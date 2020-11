Horóscopo Chino para hoy 24 de noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 24 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No necesitas apoyo para lo que intentas. Te la has pasado buscando el apoyo externo de todos tus conocidos y hasta de desconocidos para emprender eso que intentas y hasta la fecha no lo hayas. La verdad es que no lo necesitas. Con tu sola presencia y el empuje que te caracteriza será suficiente y puedes alcanzar el éxito por con tu sola persona. Trata y verás qué fácil es.

Horóscopo chino serpiente

Viene un mensaje del Universo para ti. En estos días llegará a ti un suceso o algo que un conocido te diga que tendrá un mensaje secreto. No será obvio al principio pero de inmediato sentirás que eso que llega a tu vida tiene un significado oculto y poderoso con la capacidad de cambiar tu vida. Tienes que poner atención y meditar sobre esto para encontrar su significado.

Horóscopo chino tigre

No quieras sentirte demasiado valiente. De pronto sientes como si tuvieras que probarle algo a alguien y te has decidido a enfrentar los riesgos más grandes posibles y las hazañas más difíciles que puedas afrontar. No es necesario. Estás arriesgando demasiado y puedes perder mucho sólo por probarte. Ten la seguridad en tu persona y no tomes riesgos innecesarios.

Horóscopo chino gallo

Crees que viene una catástrofe, pero no es así. Te parece ver signos ominosos en todas partes y crees que todo lo que ocurre son avisos de algo terrible que se viene para ti y para todos los que conoces. Piensa bien. Esta es una idea creada por los agoreros que nos rodean a todos y es en realidad una fantasía que no ocurrirá. No hay verdaderas razones. Ve la vida con claridad y continúa.

Horóscopo chino búfalo

No sientas que tu presencia se empequeñece. Te parece últimamente que tus acciones son insignificantes y que nadie te toma en cuenta. Tu presencia misma en el gran teatro del cosmos te parece como la de un actor sin diálogos que sólo está de más en la escena. No sientas esto. En realidad tienes una gran participación y tu presencia hace un gran cambio. Este será obvio para todos muy pronto.

Horóscopo chino caballo

Escucha lo que te dicen los demás. Te has ensimismado demasiado en tu propia persona y has hecho oído sordo a lo que todos te dicen. Esto ha funcionado en parte porque te permite tener el valor para seguir, pero llegó el momento de escuchar lo que te dicen para tomar el camino correcto. Pide consejo y haz caso a sus palabras. Esto le dará el rumbo correcto a tus pasos.

Horóscopo chino perro

Viene un momento de lo más divertido para ti. Hoy se presentará en tu vida un evento que resultará de lo más entretenido. Una circunstancia que sería de lo más cotidiana tomará un giro que verdaderamente te divertirá al punto de que sentirás si es correcto reírte de algo tan simple. No lo dudes. Es uno de los momentos en que el Universo te permite descansar de la seriedad para llenarte de energía.

Horóscopo chino rata

La escuela de la vida te ha enseñado ya lo suficiente. Aplica esos conocimientos. Has tenido ya suficientes experiencias como para ganar un verdadero aprendizaje que te da ventaja y te dice qué hacer en cada situación. Ha llegado el momento de poner esto en práctica. Hazlo a la primera oportunidad. La vida misma te las dará.

Horóscopo chino cabra

Encuentra la fuente del problema. Ese asunto que te aqueja y que parece estar por todos lados tiene un origen sencillo y fácil de solucionar. No te parece así ya que sólo te enfrentas a los efectos del problema y no a la causa. Busca esa causa. Encuentra de dónde viene el problema y verás que lo solucionas con muy poco esfuerzo y sin mayores complicaciones.

Horóscopo chino cerdo

Cambia la dirección de tu suerte. Has tenido una racha que ha pasado de lo serio a lo dramático y de ahí a lo verdaderamente difícil. Esperas que el Universo mismo te cambie la suerte, pero este cambio no llega. Te toca a ti propiciar el cambio. Empieza por analizar tu situación y lo que haces para que esta sea así. Ahí radica ese cambio.

Horóscopo chino conejo

Busca como sostener tus propósitos. Tu vida se encuentra en un momento de decisión. Ante ti se abren dos posibilidades, la de seguir adelante y la de dar marcha atrás y dejar todo. Te preguntas cual seguir y viendo las dificultades posibles tienes la tentación de dejarlo todo. No lo hagas. Busca en ti el valor para seguir adelante y no sientas miedo.

Horóscopo chino mono

La vida renace dentro de ti. Hoy es un día nuevo para ti. Aunque el Sol salió como todos los días y tu rutina diaria parece no haber cambiado en lo absoluto, en tu interior hay una nueva luz que hará todo distinto y te dará una nueva energía en todo lo que intentes. Eres una nueva persona con más y mejores capacidades. Usa tu nueva fuerza con sabiduría.

