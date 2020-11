Horóscopo Chino para hoy 29 de noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 29 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Una gran energía espiritual te llenará de pronto. De pronto sentirás una enorme carga espiritual como si tu energía interna se hubiera conectado a un generador de mil voltios y toda la luz de la ciudad te iluminara desde dentro. Tu capacidad anímica y mental te parecerá invencible y verdaderamente sentirás como si tuvieras súper poderes. Debes aprovechar esto para avanzar lo más posible en tus metas, pero no creas que este estado va a durar para siempre.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Se viene un momento difícil en tus relaciones. No todo en la vida amorosa es rosa y la luna de miel no dura para siempre. Hay momentos perfectos y momentos amargos. Ahora viene a tu vida uno de los momentos más difíciles y debes prepararte para tener la fuerza espiritual para soportarlo. Es importante saber que el amor sobrevive a pesar de las dificultades y que las parejas se unen más gracias a este tipo de conflictos.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

La soledad te invade. De pronto sientes que tu estado es opresivo y, aunque estés en medio de una multitud, sientes que eres la persona más solitaria del mundo y que nadie está a tu lado y no lo estará jamás. No es así. Hay quien te ama y quien piensa en ti en este momento. Ten la seguridad y siente esa compañía a pesar de que en este momento no estén a tu lado. Encuentra en ti mismo/a la fortaleza para seguir y verás que pronto encuentras a esa persona para que físicamente te acompañe.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Una oleada de pasión te invade. En estos días sientes que la pasión te inunda como un verdadero tsunami y que la energía amorosa te sale por cada poro y se contagia entre la gente con la que tienes contacto. La energía del amor se centra en ti y te da más fuerzas y sentimientos que de costumbre. Trata de enfocarla a la persona indicada, ya que este es un momento que no puedes desperdiciar.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Invita a comer a esa persona para conquistar su corazón. Dicen que el camino al corazón pasa por el estómago y este es el caso con esa persona que buscas conquistar. Escoge algo que incite a esta persona y no tengas miedo de condimentar este encuentro con las más picantes especies y los más atractivos aromas. Esta comida será el punto de giro en la relación que estabas buscando.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Cuidado con los celos. Una idea se te ha metido en la cabeza y ahora dudas de la persona que amas y te torturas pensando que esta persona te traiciona y hasta consideras en espiarla para averiguar si es o no cierto. No puedes dejar que las inseguridades afecten esta relación que promete. Tienes que sacar estas ideas desde la raíz y no hacerles caso de nuevo. Busca en ti y tus sentimientos la verdad.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Esa persona que amas te mostrará un aspecto de su personalidad que te causará conflicto. La persona que amas se ha revelado como la personalidad perfecta y tienes la seguridad de que es la persona indicada. Sin embargo, al ir creciendo la relación, esta persona te revelará algo que no esperabas. Ten conciencia de que no hay nadie perfecto para que puedas aceptarlo y continuar la relación.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Escribe tus sentimientos. Una relación compleja te causa grandes sentimientos en conflicto que no te dejan ver con claridad qué es lo que sientes. Por un lado hay atracción y por otro indiferencia. Es de lo más confuso. Lo mejor es tomar una hoja de papel y escribir tus sentimientos para poder entenderlos. Esto te permitirá la claridad mental que necesitas y te hará concentrarte en lo que pasa en realidad en tu alma.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Toma la posición de mando en el amor. En todas las relaciones humanas hay quien manda y quien obedece. Alguien da las órdenes y otros la siguen. Eso se aplica también a las relaciones románticas y, así como un barco sin capitán se hunde, la relación fracasa si no hay quien la dirija. Ahora te toca a ti decirle a tu pareja para dónde ir. Hazlo sin sentir aprehensión por esto. Es por bien de la relación.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Tu pareja y tú hablan en distintos lenguajes. Te parece que la comunicación de pareja no funciona y te preguntas qué decir para poder congraciarte con esta persona. La verdad no es lo que dices sino como lo dices. Están hablando en lenguajes distintos y cuando uno se refiere al amor, el otro entiende otra cosa. Tienen que encontrar significados comunes para poderse entender mutuamente.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Te presionan demasiado en el amor. La persona que amas te está pidiendo más de lo que quieres dar y te está exigiendo demasiado con demasiada prisa. Ya que tú corazón siente pasión por esta persona, tratas de complacer sus deseos, pero esto no te hace sentir bien y sientes demasiado forzadas las exigencias. No dejes que te manipulen de esta manera. Encuentra el modo de decir que va demasiado rápido.

TE PUEDE INTERESAR:Signos del zodiaco que tendrán mucho DINERO en el mes de DICIEMBRE

La foto de #LadyDi causó furor ¡Lucía un fenomenal bikini!������https://t.co/DPFf0mOVLS — La Verdad Noticias (@LvdNoticias) November 28, 2020

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Recupera esa relación que crees terminada. Una relación que te causaba gran emoción y que creías completamente acabada y que nunca renacería, tiene la posibilidad de regresar si haces todo lo necesario. Vuelve a contactar a esta persona con una nueva actitud y ofrece un contacto sin segundas intenciones. Si esto sale bien, de ahí saldrán nuevas opciones para iniciar una nueva relación.

Mono así te irá en el 2020

¿Cuándo llegará la vacuna contra el COVID-19 a México? Síguenos en Google News y mantente informado.