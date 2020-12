Horóscopo Chino para hoy 27 de diciembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 27 de diciembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y cómo debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Pon un freno a esos sentimientos que se han soltado como manada de caballos salvajes. Los sentimientos y las pasiones pueden ser de las fuerzas más poderosas de la naturaleza y es fácil que se desboquen como caballos y te hagan ir a lugares que no hubieras querido llegar. Pon un freno a esta manada y toma las riendas de tus propias emociones. Ten mano firme sobre tu voluntad y no fallarás.

Horóscopo chino serpiente

Esa persona importante que dejaste de ver hace años viene de vuelta hacia ti. La vida tiene muchas vueltas y ahora le toca regresar a una persona que fue básica para ti y que dejaste de ver hace mucho, mucho tiempo. Espera hoy una señal y en los siguientes días un primer contacto de esta persona. Dependerá de ti que tanto quieres reiniciar una relación.

Horóscopo chino tigre

Los problemas amorosos han dejado exhausto tu corazón. Ha habido una racha tan larga de problemas de amor que tu corazón no tiene energías y te preguntas si ésta fatiga emocional te permitirá amar de nuevo alguna vez. No lo dudes. El amor es lo último en morir y la pasión se renovará de nuevo ya que hayas descansado. Ten la completa seguridad en esto.

Horóscopo chino gallo

Apuesta a tu brillante futuro. Se vienen grandes cosas para ti. No lo dudes. Hoy la vida te pone frente a ti un panorama en el que la duda te impedirá tomar el mejor de los caminos. No dudes de ti. Piensa que tienes toda la capacidad para tomar ese camino por arriesgado que parezca y di que sí a ese reto. Ten la seguridad de que puedes cumplir y no temas.

Horóscopo chino búfalo

Busca en tu alma como el arqueólogo en una excavación. Dentro de ti hay un precioso sentimiento olvidado que desde hacía muchos años no recordabas y te dará una gran riqueza emocional. ¿Cual es este sentimiento? No será fácil reconocerlo ya que los años lo han sepultado y bajo la tierra todo parece igual. Busca dentro de ti y quítale el polvo a ese sentimiento. Será tan brillante y precioso como antes.

Horóscopo chino caballo

Prepárate para los pequeños incidentes. Hay que prever todo lo posible y toma las precauciones necesarias para corregir cualquier pequeño incidente que pueda ocurrir el día de hoy. Llevar aguja e hilo en el bolsillo o algo de dinero extra para un taxi siempre es buena idea. Mantén hoy la atención a todo a tu alrededor para prevenir lo que pueda ocurrir es lo más importante.

Horóscopo chino perro

Aguanta que las soluciones ya vienen en camino. Ha habido una gran cantidad de dificultades en tu vida y piensas que no podrás resistir una más. No es así. Las dificultades también tienen su límite y pronto verás que estas ceden y los beneficios de haber aguantado tanto tiempo empiezan a aflorar. No te desesperes ya que la desesperación es el único camino que no debes tomar.

Horóscopo chino rata

Un verdadero laberinto de pasiones se abre frente a ti. Con una nueva relación comienzas nuevas emociones y estás pueden ser retorcidas e inexplicables y muchas de ellas te pueden llevar a callejones sin salida alguna. Ten cuidado qué camino tomas en esta relación ya que muchos de ellos son peligrosos. Usa tu intuición como brújula para encontrar el camino correcto.

Horóscopo chino cabra

De pronto todos te admiran y quisieran estar contigo. Ha habido grandes cambios en tu vida y de pronto sientes una gran admiración por todos los que te rodean y cierta atracción de los del sexo opuesto hacia ti. Ten cuidado con quien eliges. Alguien misterioso y atractivo se te acercará. Investiga bien quien es antes de aceptarle.

Horóscopo chino cerdo

La suerte te sonríe a partir de hoy. Tu principio fue conflictivo y no hubo nada de esa "suerte de principiante" que esperabas, pero ahora verás que la vida te sonríe y las cosas comienzan a hacerse más fáciles para ti desde el día de hoy. Te sorprenderá lo sencillo y rápido que te resulta todo y como solucionas los más grandes problemas con la resolución de un maestro.

Horóscopo chino conejo

No llores por asuntos que no valen la pena. La vida trae todo tipo de emociones y estas te ocasionan las más variadas reacciones. A veces risa, a veces furia y otras te hacen llorar. Piensa que tus lágrimas son como perlas y no debes desperdiciarlas ante asuntos que no tienen tanta importancia. Esos asuntos son más decepcionantes que tristes y no merecen una sola lágrima.

Horóscopo chino mono

No permitas que te encasillen. Las palomas vuelan libres por el cielo, pero los cazadores tratan de atraparlas para ponerlas en pequeños nidos que no las dejan desplegar sus alas. De este modo la sociedad trata de detener tus impulsos y de catalogarte como lo que no eres. No lo permitas. Vive la vida de acuerdo a lo que tú crees y levanta el vuelo para que no te atrapen.

