Horóscopo Chino para hoy 9 de noviembre de 2020 así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 9 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Traza la ruta hacia esa persona que buscas. Has buscado por todo el mundo y la persona que te complementa parece no estar por ningún lado. Ha llegado el momento de trazar un mapa mental para hallar a esta persona. Piensa en sus cualidades. De ahí piensa en qué lugar podrías hallar alguien de esas cualidades. Ya que lo identificaste, busca en lugares similares. Con constancia le hallarás.

Horóscopo chino serpiente

No juzgues un libro por la portada. Seguramente has oído ese dicho y es que en estas fechas te has ido por las apariencias para juzgar a las personas a tu alrededor. Cuidado, ya que esto siempre lleva a terribles sorpresas. Date el tiempo de conocer a los que te rodean antes de catalogarlos. Usa tu intuición y tu razón en esto.

Horóscopo chino tigre

Escarba hasta el interior de ese asunto para encontrar la solución. Los filósofos dicen que el conocimiento es como un gusano que penetra en la manzana hasta encontrar su corazón. Tienes que indagar y explorar todos los aspectos del problema que tienes para hallar lo que hay en su centro y así encontrar la solución. La constancia es clave para esto.

Horóscopo chino gallo

Las palabras de la persona que amas son como vitaminas para tu espíritu. Necesitas oír la voz de esa persona con palabras como "te quiero" a diario para poder seguir adelante. No tengas pena en esta necesidad ya que es muy natural. Así como tu cuerpo necesita alimentos sanos, tu corazón necesita amor. Hazle saber a esta persona.

Horóscopo chino búfalo

Te nombrarán titular de un proyecto importante. Hoy tendrás un éxito que no esperabas, pero este éxito implicará también una responsabilidad. Pondrán en tus manos un gran importante proyecto y esto te traerá la admiración de todos, pero también la duda sobre el buen éxito de este. No te preocupes y no dudes en lo absoluto. Tienes toda la capacidad para hacerlo.

Horóscopo chino caballo

Tu cuerpo es un palacio. Cuídalo como tal. Si viajas, no dejes de visitar los antiguos palacios de Asia y Europa, los modernos edificios lujosos de América y Oceanía y verás qué cuidado pusieron los arquitectos en cada detalle magnífico. Si tanto cuidado ponen en un edificio de piedra, ¿por qué no lo pones en tu propio cuerpo que es la obra más magnífica de la naturaleza?

Horóscopo chino perro

No busques a la persona ideal, deja que esta persona llegue hasta ti. Un rey le puso una prueba a un sabio pidiéndole que encontrara una aguja en un pajar. Cinco minutos después el sabio se presentó con la aguja. Le preguntó el rey como le hizo y el sabio le dijo "sólo tuve que poner un imán frente al pajar, fue la aguja la que me encontró a mi."

Horóscopo chino rata

Te falta tiempo. La vida te ha llenado de preocupaciones y millones de actividades que te llenan el día. Te faltan horas para completar tanta tarea y los minutos se te van como agua entre los dedos. Necesitas un programa para optimizar tu horario. Date unos minutos para pensar como hacer tus tareas de un modo más eficiente.

Horóscopo chino cabra

No critiques a los demás. Seguramente recuerdas la frase sobre "ver la paja en el ojo del prójimo." Pretender que eres mejor que los demás es hipócrita y no puedes hablar de ellos hasta no haber corregido tus propios errores. Empieza por un verdadero análisis de conciencia y reconocer tus fallas. Será más útil que pensar en los demás.

Horóscopo chino cerdo

No te dejes impresionar por personalidades ficticias. Seguramente recuerdas el cuento del "Mago de Oz," dónde un hombre insignificante se escondía detrás de una cortina para impresionar a los demás y hacerles creer que tenía poderes. Así hay personas a tu alrededor que usan actitudes soberbias para hacerte creer que tienen una importancia que en verdad no existe. No te dejes impresionar.

Horóscopo chino conejo

Contempla hoy la puesta del Sol. El Sol se pone todos los días, pero este evento cotidiano nos hace olvidar lo majestuoso que es en realidad. Trata hoy de observar la puesta de Sol y contemplar lo magnífico que es esto. Esto te dará una perspectiva y la paz mental que necesitas para solucionar ese asunto que tanto te preocupa.

Horóscopo chino mono

El éxito se aproxima. El éxito no se anuncia nunca. No es algo como la procesión de un rey, que los heraldos y trompetas anuncian desde metros antes de que llegue. El éxito llega de pronto y cuando menos lo esperas. Así será para ti en estos próximos días y hoy verás una prueba de esto. Pon mucha atención para que no pase desapercibido.

