Horóscopo del fin de semana por Mhoni Vidente

Mhoni Vidente y los horóscopos imperdibles del fin de semana ya están aquí, amor, salud, dinero y más.

Sin importar la hora y el día la astróloga Mhoni Vidente siempre tiene tiempo para publicar sus acertados horóscopos del día o de la semana.

¡Descubre que te depara el destino!

Aries

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El mago, eso augura buena suerte y prosperidad. Esta carta es tu relación con lo místico y con la fuerza espiritual que te hace ser siempre un líder. Es momento de que hagas cambios radicales en tu vida, sobre todo terminar con amistades y amores que te hacen daño. Este mes se concretará un negocio propio o un cambio de puesto que te dará más beneficios económicos. Cualquier asunto que tengas pendiente se te resolverá favorablemente, no lo pospongas más. Hay un amor que no se olvida de ti, trata de cerrar ese círculo y avanza en tu vida para conocer a personas nuevas. Los signos más compatibles contigo serán Capricornio y Sagitario. Tus números de la suerte en la lotería son 03, 28 y 17. En general, será un fin de semana con muchas emociones.

Tauro

En el horóscopo del tarot te salió el As de Bastos, significa que estás en tu momento de más fuerza y poder, la combinación de esa carta con tu signo te hace ser el más triunfador en cuestiones de trabajo o negocios. Debes medir tu carácter, porque a veces tú mismo te saboteas en cuestiones de relaciones públicas, intenta ser más sociable también. Es momento de liquidar esa deuda del pasado que te ha preocupado por un largo tiempo. En cuestiones del corazón, debes dejar de buscar o forzar el amor, pues este mes llegará la persona indicada para ti con la que podrás formar una relación de pareja. Comienzan a llegar regalos de amigos y familiares por tu cumpleaños. Debes cuidarte mucho en cuestiones de salud, evita tomar alcohol, comer picante o grasa. Tus números de la suerte son 33, 28 y 91.

Géminis

La Fuerza es tu carta del horóscopo del tarot, y significa que debes encontrar el equilibrio entre la bondad y el carácter tan cambiante que tienes. Es momento de que emprendas un nuevo reto laboral en tu vida, te llegará la oportunidad de cambiar de puesto o pedir un aumento de sueldo, así que no dudes en aceptarlo. La Fuerza te dice que todo irá de lo mejor si decides retomar tus estudios. Eres el pilar de tu familia, por eso siempre se apoyan en ti, trata de estar siempre disponible cuando te necesiten. Cuídate de las traiciones amorosas, recuerda que debes ir con calma cuando acabas de conocer a alguien y no confiarte demasiado. Tu mejor compatibilidad será con Aries y Libra. Tus números de la suerte son 31, 22 y 09. Saldrás mucho de fiesta, pero debes cuidarte de posibles accidentes.

Cáncer

En el horóscopo del tarot te salió el As de Oros, eso significa que la suerte está de tu lado y tienes que arriesgarte a hacer cualquier inversión o proyecto nuevo de trabajo, sólo ten cuidado con lo que platicas y no le hagas saber a todos tus planes. Debes ser muy prudente en cuestiones amorosas, tendrás algunos problemas con tu pareja y estarás pensando en separarte, trata de sobrellevar la situación y reflexionar sobre tus sentimientos antes de tomar cualquier decisión precipitada. Será un fin de semana de mucha nostalgia en el que recordarás a personas muy queridas que ya no están contigo. Ten cuidado con problemas de azúcar o colesterol, trata de ir con tu médico. Tu familia se reúne para festejar un cumpleaños. Decides cambiar de look. Tus números de la suerte son 16, 55 y 41.

Leo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de La Luna, eso significa que te vendrá un cambio muy positivo en estos días. Tendrás la oportunidad de cerrar ciclos con amores que no eran para ti. Haces autoanálisis y comienzas a madurar. La carta de La Luna te fortalecerá emocionalmente y te dará la fuerza para salir adelante de cualquier problema que se te presente. Los astros también estarán a tu favor en todo lo relacionado con la compra de una casa o un auto. Ten cuidado con las envidias, debes ser más prudente con lo que platicas, hay muchas personas que no te desean bien. Recibirás la visita de familiares o amigos que vienen de fuera, además tendrás algunas fiestas o reuniones. Decides cambiar muebles de tu casa para renovar energías. Tus números de la suerte para la lotería son 12, 14 y 44.

Virgo

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Carro, lo que implica que estás en el momento crucial de tomar decisiones en lo personal y laboral. Aunque eres muy estable en tus relaciones y tu trabajo, esta carta es augurio de que en estos días tendrás que decidir si te quedas o te vas, sobre todo porque has estado distanciado de tu pareja. Si tienes un asunto pendiente, es el momento ideal para solucionarlo, sólo recuerda no platicar tus planes para que no te los salen. También esta carta te recomienda que empieces el negocio que tienes en planes y la construcción de tu casa. Te regalan un perfume o ropa. Tramitas tu licencia o seguro social. Te busca tu papá para pedirte un favor. Será un fin de semana de mucha suerte en juegos de azar con los números 19, 88 y 31. Vístete de color rojo.

Libra

En el horóscopo del tarot te salió La Estrella, significa que la fortuna tocará tu puerta todo el mes de mayo y que debes prepararte mentalmente para los cambios que se avecinan en tu vida personal y laboral. Recibirás la oferta de un mejor puesto o el aumento de tu sueldo, sólo recuerda cuidarte mucho de las envidias, tu signo es el más propenso a tener estos problemas con sus amistades. La carta predice que viene el amor sincero y hablará de comprometerse, recuerda que estás en el momento de tener una familia. Te enteras de que un familiar cercano está enfermo y tendrás que darle apoyo moral. Será un fin de semana de mucha convivencia con tus amigos, te invitan a un concierto o a un antro. Ya no hagas corajes, trata de resolver todo en su momento. Tus números de la suerte son 22, 81 y 07.

Escorpión

Tu carta es El Mundo en el horóscopo del tarot, lo que significa que pasarás un fin de semana de reconciliación amorosa, pero recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos, así que aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. El Mundo también es señal de que pronto podrías cambiarte de casa o de cuidad, eso te ayudará a crecer más en lo personal. Te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con los números 44, 81 y 90, trata de comprarlo el día viernes. Comienzas a planear un viaje muy importante con tu familia para el mes de junio. En cuestiones de salud debes cuidar mucho lo que comes, porque estarás sufriendo problemas del estómago. En el amor seguirás muy identificado con tu pareja actual, mientras que a los solteros les vendrá un amor del signo Tauro o Capricornio.

Sagitario

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Sol, esto significa que la fortuna está de tu lado y que ya debes empezar a ver por tu patrimonio y hacer los cambios necesarios en tu vida. Si ese amor ya no te hace caso es mejor dejarlo y avanzar en tu vida amorosa. Date baños de pétalos blancos para que la suerte reine más tiempo en tu vida y para renovar tus energías. Te vas de viaje con tu familia en estos días, te recomiendo ir cerca del mar para limpiar de tu vida el mal de ojo que te ha afectado las últimas semanas y que no te deja avanzar en tu trabajo. A los solteros les llegará un amor nuevo del signo de Aries o Cáncer que será muy compatible. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar y la lotería con los números 00, 21 y 13. Trata de ya no prometer lo que no vas a cumplir.

Capricornio

En el horóscopo del tarot te salió la carta Los Enamorados, esto significa que serán unos días de reconciliación o de encontrar el amor sincero, recuerda que tu signo siempre tiene problemas para definirse en cuestiones del corazón, porque quiere a dos personas a la vez. Tu signo es más compatible con Piscis, Géminis y Libra. Cuídate de las traiciones de tus amigos y aprende a no platicar tanto tus asuntos personales. Recibes un regalo que no esperabas y también te invitan a salir de viaje. Tendrás mucha suerte en los juegos de azar con los números 30, 08 y 20. Procura vestirte de colores fuertes para atraer la abundancia. Los Enamorados indica que vendrá un bebé pronto a tu vida. Serás propenso a los accidentes de tránsito, así que procura ser más precavido. Acércate a tus padres, ya que te extrañan.

Acuario

En el horóscopo del tarot te salió la carta La Templanza, esto significa que tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo, así que debes ser prudente con tus palabras y acciones para que tú mismo no te frenes en tus objetivos, trata de ser más paciente. Esta carta te hará más fuerte espiritualmente y propiciará que lo que pidas se te dé. Te invitarán a un viaje en el mes de junio, aprovecha para desestresarte y renovar todas tus energías. Tendrás un golpe de suerte este viernes con los números 42, 10 y 88, trata de agregarle tu día de nacimiento y vestir de color rojo o verde para atraer mejores vibras. En el amor debes tener cuidado con las traiciones, recuerda que estar con más de una persona a la vez puede traerte consecuencias y puedes terminar lastimando a alguien.

Piscis

En el horóscopo del tarot te salió la carta de El Sumo Sacerdote, es decir, eres el consentido de Dios y tu comunicación con lo espiritual es muy elevada. Debes aprender a medir tu carácter porque tú mismo haces que las personas que más te quieren se alejen. Te recomiendo que este sábado salgas a caminar en la mañana para que las energías positivas te ayuden a tomar decisiones correctas en tu vida. Te llegará la oferta de un nuevo trabajo que te dará mucha estabilidad económica. Ya no busques a ese amor que sabes que no volverá, es mejor cerrar ese capítulo de tu vida. Tendrás una sorpresa de regalo que no esperabas y que te hará muy feliz. Cuídate de problemas de chismes por parte de un amor del pasado. Tus números de la suerte son 01, 30 y 99. Te invitan a salir de viaje en estos días, acepta.