Horóscopos: Semana del 18 al 24 de Marzo por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y sus predicciones para cada signo zodiacal

Nunca es tarde para disfrutar de las excelentes predicciones de la astróloga más famosa de México Mhoni Vidente compartió hoy martes los horóscopos para la semana del 18 al 24 de Marzo.

Disfrútalos seguramente serán muy acertados y espera cada semana nuestro artículo con los horóscopos tal y como Mhoni los publicó.

ARIES

Empieza tu mejor ciclo de vida recuerda que tu signo es el que da comienzo a la renovación de la energía este día 21 de marzo que va ser tu mejor día de la semana tendrás mucha suerte en todo lo que te propongas y realizar tus sueños en cuestiones de negocios o proyectos de vida, tendrás unos días de muchos festejos y regalos que no esperabas ,en tu trabajo decides cambiar personal y contratar personal más capacitado recuerda que no puedes tu solo realizar todo el desempeño así necesitas que alguien más te ayude, también recuerda amigo de Aries que cuando cumples años tu energía se renueva totalmente, compras boleto de avión para salir de viaje ,pagas todas tus deudas y así vas estar más tranquilo en cuestiones de no deber, eres muy bueno para la relación publica y eventos políticos trata de tomar un curso para que estés más preparado, en el amor te busca alguien del signo de piscis o virgo para felicitarte y querer volver a tener una relación amorosa, debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente, sigues con el curso de idiomas , a los Aries que esta casados traten de ya no pelear con su pareja y estar en calma recuerda que los celos son problemas de inseguridad así trata de ser más tranquilo, cuídate de dolores de cabeza o cuello trata de ir con el médico, te compras ropa o cambias de look, te operas la vista , te buscan familiares de fueras para una fiesta. Tus números de la suerte son 01,20,17 tu color el rojo, trata de darte baños de agua bendita y sal en grano el día 21 de Marzo para que tengas abundancia y prender tu veladora blanca.

TAURO

Semana de muchas actividades importantes en tu vida y decides poner en orden todo lo que te rodea, despides a un ser querido o sabrás que alguien se va a vivir a otro país, recuerda siempre estar creciendo como persona por eso necesitas estar más preparado en cuestiones de tus estudios, esta semana va ser muy buena para ti amigo de Tauro te llegara varias propuestas de negocios, ten cuidado con lo que platicas o trata de no meterte en chismes recuerda que tu signo lo domina mucho la comunicación y a veces eres muy inocente y por hacer un bien te salen mal la situación, tramites de crédito para seguir pagando deudas de tu carro, por fin vendrá a ti el amor que tanto necesitas para ser feliz y estar en paz recuerda que tu signo siempre busca una persona igual a ti es decir progresista, ambicioso, temperamental en el sexo y sobretodo fiel , el día 21 de marzo va ser un día de cambios para bien en tu vida pero debes también mantener esa suerte por eso te recomiendo que este día te des baños de Sol es decir te salgas a caminar y te den los rayos del sol en la mañana con ropa blanca y rezar una oración y pedir que venga a ti la abundancia y lo que nos sirve en la vida se vaya , tendrás mucho trabajen esta semana y tu jefe va estar un poco neurótico trata de no pelear y sacar adelante tu desempeño laboral, te llega un dinero extra por una deuda o pago de comisiones, eres el más fuerte de los signos del zodiaco por eso debes tomar clases de liderazgo o del conocimiento de la sabiduría mental y eso te va ayudar a ser más exitosHeading 3o, tus números de la suerte son 23,10,88

GÉMINIS

Semana de estar muy pensativo en tu trabajo, decides darle un cambio a tu vida y buscar un proyecto laboral más acorde a tu carrera profesional o que te sientas más a gusto recuerda que tu signo es muy mental y si no está bien en un lugar tu solo te bloqueas para no avanzar así a buscar mejores oportunidades de trabajo, te buscan para invitarte a salir de viaje con tus amigos para semana santa tu trata de irte eso te va ayudar a renovar energías, en el amor te busca alguien del signo de Piscis o Aries para tener una aventura amorosa sin compromiso solo ser amigos con derechos , te llegan familiares de fueras para una fiesta o te invitan a una boda, te pones a dieta y dejas un tiempo el alcohol pero renovar por competo tu cuerpo de las impurezas, en el trabajo va ver cambios muy fuertes alrededor tuyo , ten cuidado con dolores de estómago o intestino, mandas arreglar tu carro o le cambias una llanta, tomas unas clases de primeros auxilios o enfermería, recuerda aprovechar siempre todo tu tiempo para hacer cosas productivas, sabrás de una enfermedad de un familiar y estarás dando apoyo, tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo en ese vendrá a ti una abundancia económica o un dinero que no esperabas por eso te recomiendo que ese día prendas una vela blanca y darte un baño con agua bendita y 11 pétalos rojos para que la energía solar renueve por completo todo tu alrededor, trata este viernes de darte una buena limpia con rosas rojas y pirul y así tener suerte todo el mes de abril, tu numero son 03,28,91

CÁNCER

Semana de estar con mucho trabajo y con supervisión de tus jefes recuerda que estas en declaración anual de impuestos o cierre de facturación así trata de mantenerte muy atento a tu desempeño laboral, será una semana de recordar mucho las personas que ya no están contigo por eso te recomiendo ofrecerles una oración, te invitan hacer yoga o clases de elevación espiritual así que trata de meditar en estos días, tendrás a juntarte con amigos de la escuela para hacer un trabajo profesional, tramites de entrar un curso de inglés o fortaleces tu conversación, sacas un boleto de avión junto a tu pareja para salir de viaje en semana santa, algo muy importante para los signo de cáncer es comprometerse en todo lo que realizan y no dejarlo a la mitad, tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo ese día vendrá a ti una corriente de energía positiva que te va ayudar a estar mejor por eso te recomiendo ese día ponerse ropa clara y usar zapatos nuevos para que se mantenga más tiempo la suerte, recuerda no prestar dinero porque tu signo no sabe cobrar, embarazo en puerta para los cáncer que están casados, tramites de crédito para comprar un departamento, tus números de la suerte son 21,30,70, cuídate la piel o trata de no tomar mucho Sol recuerda que es tu punto débil.

LEO

Semana de estar ya más tranquilo y ver que los malos momentos ya quedaron atrás recuerda que tu signo es fuego por eso este día 21 de marzo se renueva por completo toda tu energía por eso te recomiendo en este día cortarte el cabello y darte unos baños de flores blancas para así mantengas toda la buena suerte, recuerda amigo de Leo eres el mejor para dar consejos y guiar a todos los que estén alrededor tuyo , tendrás a pagar impuestos o actualizas tu declaración anual , tramitas con un abogado un permiso para trabajar en otro país o resolver asuntos de deudas de casa , recuerda que tendrás a crecer más en este 2017 en todo lo relacionado a proyectos de trabajo por eso no te estanques tú mismo y trata de buscar el mejor para ti, recuperas el amor perdido y será una semana de lo más amorosa, te viene un golpe de suerte en los juegos de azar con los números 04,32,18 y recuerda combinarlos con tu fecha de nacimiento, cuídate de dolores de huesos o espalda trata de cambiar el cochón de tu recamara para descansar mejor en las noches, no prestes tu carro porque viene un accidente en estos días, ya preparas tus vacaciones recuerda que eres el alma de las fiestas por eso todo mundo te busca para convivir, no peles con tu pareja leo si estas casado recuerda que es muy difícil para tu signo convivir tanto tiempo con una sola persona así que calma.

VIRGO

Semana de estar con mucha suerte sigue tu buena fortuna alrededor tuyo y este día 21 de Marzo tu energía va estar en un ciclo de metamorfosis es decir vas estar dejando energías negativas que estaban obstruyendo tu éxitos por eso te recomiendo en este día ponerte agua bendita en la nuca y frente y vestirte de colores claros para mantener bien tu buena vibra, será una semana de mucho trabajo y juntas con los dueños de la empresa para actualizar todo el sistema de manejo de computo, sabrás de un embarazo familiar que te dará mucha felicidad, te busca un amor del pasado para ya cerrar el círculo y pagarte una deuda de dinero, tendrás una actitud nueva sobre las cuestiones amorosas y en esta semana vendrá a ti un amor del signo de Cáncer o Acuario que te hará muy feliz, trata de cuidar mucho de salud y sigue con el ejercicio para que te sientes de lo mejor, tendrás a pagar colegiaturas o seguir con el curso de administración , ya no pienses en lo demás y trata de ponerte a ti primero en todo lo que necesites, tendrás un golpe de suerte con los números 31,27,06, resuelves papelería de abogados

LIBRA

Semana de aprender a triunfar y ya no fracasar en los intentos de ser alguien en la vida son tiempos de crecer amigos de Libra y dejar un poco la indecisión y realizaros profesionalmente, tendrás un golpe de suerte el día 21 de marzo ese día vendrá a ti varias oportunidades en cuestiones de proyectos que te hará estar mejor económicamente recuerda que tu signo es muy desprendido de lo material pero a veces tienes que ver tu bien vivir en este día te recomiendo ayunar hasta 11 de la mañana y prender una vela blanca para que la renovación solar este más tiempo en tu vida , en el amor tendrás mucha suerte con los amores prohibidos o ajenos, a los que tienes ya pareja seguirán en paz y con planes de ya vivir juntos o casarse recuerda libra que este 2018 va ser de unión familiar, trata de seguir estudiando publicidad o algo relacionado a las ventas que es lo tuyo y eso te va ayudar a tener un negocio propio, te haces una operación estética o dental y todo sale de lo mejor , ayudas a un amigo en un problema de divorcio, arreglas papeles de migración o residencia ,sigues con el ejercicio y por fin ya dejas los dulces o chocolates que son tu punto débil, tendrás suerte en los juegos de azar el día lunes con los números 13,40,99 , recuerda que no somos perfectos y se vale equivocarse así trata de pedir perdón.

ESCORPIÓN

Semana de darse cuenta que necesitas empezarte a renovarte por completo sobre todo en lo laboral recuerda amigo de escorpión que ya no puedes esperar más tiempo y no confiar tanto en las personas que no te quieren ayudar para crecer profesionalmente así que esta semana manda tu curricular actualizado con tus datos para buscar una mejor opción laboral, recuerda que lo tuyo son las relaciones públicas o la administración , haces pagos deudas del pasado o te pones al corriente en todas tus cuentas bancarias, trata de dormir más en las noches y apagar tu celular no todo son las redes sociales , te haces una operación de cirugía médica y todo saldrá de lo mejor, tendrás unos exámenes en esta semana para pasar tus materias así que a estudiar y prepararte más, mandas arreglar tu carro para salir de viaje, prende una vela roja y trata de cortarte el cabello el día 21 de marzo que ese día tu signo estará entrando a una nuevo ciclo de espiritualidad y renovación energética así trata de pensar en positivo todo el día tendrás un golpe de suerte y será con todo lo relacionado a conocer personas importantes que te van a brindar su apoyo para crecer más profesionalmente, tus números de la suerte son 05,66,21, trata de usar mucho perfume en estos días y estrenar ropa para que tu energía crezca más

SAGITARIO

Semana de estar con muchos proyectos atrasados de tu trabajo así trata de no desesperarte en estos días amigo de sagitario para que no tengas problemas con los jefes de tu empresa recuerda mantener la calma, yo sé que tu signo es fuego y eso te hace muy impulsivo y te hace decir palabras que no quieres así siempre trata de pensar antes de hablar, esta semana estarás festejando a un amigo o familiar recuerda que tú eres muy bueno para organizar fiestas y más si son de tus seres queridos , trata de ya ponerte a dieta y dejar un poco las frituras y dulces que esto te hace estar un poco fuera de forma y recuerda que tu signo es muy vanidoso y siempre quiere lucir bien , te cobra una deuda bancaria trata de actualizar tus cuentas, te compras ropa, este 21 de marzo te recomiendo sacar todo lo que no utilices tu closet para que renueves tu energía en cuestiones de tu persona recuerda que tu signo este día 21 entra en una elevación espiritual y de más conciencia que te va ayudar a conseguir tus metas que tanto deseas por eso no dejes de prender una vela blanca y pedir a los Ángeles que te ayuden a crecer, tendrás problemas con tu pareja si estas casado por culpa de infidelidades o celos , a los sagitarios solteros por fin deciden ya tener pareja formal, tus números de la suerte son 21,33,56.

CAPRICORNIO

Semana de estar con toda la buena actitud para salir de los problemas personales y de trabajo recuerda amigo de capricornio que tu signo es muy rencoroso y eso le hace que tenga dificultades en su vida personal por eso aprende a soltar lo que no fue y aprender a ser mejor persona, te llega la propuesta de la compra de una casa o carro por parte de una institución bancaria, trata de no volver con tu pareja recuerda que si ya te fue infiel te lo va volver hacer es mejor ya cerrar ese círculo y comenzar de nuevo con personas más afines a ti , en este 21 de marzo tu signo va estar cargado de buenas energías y más a las 3 de la tarde que en esa hora y día tendrás a recibir la elevación espiritual por eso te recomiendo en ese día prender una vela blanca y tomar mucha agua todo el día para que tu energía positiva crezca más , ten cuidado con las perdidas sobretodo en la calle o supermercado, cambias muebles de tu casa y mandas arreglar una tubería , trata de cuidarte de los pulmones o dejar ya el cigarro ,eres muy bueno para la ingeniería y la administración de proyectos así trata de estudiar algo relacionado , ya no peles con tu papi el solo quiere lo mejor para ti , tus números de la suerte son 23,33,16, renuevas el seguro de gastos médicos o de carro, te regalan una mascota, te compras una bicicleta para hacer ejercicio

ACUARIO

Semana de mucha renovación personal tendrás la oportunidad de conocer personas muy importantes que te ofrecen hacer una empresa de comunicaciones o de publicidad acéptalo amigo de acuario estás en tu tiempo de hacer dinero, ten cuidado con la espalda o rodilla trata de no lastimarte al hacer ejercicio, compras un regalo para una amiga, acuario recuerda que tu signo es muy carismático y divertido y eso hace que siempre estas rodeado de muchas personas que te aprecian , sabrás del nacimiento de un bebe, trata de cuidar más tus partencias o no seas tan distraído sobre todo con tu celular, le das un apoyo moral y económico a un familiar, tendrás juntas de última hora con tus jefes para unos cambios de puesto , alguien del trabajo se está enamorando de ti así pon el claro toda las situaciones incomodas, las energías más positivas y fuertes estarán alrededor de tu signo el día 21 de marzo y más en la hora del silencio las 6 de la tarde por eso te recomiendo hacer una oración y ponerte agua bendita en la frente y cuello para que esa energía tan positiva este más tiempo en tu vida , en esta semana te pagan tus comisiones, en el amor te busca un amor del signo de Aries o Cáncer que hablara de estar en una relación contigo, tus números de la suerte son 07,15,24. Trata de vestirte de colores fuertes, ya estas preparando las vacaciones de semana santa con tus amigos, trata de cuidar a tu papi va estar un poco malito de salud

PISCIS

Semana de mucho cambios en tu vida personal por fin cierras ciclos de energías negativas y empiezas a evolucionar como persona y más en el día 20 de marzo que va ser de suerte para tu signo y elevación espiritual recuerda amigo de piscis que tu signo es muy místico y este equinoccio de primavera será la transformación para bien de tu vida así que te recomiendo tomar mucha agua y darte baños de flores para que esa energía positiva dure más tiempo, renuevas personal en tu negocio recuerda que a veces los amigos no son lo mejor opción de estar en tu empresa mejor contrata gente profesional y así te evitas problemas, te va buscar un amor del pasado o alguien del signo de piscis o géminis que va querer regresar contigo, preparas un viaje para el mes de abril o te vas con tu pareja de vacaciones , trata de ya dejar esa actitud de ser un poco despreocupado hacia tu pareja y dar más detalles a tu relación amorosa, te viene un golpe de suerte en esta semana con los números 09,21,33, trata de vestirte de colores blancos con azul para que tu energía se multiplique, recuerda amigo de piscis que tu signo lo domina la excelencia en casi todo lo que realiza por eso casi siempre son diseñadores o médicos plásticos o dermatólogos, cuídate de problemas con migración si vas a viajar al extranjero