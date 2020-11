Horóscopo Chino para hoy 27 de noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 27 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Tu viaje espiritual parece no tener fin. Te has metido en una búsqueda personal que te ha llevado a evolucionar como persona y te ha hecho cambiar de un modo positivo a lo largo de los años. Sin embargo, parece que este cambio no tiene para cuando terminar y te preguntas cuanto tiempo más llevará. Examina tu personalidad. El viaje ha terminado y quien eres ahora es el nuevo estado de tu persona.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Una noche romántica te espera. Una persona cercana a ti te propondrá hoy una actividad que terminará de un modo inesperado en una noche romántica. La propuesta será tan sencilla y alejada que nunca pensarás que podría terminar así, pero una cosa llevará a la otra hasta terminar en algo sentimental. Piensa en esto al escuchar esta propuesta.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

No te fijes en cosas superficiales. Has conocido a una nueva persona y te molestan ciertas cosas de su imagen. Ciertas actitudes o rasgos no concuerdan contigo y no sabes como tratar esto ya que lo demás te atrae. Tienes que ver en las profundidades y verdaderamente conocer a esta persona. No veas sólo el exterior, sino lo que verdaderamente hay dentro.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Ciertos comentarios corroen tu alma. Algo que escuchaste últimamente te molestó de gran manera y aunque tratas de ignorarlo, esos comentarios te destruyen poco a poco como una colonia de termitas en el corazón de un árbol noble. Tienes que sacar esos comentarios de ti. La perfección espiritual es la clave. Limpia tu espíritu y esos comentarios saldrán por si solos.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

No creas lo que los otros dicen. Te han dicho cosas que te hieren y te causan un conflicto interno. Lo peor es que has prestado oídos a estos comentarios y les has dado gran valor sin cuestionar su veracidad siquiera. ¿Por qué? Si cuestionas todo lo que lees o escuchas de los demás, ¿por qué le das crédito a estos comentarios dañinos? Piensa que no todo lo que escuchas es verdad y mantén una sana actitud escéptica ante lo malo.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Busca lo más importante. En tu vida tienes muchos objetivos y se han vuelto tantos que ya no sabes cual seguir. El día no te alcanza para la gran cantidad de metas que tienes y te confundes tratando de seguirlas todas. Hay que establecer prioridades. Usa tu escala de valores para encontrar el lugar de cada meta y sigue solo las importantes.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Tienes que crecer. En muchas cosas te comportas como una personalidad madura y con toda la capacidad racional y la sabiduría de un gran espíritu, pero en otras mantienes una actitud juvenil y un espíritu pequeño que puede ponerse a cantar en un segundo y llorar al siguiente. No permitas esto. Oblígate a crecer y a examinar los aspectos inmaduros de tu personalidad. Si lo haces con frecuencia pronto crecerás.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Cuidado con las actitudes agresivas. La vida te ha puesto a la defensiva y se te ha desarrollado un instinto de conservación que te lleva a reaccionar a la primera con una actitud que no permite acercamientos. Esto es bueno ya que otros te dan tu lugar, pero también te aleja del contacto con los demás. Mantén una actitud más abierta y deja la defensa para cuando sea indispensable.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Mide las consecuencias de tus palabras. A veces lo que dices llega más lejos de lo que esperas. Como una piedra arrojada al centro de un estanque de aguas tranquilas como espejo, las olas que produce hacen otras olas y estas llegan a orillas que no esperabas. Trata de pensar cuales pueden ser las consecuencias de lo que dices antes de decirlo.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Acércate a esa persona. Alguien cercano a ti te causa a últimas fechas una gran atracción que no puedes negar. Sin embargo, sientes conflicto de acercarte a esta persona y temor al rechazo o a un montón de ideas que se te ocurren cuando contemplas la posibilidad del acercamiento. Deja esas inseguridades. Esa persona siente lo mismo por ti y te aceptará de inmediato. Tenlo por seguro.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Despégate de esa protección. Te has afianzado a lo que te parece más seguro y te aferras a cosas conocidas con tal de no arriesgarte. Esto te da un sentimiento de seguridad, pero también te impide conocer nuevas cosas y evolucionar. Tienes que buscar el modo de irte despegando de lo que te protege y aventurarte en el mundo. Levanta el vuelo.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

No te enclaustres. Te has aislado del resto del mundo en la búsqueda de la perfección y en tu desarrollo personal. Has logrado un gran viaje interno y has conocido cada rincón de tu personalidad, pero esto no te permite conocer otra gente y te mantiene alejado de los demás. No lo hagas. Es bueno conocerte a ti, pero debes conocer a otros también. Dedica un tiempo regular a relacionarte con los demás.

Mono así te irá en el 2020

