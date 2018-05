Horóscopo de hoy martes 29 de mayo por Mhoni Vidente

Horóscopo de hoy miércoles 29 de mayo por Mhoni Vidente

Aries

Te sentirás francamente cansado de siempre tener que ir a contra corriente. No dejes que la frustración gane la batalla. Aprende a dialogar con tu pareja. La comunicación es la base de toda relación. El silencio solo te alejará más y más de ella. Despertarás con la sensación de que tu vida profesional no está llenando tus expectativas. No es tarde para cambiar.

Tauro

Deberás intentar cambiar ciertas actitudes de la pareja que no aportan nada positivo a la relación. Ponte bajo la lupa. No pretendas conceptualizar o racionalizar los sentimientos o su impacto en tu vida. El amor no es un sentimiento racional. No subestimes le poder de tener los aliados correctos. Estos pueden abrirte puertas que de otra manera permanecerían cerradas.

Géminis

Tu paciencia será puesta a prueba durante la jornada de hoy. Muestra tu desagrado, pero evita perder el control. Tu personalidad critica este comenzando a socavar las bases de la pareja. Aprende a ser más tolerante o tendrás problemas. Adminístrate con prudencia con tus gastos durante la jornada de hoy. Piensa dos veces antes de realizar compras innecesarias.

Cáncer

El espíritu de servicio te hace sentir muy bien, entre más ayudes a otras personas y te sientas útil, tu actitud será más segura. Aumentará tu necesidad de sincerarte y llegar a tu pareja con honestidad y sabiduría. Armonía y buena comunicación en puerta. Utiliza tu ingenio y poder de convencimiento para tener más beneficios. Contarás con la suerte de hacer buenas negociaciones.

Leo

Tu paciencia será testeada en múltiples oportunidades. No flaquees si no quieres que tus acciones lleven a desenlaces críticos. Encuentras refugio en el positivismo y calidez de tu pareja. Ella te permite vislumbrar un mundo completamente nuevo. Planifica a largo plazo cuando tomes decisiones sobre la dirección a seguir en tu trabajo. Siempre proyéctate hacia delante.

Virgo

Tu capacidad de tomar decisiones correctas bajo presión será puesta a prueba. Confía en tus instintos y estarás bien. Presta más atención a las necesidades de tu pareja. Valora la persona a tu lado, más allá del tiempo que lleven juntos. Deberás utilizar parte del tiempo destinado a tu descanso para poder concluir con responsabilidades laborales urgentes.

Libra

Tensiones internas movilizan sentimientos de ira y frustración en pareja. Esto influye notablemente en tu entorno laboral. No existen remedios mágicos para olvidar a un amor dejado de lado. Date un poco de tiempo para superarlo, no te apresures. Que la comprensión continua sobre los errores de tus subordinados no hagan que te pierdan el respeto. Aprende a poner límites.

Escorpión

Deberás enfrentarte con el miedo al fracaso, latente debido a ciertos tropiezos recientes. Míralo a los ojos y continúa. Para poder experimentar el amor en su forma más pura es necesario haber cometido errores en el pasado. Deja de lado los juicios. Tendrás ciertos inconvenientes en la recepción de algunos pagos por servicios prestados. No desesperes, paciencia.

Sagitario

Hoy lograrás superar tu miedo a equivocarte y tu tendencia a delegar las determinaciones importantes en los demás. Prepárate. La vida nos ofrece oportunidades muy pocas veces, con lo que es importante saber aprovecharlas. No dudes de tus sentimientos. Deja tus sentimientos fuera del lugar de trabajo. Siempre muéstrate con temple frío, meticuloso y calculador.

Capricornio

Tu impaciencia te llevará a pasar momentos tensos a nivel sentimental. Finalmente lograrás organizarte efectivamente. No temas sacrificar parte de tu vida para darle lugar a una completamente nueva junto a la persona que amas. Comentarios desilusionantes llegarán a tus oídos durante la jornada de hoy. Nada es lo que parece en el mundo de los negocios.

Acuario

Llegarás a un punto en tu vida en el que la soledad se volverá una adicción para ti. No caigas en un círculo vicioso. Que los constantes avatares a nivel laboral no tengan tanto impacto a nivel emocional en la pareja. Aprende a dejarlos de lado. No te canses de intentar si crees que eres capaz de alcanzar tus metas. Utiliza al fracaso como medio para madurar y aprender.

Piscis

Armonía y tranquilidad desbordarán el hogar el día de hoy. Encontrarás el tesoro de la felicidad en los momentos menos pensados. Encontraras en tu pareja la compañera que siempre deseaste. Ella te dará el apoyo que necesitas para balancear tu vida. Oportunidades se acercan a tu puerta, déjalas entrar. Estate predispuesto a recibir consejos de gente de tu entorno.