Horóscopos: ¿Embarazo o el regreso de un gran amor? ¡Mira lo que dice tu signo zodiacal!

Si tu gran amor regresara del pasado, ¿volverías con él? Sin duda es algo que deberías poner sobre la pesa y pensar con la cabeza si estás en un relación porque créeme el dicho 'del perro de las dos tortas', si existe. Además, cinco posibles signos zodiacales podrían estar a punto del embarazo inesperado... ¡Entérate!

ARIES

Vienen días de tensión por problemas personales, recuerda que tienes el poder de quitarte todo lo negativo, sólo concéntrate. Será una semana de amores nuevos. Cuidado con problemas de riñón o de infecciones de transmisión sexual. Tu compatibilidad en el amor será con alguien del signo Capricornio, Aries o Virgo.

TAURO

Semana de suerte para tu signo. Ya no te agobies por problemas de pareja, llega a un acuerdo y si no se puede, es mejor darse un tiempo. No descuides a tus padres o a la familia, trata de verlos al menos una vez a la semana. Tendrás un golpe de suerte el 14 de junio en cuestiones del amor y serás muy correspondido, sobre todo, por signos como Acuario o Escorpión.

GÉMINIS

Días de suerte para tu signo y más porque sigues de festejo por tu cumpleaños, así que no desaproveches esta ocasión de estar de lo mejor. Ya no seas tan hermético con tu pareja, pues eso te afectará en el futuro. Recuerda que Géminis no dice verdades, pero tampoco mentiras, sólo se guarda todo lo que tiene en mente. Te llega alguien de Piscis o Aries que se llevará muy bien contigo, recuerda que la base de toda relación es la confianza.

CÁNCER

Semana para hacer los cambios que necesita tu vida y estar mejor. Recuerda que tu signo es agua y eso hace que a veces te desanimes muy rápido o caigas en depresión, por eso te recomiendo darte baños de agua bendita y ponerte algo de plata para que te sirva de protección. A los Cáncer que están en pareja les llega una propuesta de matrimonio o de vivir juntos. A los solteros les vienen días para conocer personas muy afines con su signo.

LEO

Semana para tener mucha confianza en ti mismo y crecer profesionalmente. Deja ese carácter tan fuerte y explosivo, recuerda que el que se enoja pierde, así que aprende a ser más paciente en todo lo que te rodea. Recuerda que el amor se da sin buscarlo y tú tendrás la suerte de conocer a alguien muy compatible del signo Aries o Sagitario. Embarazo en puerta para los Leo que están casados.

VIRGO

Días para sacar adelante todos los problemas que tengas a tu alrededor. Terminas una relación sentimental por malos entendidos y eso te ayudará a estar mejor en tu vida. Esta semana, sobre todo el 13 de junio, será de muy buena fortuna para ti en cuestiones de proyectos y trabajos nuevos. Sé más discreto con tus asuntos personales porque tendrás problemas de chismes en tu trabajo. Eres el mejor y más realista del Zodiaco y eso hace que todos se acerquen a ti para que les des un consejo.

LIBRA

Semana de mucha fuerza espiritual o para recibir la ayuda divina de algún familiar que ya está con Dios, así que es tu momento de pedir que todo se dé esta semana. Recuerda que tu signo es muy amiguero y por eso a veces le cuesta trabajo tener una relación amorosa formal, porque confundes el amor con la amistad, así que concéntrate en tener una pareja, pues esta semana tendrás la suerte de conocer a alguien del signo Capricornio o Géminis que será muy compatible contigo.

ESCORPIÓN

Semana con mucha energía positiva alrededor tuyo para empezar a crecer profesionalmente, sólo ten cuidado con las traiciones de amigos en el trabajo. En el amor trata de ser un poco desconfiado en estos días. Cuídate de infecciones de transmisión sexual, recuerda que a tu signo lo domina la pasión antes que la razón. Recuerda que eres el más carismático del Zodiaco y en estos días sentirás que te volviste a enamorar de alguien del signo de Tauro o Cáncer.

SAGITARIO

Semana para analizar un cambio de trabajo o tener un mejor puesto en la empresa. Este 13 de junio se juntarán todos los astros para que puedas realizar lo que tanto deseas, por eso te recomiendo usar zapatos nuevos o ropa de color claro para atraer más la energía. Cuidado con problemas de infecciones de la piel. Siempre estás rodeado de amores nuevos y eso hace que tu signo sea uno de los más codiciados en cuestiones de boda, pero siempre analiza con quién deseas formar un hogar para que no te arrepientas. Ya no trates de arreglar la vida de todo el mundo, recuerda que es mejor mantenerse al margen de las situaciones personales de los demás para no contaminarte de su energía.

CAPRICORNIO

Semana para entender que todo lo que pasa es por algo y que también es una forma de aprender. Te llega la propuesta de un nuevo puesto, pero trata de no platicarlo mucho para que se te cumpla. El amor verdadero ya está en tu puerta y será del signo Tauro, Géminis o Escorpión.

ACUARIO

Semana de mucho estrés por cuestiones de trabajo, sólo trata de hacer lo que está a tu alcance para que no tengas responsabilidades que no son tuyas. Un amor se aleja de tu vida, recuerda dejar a un lado el orgullo y tratar de explicar tu situación amorosa. Si estás sontero, te busca alguien del signo Piscis o Aries para tener un romance.

PISCIS

Te llega un dinero extra que te servirá para cambiar de carro. Te busca un amor del pasado, trata de cerrar ese círculo y olvidarlo. Los Piscis que tienen pareja seguirán muy estables y con la idea de formar algo para su futuro. Cuidado, en tu trabajo te siguen los chismes o los problemas con tus compañeros, recuerda que tu signo tiene luz divina, por eso te siguen las envidias.

