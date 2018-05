Horóscopo del fin de semana por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del fin de semana ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino!

Aries

Empiezas tu fin de semana muy enamorado y sintiéndote pleno con tu vida; los solteros conocerán amores nuevos del signo de Acuario o Leo. No cargues con problemas que no son tuyos, es mejor mantenerse al margen, sobre todo, en cuestiones laborales. Terminas de hacer unos pagos atrasados. Compras muebles para tu casa. Trabajas el sábado en un negocio propio que te dejará abundancia. Ahorra todo lo que puedes para cumplir tus planes de comprar casa o departamento. Debes decir lo que piensas, pero sin ofender a los demás. Tendrás un golpe de suerte el día domingo y será con los números 02, 11 y 76. Este domingo rézale y préndele una veladora roja al arcángel Gabriel y verás cómo te va a ayudar a salir de las malas situaciones. Cuídate de la presión alta o problemas hormonales, trata de ir con tu médico para una revisión.

Tauro

Desde este viernes estarás un poco molesto y frustrado contigo mismo porque sientes que no avanzas lo suficiente en tu vida laboral, no te sientas atrapado y sal a buscar un nuevo trabajo si ya no estás a gusto con el que tienes, recuerda que lo principal para que se logren las cosas es ir por ellas y no esperar a que lleguen solas. Tendrás una reunión familiar muy importante. Piensas en tomar nuevamente cursos de idiomas los sábados. Trata de pedir un préstamo para pagar deudas o vender tu carro, recuerda que “los bienes son para remediar males”. Estarás muy estable con tu pareja; a los solteros les llegan amores nuevos y apasionados. Este 19 de mayo prende una veladora y pídele a tu ángel de la guarda que se vayan todas esas malas energías que te rodean. Tus números de la suerte son 23, 10 y 99.

Géminis

Este viernes tendrás muchas sorpresas agradables en tu vida, será un fin de semana lleno de fiestas en las que conocerás a gente con la que podrás entablar amistad. Te compras una bicicleta o decides empezar una rutina de ejercicio. Te viene un dinero extra que no esperabas por medio un premio en la lotería con los números 33, 20 y 91. Los Géminis que están solteros conocerán a un amor muy apasionado. Para que te sigan las buenas energías, rézale con toda tu fe a tu ángel protector y préndele una veladora blanca. Arreglas tu carro de una llanta. Los Géminis que están casados traten de estar en paz en su relación. Tramitas un crédito para un terreno o casa. Te busca un viejo amor del signo de Libra o Capricornio para volver. Protege mucho a tu mascota, recibirá estos días las malas energías de tu casa.

Cáncer

Tendrás un fin de semana entero de muy buena suerte en todo lo relacionado con trabajos nuevos o de ver concretados aquellos proyectos que traes entre manos. Te llega un dinero por medio de juegos de azar y serán días de mucha abundancia, sobre todo, trata de jugar con los números 61, 29 y 80. Vístete de colores fuertes para atraer mejores energías. Haces trámites de pagos de impuestos. Sacas tu residencia o arreglas papeles de migración. Ya no seas tan terco con ese amor y trata de olvidarlo. Conoces a personas más compatibles para ti del signo de Escorpión o Acuario. Piensas en practicarte una cirugía plástica o hacerte unos arreglitos, hazlo, son días de renovarte por completo. Este 20 de mayo préndele una vela y rézale a tu ángel protector y verás cómo hará que te vaya de lo mejor en tu vida.

Leo

Amigo Leo, tu signo es muy fuerte y cuando enfocas tu mente en algo, es muy probable que pase, así que tata de tener puros pensamientos positivos y evita los negativos. Viernes de estar un poco molesto con tus amigos porque sientes que abusan de ti y sólo te buscan cuando necesitan un favor, nunca esperes lo que no llegará y es mejor cambiar de amistades. Para los que tienen pareja, será un fin de semana de mucho amor y pasión. Ten cuidado con lo que comes, trata de cuidarte del intestino y estómago. Te busca tu mamá para pedirte ayuda económica. Trata de estudiar más para los exámenes y no dejar para el último tus compromisos. Este 19 de mayo rézale y prende una veladora blanca a tu ángel protector, te ayudará a iluminar tu vida con la luz dorada. Tus números de la suerte son 13, 45 y 70.

Virgo

Serán tres días para dedicarte tiempo a ti mismo, recuerda que tu signo ve por los demás y este fin de semana te mereces estar descansando. Viernes de tener algunas dificultades con personas de tu trabajo. Trata de renovar tu casa o pintarla de colores claros para que te llegue abundancia. Celebras el cumpleaños de un familiar. Terminas de hacer pagos atrasados. A los que están con pareja, será un fin de semana de lo más divertido y romántico. Trata de cuidarte de problemas de garganta o pulmones, recuerda dejar el tabaco. Este 19 de mayo será mágico para tu signo, prende una veladora y rézale a tu ángel protector, pídele lo que necesitas y verás que en menos de 11 días será milagro cumplido. Tus números de la suerte son 51, 02 y 97. Comienzas un proyecto que traerá abundancia.

Libra

Ve con calma en tus decisiones personales o de trabajo, recuerda que eres muy intenso y a veces no piensas, así que trata de meditar y pedir un consejo antes de tomar una determinación en estos días. Viernes de juntarse con los amigos o tu pareja para festejar un cumpleaños. Realizas trámites para cambiarte de casa o buscas departamento, recuerda que es bueno vivir aparte de tus padres para que puedas madurar. Te llega un regalo que no esperabas. Tu pareja comienza a hablar contigo sobre vivir juntos o tener hijos. El sábado decides tomar un curso de publicidad o idiomas. Tendrás trabajo el domingo u organizas tu agenda de la semana. Te busca tu mamá porque se siente deprimida, trata de darle apoyo moral. Este domingo rézale a la Virgen María para que te proteja de todo lo negativo y las envidias.

Escorpión

Fin de semana de analizar cómo progresar más en tu vida, recuerda que estás en tu mejor época y debes dejar atrás todo el miedo que no te deja avanzar en los proyectos que tienes pendientes, es momento para emprender ese negocio que tienes en mente. Ten cuidado con problemas de espalda o huesos, trata de no cargar cosas pesadas. Te busca una ex pareja para tener una reconciliación, trata de cerrar círculos y dejar eso atrás, recuerda que si ya te la hizo, te la volverá a hacer. Pensarás este sábado en hacer un curso en administración de redes sociales. Te compras un celular nuevo. Este 18 de mayo rézale y prende una veladora a tu ángel protector y verás cómo te ayudará a estar mejor en tu vida. Tus números de la suerte son 00, 10 y 97. Ten cuidado al manejar o trata de no circular distraído.

Sagitario

Fin de semana de resolver muchas tareas pendientes de tu escuela o trabajo, decides ahora sí ponerte al día con todo y estar más motivado con tus planes de vida, recuerda que tu signo es fuego y eso te hace muy decidido e intenso en lo que realizas. Te buscan para hacer un diseño o fotografías, aprovecha para hacer experiencia en todo lo relacionado con la creatividad y las artes, ambas son cosas para las que tu signo tiene mucha facilidad. Te busca tu mamá para que le ayudes en una situación familiar. Eres muy carismático y eso hace que el amor siempre esté a tu lado y más en este fin de semana con los signos de Leo, Piscis y Cáncer. Este domingo la suerte llegará a ti por medio de tu ángel protector, así que préndele una vela verde y verás que los éxitos vendrán a tu vida por un largo tiempo.

Capricornio

Este viernes 18 de mayo será un día de cambios radicales en tu vida, decides ponerle fin a una situación amorosa que te complicaba mucho. Renovarás contrato o te ofrecen un mejor puesto, aprovecha y no dejes pasar la oportunidad de seguir creciendo. Tu energía es muy atractiva, por eso siempre te buscarán en el sentido romántico, pero debes definir bien una relación formal y no confundirla sólo con sexo. Te llega un dinero extra por cuestiones de una venta. Te buscan para empezar un negocio para los fines de semana. Cuídate de dolores de estómago y trata de no tomar mucho alcohol. Serán días de mucha diversión y fiestas. Tendrás un golpe de suerte con el número 43, 11 o 20 y el color rojo. Domingo de salir con tu familia o buscar a un amor del pasado que viene de lejos.

Acuario

Fin de semana de recordar a alguien que se fue y sentirte melancólico, recuerda que a veces tu carácter hace que se alejen de ti las personas que realmente sí te quieren y después tú mismo te arrepientes, trata de cambiar y ser mejor con los demás. Haces trámites de pagos de renta o casa. Sabrás de una enfermedad de un familiar cercano que te tendrá muy preocupado. Cuídate del estómago o intestino, trata de comer más sano. Tendrás un curso o trabajo este fin de semana. Decides arreglar los papeles de tus estudios o sacar el título. Por fin estrenas pareja o decides estar en una relación amorosa que será muy duradera. Sábado de salir con los amigos a una fiesta, sólo ten cuidado y trata de evitar vicios como el alcohol para no enfermarte en la semana. Tus números de la suerte son 32, 19 y 00.

Piscis

Sales de viaje con tu familia o amigos, recuerda que éste es un tiempo de consentirte más y relajarte. Cuídate de malas energías de un Aries o Cáncer que está muy cerca de ti, recuerda que tu signo despierta muchas envidias, así que nunca te confíes y trata de protegerte. No seas tan tacaño o codo contigo mismo, recuerda que siempre debes ser primero tú y luego los demás, date unos gustos y cómprate lo que quieras. Tendrás un golpe de suerte el día 18 de mayo y será en cuestiones de contratos nuevos. Tus números de la suerte son 09, 71 y 23. Conoces a un amor prohibido este fin de semana y será pura pasión, nada formal. Trata de hacer tus pagos de tarjeta o cualquier deuda, no lo dejes para el último minuto y organízate mejor en asuntos económicos. Un amor del pasado del signo Aries regresará.