Horóscopos: Mhoni Vidente comparte predicciones para cada signo del zodiaco

Cada semana la astróloga cubana Mhoni Vidente comparte en su cuenta oficial de facebook @Mhonividen con 2 686 849 de seguidores las predicciones para cada uno de los signo zodiacales. Los fans de Mhoni constantemente le envían comentarios de agradecimiento.

En La Verdad Noticias nos dimos a la tarea de recopilar las predicciones que Mhoni compartió en esta última semana para ser exactos el día 21 de Enero de 2018. Estaremos al pendiente de lo que la famosa vidente publica en su red y de lo que predice para cada signo del zodiaco.

ACUARIO

Semana de estar con mucho ánimo para salir adelante ya empiezas a sentir la buena vibra de tu cumpleaños y las energías se están renovando para tu bien, pero debes tener cuidado con amores del pasado que estarán buscando solo para molestar o querer volver recuerda que es mejor cerrar círculo , ten cuidado amiga de Acuario con problemas de hormonas o trata de ir con el médico no lo dejes a la desidia, no te pongas a dieta con pastillas recuerda que a ti te altera todo lo que sean dietas forzadas así busca lo natural y sigue haciendo más ejercicio , recuerda que este mes de Febrero será uno de los mejores para ti y te tienes que ver de lo mejor, varios cambios en cuestiones de trabajo o va ver movimientos de puesto, cuídate de dolores de espalda o cuello es mucha energía negativa trata de darte baños de agua bendita con sal en grano, en cuestiones de dinero terminas de hacer tus pagos y te pones al corriente, te buscan para un proyecto de sistemas o comunicaciones no lo pienses tanto y diles que si, en tu casa sabrás de un embarazo familiar, en esta semana tendrás un golpe de suerte en juegos de azar trata de jugarlo los día martes con los números de suerte 02,14,85 tu color el azul fuerte. Ten cuidado en las calles trata de no hacerle mucho caso a gente desconocida o se mas desconfiado, tramites de escrituras, sacas el permiso de migración, resuelves todos los problemas legales del pasado.

PISCIS

Empieza tu mejor ciclo de vida recuerda que tu signo va ser unos de lo que tenga mas suerte en este 2018 en todo los sentidos y mas en lo profesional pero debes aprender a ser mas administrado con tu dinero y no buscarte problemas que no son tuyos recuerda que los piscis les gusta mucho ayudar a los demas pero a veces te cargas con energías que no son tuyas aprende a no ser tan bueno ,en tu trabajo decides cambiar de actitud y enfocarte en crecer mas en lo profesional tu mejor carrera es ingeniero o medico, te compras boleto de avión para salir de viaje para el mes de abril con tu pareja ,pagas todas tus deudas de tu tarjeta de crédito, en el amor te busca alguien del signo de piscis o cáncer y querer volver a tener una relación amorosa, debes de seguir haciendo ejercicio y estar en forma recuerda que tu punto débil son los nervios y eso te ayuda a estar mejor de tu mente, sigues con el curso de idiomas , a los que esta casados traten de ya no pelear con su pareja y estar en calma recuerda que los celos son problemas de inseguridad así trata de ser más tranquilo, te compras ropa o cambias de look, te operas la vista , te buscan familiares de fueras para una fiesta. Tus números de la suerte son 01,20,17 tu color el gris, trata de darte baños de agua bendita y sal en grano el día 27 de enero de 2018 para que tengas abundancia y prender tu veladora blanca.

ARIES

Semana de esta un poco desanimado porque no ves los resultados que tanto deseas para salir adelante recuerda que tu signo es muy desesperado y eso te hace siempre estar con prisa para todo por eso te recomiendo tener paciencia y que ya pronto se va dar lo que tanto deseas tener más éxito en tu vida , te llega una oportunidad de cierre de contratos o proyectos que te dejaran ingresos extras , recuerda que el amor no se busca siempre se da solo y en esta semana te va estar buscando alguien del signo de capricornio o piscis que va ser muy compatible contigo , tendrás un golpe de suerte el día 26 de enero con los números 09,22,16, pon atención a tus sueños porque recibirán un mensaje divino recuerda que tu energía es muy fuerte y siempre atrae lo que piensa así a pensar puras cosas positivas , te compras ropa para un evento en tu trabajo, cuida tu celular que no se te vaya a caer , te regalan una mascota , compras boletos de avión para irte de viaje en estos días , pagas y pones en orden toda tu papelería de tarjetas de crédito y de impuestos, entras a un cursos recuerda que tu signo siempre está buscando capacitarte más recuerda que el que sabe más vale más.

TAURO

Semana de suerte para tu signo en estos cinco días te va venir oportunidades de trabajo o negocios importantes que te va ayudar a estar muy bien todo el año recuerda que tu signo lo domina los retos en cuestiones de negocios o proyectos nuevos , trata de dormir bien que necesitas recuperar tu energía y estar muy atento en día para tus asuntos personales , manadas arreglar un reloj , recibes la invitación de salir de viaje para el mes de marzo, ya no trates mal a tu pareja recuerda que tu signo le gusta mucho martirizar la relación amorosa tu disfruta del amor y se feliz sin tantas complicaciones, le ayudas a un familiar arreglar asuntos legales , en la escuela recuerda que vas entrar en exámenes y necesitas estudiar más , sigue con el ejercicio y buena alimentación que ya te estás viendo de lo mejor , cuidado con las mentiras de personas que dicen que te quieren trata de no ser en estos días tan confiado , tendrás un golpe de suerte el día 25 de enero con los números 09,44,32.

GÉMINIS

Semana de estar con mucho trabajo atrasado y con problemas con tus superiores trata de no alterarte cuando tengas reuniones con ellos recuerda que tu signo siempre necesita de una buena orientación laboral para que puedas crecer más así que toma todo lo que te digan tus jefes como aprendizaje , sabrás de un embarazo familiar que te llenara de gusto , cuida más tu dinero recuerda que tienes hacer pagos de tu tarjeta y tu carro así adminístrate mejor, va venir a ti un amor del signo de Aries o Libra que va ser muy compatible contigo y hablaras de una relación más formal, mandas arreglar tu carro , te invitan a un cumpleaños en estos días , tendrás un golpe de suerte el día 27 de enero con los números 06,44,32 , ten cuidado con los accidentes que a tu signo lo siguen mucho así que se más precavido , a los géminis que están casados tendrán problemas por culpa de la familia política traten de no platicar sus asuntos personales

CÁNCER

Semana de estar con muchos problemas en el trabajo y personales va ser unos días con las energías cruzadas por eso te recomiendo que desde el día 22 de enero te ponga sun listón rojo en el tobillo izquierdo amarrado con tres nudos y te lo dejes allí hasta que se caiga solo o ponerte algo de plata recuerda que con eso vas a poder quitar las malas energías, te llega un dinero extra por el pago de una deuda trata de ahorrar más tu dinero , ya no busques pretextos para salirte de tu trabajo si ya no estas a gusto allí empieza a buscar otras oportunidades pero recuerda dejar el que tienes en este momento cuando ya tengas otro no te precipites en las decisiones , cuídate de problemas de garganta o anginas , recibes una invitación para salir de viaje en el mes de marzo con tu pareja , trata de seguir con tus estudios universitarios porque eso te ayudar en tu futuro , mandas a pagar las colegiaturas de tus hijos , recibes la noticia que alguien de tu familia está enfermo vas a necesitar darle todo tu apoyo moral , trata de dejar un poco los pasteles y refrescos que eso te está engordando mucho recuerda que necesitas alimentarte más saludable , tendrás un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 04,33,87.

LEO

Semana de muchos movimientos personales y de trabajo te va regir en estos cinco días mucho el planeta Marte así trata de no enojarte y no tomar decisiones apresuradas recuerda que tu signo es muy fuerte y eso te hace siempre salir victorioso en todo lo que te suceda , te llaga un amor nuevo del signo de Sagitario o Acuario que va ser muy compatible contigo , te busca tu mami para invitarte a salir de viaje , ten cuidado con los problemas de la piel o el cabello trata de ir con tu médico , te invitan a una boda familiar , tendrás un golpe de suerte el día 25 de enero con los números 00,33,21 trata de usar el color rojo en tu ropa para que tu suerte está más fuerte , tendrás un mensaje divino en estos días y será por medio de los sueños así trata de poner atención y así prevenir lo que pueda pasar, cuidado con los egos amigo de Leo que eso te puede hacer causar problemas en tu vida laboral trata siempre que la humildad prevalezca en tu vida.

VIRGO

Semana de empezar con el pie derecho todas tus actividades tu energía está más fuerte y positiva recuerda que ya va empezar tu mejor etapa de vida en este 2018 y mas porque vas a ser unos de los signos con mas suerte asi debes de aprovechar en todos los sentidos, trámites de pagos de escuela y recuerda tomar curso de abogado o idiomas , realizar un examen para un cambio de puesto que todo te va salir de lo mejor, tramitas tu pasaporte o la residencia extranjera, te llega un amor del signo de Acuario o Piscis que estarán hablando de un relación formal, ten cuidado con problemas de la vista trata de ir con un médico especializado , te buscan para invitarte a irte de viaje en el mes de marzo recuerda que tu signo siempre necesita estar en movimiento para que su energía se renueve más , ten cuidado con un amigo te va pedir prestado y es para robarte la suerte así trata de no prestar tu dinero, sigues con el ejercicio y dieta , te regalan un perfume o cartera en estos días , tendrás un golpe de suerte el día 23 de enero y será con los números 09,13,21 y trata de usar mas el color blanco para que la suerte se multiplique mas en tu vida, recuerda que en estos cinco días lo que pidas se te dará asi a tener mas FE que lo bueno apenas empieza.

LIBRA

Semana de estar revisando todos tus pendientes de trabajo y haces tus pagos de última hora recuerda que tu signo es algo olvidadizo por eso siempre trata de usar una agenda para llevar tus compromisos al día, te buscan de un trabajo nuevo o te ofrecen una jefatura trata de analizar siempre bien tus cambios, ten cuidado con un amor prohibido que hablara de embrujarte o hacerte daño por una traición amorosa trata de protegerte, te busca un familiar para pedirte prestado , celebras el cumpleaños de tu pareja , decides arreglar tu casa o mandarla a pintar para las buenas energías entren a tu vida recuerdan que estamos a principios de año y eso te ayuda a que las buena suerte este en tu casa, trata de dormir más y dejar un poco las redes sociales que eso solo te quita tiempo, se reúnen compañeros de trabajo para hacer un proyecto nuevo que te va dejar un dinero extra, ya no ayudes tanto a tu pareja déjalo que solo se haga fuerte en la vida, tendrás un golpe de suerte el día 24 de enero con los números 00,23,18 , tu compatibilidad más fuerte en el amor son con los Signos de Sagitario y Tauro.

ESCORPIÓN

Semana de tener la oportunidad de crecer más en tu vida personal y consolidar ya ese amor con tu pareja recuerda que tu signo es agua y lo domina lo sentimental y en estos días estará dándose lo que tanto anhelas una familia, tendrás un golpe de suerte el día 25 DE enero de 2018 y va estar relacionado en cuestiones de negocios o trabajos nuevos recuerda que ya necesitas hacer un patrimonio para tu futuro y en este día te van ofrecer una proyecto muy bueno , trata de ya no comer tanto y seguir con la dieta , recibes un bono o te paga hacienda un dinero que te debía de impuestos, trata de controlar tus nervios y dejar esos malos pensamientos recuerda que tu cerebro a veces te sabotea a ti mismo así tu tranquilo que todo va salir de lo mejor, haces planes de comparar un departamento., junta con tus jefes y directivos un cambio muy positivo para ti viene ya en estos meses, tus números de la suerte son 90,54,32, desconfía de los vecinos o trata que no sepan mucho de ti.

SAGITARIO

Semana de tener la oportunidad de arreglar los trámites legales que tienes pendientes recuerda que siempre trata de resolver todo en su momento para que después no te quite pensamiento, no seas tan obsesivo en el amor tu relájate y disfrútalo recuerda que si es para ti nadie te lo va quitar así a disfrutar tu relación amorosa, te llega la invitación para salir de viaje y va ser a una playa en el mes de marzo así tu organízate y date una escapada, sigues con la dieta y el ejercicio , en el amor para los Sagitarios que están solteros les va llegar alguien del signo de Cáncer o Virgo que va ser muy compatible contigo , sigue estudiando que ya van empezar los exámenes , te busca tu mami para pedirte un apoyo económico , arreglas y pintas tu casa son tiempos de renovar las energías, no le pongas tanta atención a lo que dicen de ti recuerda que eres como el Sol tu luz es muy fuerte y eso le opaca a los demás , te recomiendo cortarte el cabello este día 27 de enero de 2018 para tu energía se renueve por completo y darte baños de agua bendita , tendrás mucha suerte con el color rojo y blanco y tus números 90,28,07 , cuidado con las traiciones de amores del pasado, mandas a cambiar una llanta de tu carro, te compras un celular nuevo.

CAPRICORNIO

Semana de tener mucha prisa por salir adelante y crecer más en cuestiones económicas recuerda que este mes de enero de 2018 será muy bueno en cuestiones de ingresos pero debes de tener cuidado con los problemas de deudas pasadas o trata de llegar a un acuerdo con tus deudores, te invitan dar una plática o clase de tu carrera profesional ,recuerda que tú eres muy bueno para hacer que los demás hagan lo que tu decidas por eso siempre tienes puesto de jefatura o políticos , ten cuidado con tu carácter a veces tratas muy mal a las personas que más te quieren así trata de analizar lo que dices, te llega una propuesta para trabajar fueras de tu país , eres el pilar de tu casa y siempre te piden ayuda para resolver todos los problemas que los agobian trata de siempre estar al pendiente de ellos, si eres mujer capricornio ten cuidado con problemas de matriz o hormonas trata de ir a consultar, te encuentras con un ex amor que hace mucho que no veías y cierran ese círculo de amores del pasado , resuelves problemas legales o de demandas en tu ex trabajo, tendrás un golpe de suerte el dia 24 de enero de 2018 con los números 06,55,32, ten cuidado amigo de capricornio con los envidias o trata de no comer nada de personas que desconfías del trabajo recuerda que hay personas muy malas alrededor tuyo siempre trata estar alerta , vas con el dentista o te revisas tu dentadura. Trata de manejar en esta semana con más precaución y asi evitar los accidentes.

