negocio, eres el más encantador de todos los signos y por eso siempre te invitan a fiestas o salir de viaje por tu compañía es muy grata, ten cuidado con los robos o perdidas en la calle se más precavido, tendrás un golpe de suerte en el amor y será con alguien del signo de Escorpión, capricornio o acuario que será muy compatible contigo, tu números de la suerte son 02,78,66

CAPRICORNIO

Fin de semana de estar con muchas tareas pendientes de tu escuela o trabajo recuerda que a tu signo le falta administración de tiempo y siempre se le carga todo lo que tenías que haber hecho antes así calma y aprende a hacer tu trabajo en tu hora, cuídate de problemas con las drogas o el alcohol recuerda que tu punto débil o los nervios trata de controlarte y no pelear tanto con tus seres queridos ,tendrás un golpe de suerte el día sábado con los números 27,08,11 trata de combinarlo con tu día de Nacimiento y usar mucho el color amarillo o naranja en la ropa para que se multiplique tu suerte, un amor del pasado insiste en verte o tratar de volver del signo de Aries, Libra o Sagitario trata de platicar recuerda que todos cometemos errores, va ser un fin de semana de lo mejor en cuestión familiar o tendrás fiesta en tu casa, trata de ya no tomar en cuenta lo que dicen de ti o chismes recuerda que tu singo es mágico y tiene la facultad de tumbar malas energías, domingo de salir a pasear y estar en compañía de tus seres queridos.

ACUARIO

15 DE JUNIO día de estar muy positivo y con toda la energía para salir adelante recuerda que tu signo siempre va estar luchando por ser el mejor en todo y sobretodo en el trabajo así trata de tomar un curso los fines de semana o especializarte más en tu carrera universitaria, te invitan a salir de viaje en los próximos meses, trata de no enamorarte tanto si acabas de conocer a tu pareja recuerda que la confianza se gana con el tiempo así calma en tus relaciones amorosas, recuerda siempre escuchar los consejos de tus padres porque siempre ellos van a querer lo mejor para ti, fin de semana de arreglar tu casa y compras muebles recuerda arreglar todas las fugas de agua que tengas porque por allí si escapa la suerte, en este fin de semana tendrás problemas con el estómago o intestino recuerda que es tu punto dedil y trata de no tomar tanto alcohol o picante, no prestes dinero aprende a decir que no, te viene un golpe de suerte este sábado con los números 03,14,15, trata de no mentir en ninguna circunstancia porque tarde o temprano sale a relucir la verdad.

PISCIS

Tres Días de buena suerte en tu vida y sobretodo de reinventarse en el amor recuerda que tu signo le hace mucho bien vivir una relación amorosa y estos meses de verano es el momento de vivir el amor en su plenitud , trata de pagar deudas de tu tarjeta para que no tengas problemas en tu futuro, ya no le platiques a nadie tus problemas recuerda que a muchos les da gusto que te vaya mal así trata de ser más discreto, tramites de salir de viaje o ir al extranjero a visitar familiares, eres muy carismático y eso hace que siempre estés invitado a muchos reuniones, este día 17 de junio tendrás a comprar ropa o cambiar el look, trata de recordar de no ser tan impulsivo o enojó en tu trabajo o escuela recuerda que él se enoja pierde trata o aprende a ser más consciente de lo que comentas o los demás, trata de salir el domingo a pasear o tomar aire fresco para tu energía positiva se multiplique, un amigo se está enamorando de ti es del signo escorpión o sagitario trata de aclarar la situación y no jugar con los sentimientos de los demás ,a los piscis casados les vendrá un embarazo de sorpresa, tendrás un golpe de suerte con los números 08,09,23 y trata de jugarlo el domingo. Cuidado con problemas de riñón o hígado trata de ir con tu médico.