Horóscopo Chino para hoy 21 de noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 21 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No pierdas las ilusiones. Te has sentido que tus sueños se derrumban una y otra vez y ahora estás a punto de dejar la lucha y no seguir en el camino que iniciaste hace tanto tiempo. No puedes dejar esto a medias. Tienes que seguir hasta el final y para esto la ilusión es básica. Sigue pensando en el éxito ya que este se acerca y en realidad estás a punto de obtenerlo.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Te sientes en los cielos. Tu vida amorosa está en el mejor momento y ahora te sientes volando entre nubecitas y como si los problemas de la vida estuvieran a miles de metros abajo en el suelo. Sin embargo, piensas que así como vuelas muy alto del mismo modo puedes caer. Tienes que tener control de tus sentimientos e ir aterrizando poco a poco. Una verdadera relación camina por el suelo aunque los sueños vayan muy alto.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Ve las virtudes en vez de los pecados. Recuerda los tres monos sabios de la antigüedad oriental y observa al que se tapa los ojos para no ver el mal. De este modo, pon tu atención en el lado positivo y las buenas acciones y no en el negativo y los defectos. Esto te permitirá descubrir los talentos de tus aliados y usarlos en tu propio provecho.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Sal de la oscuridad. Has vivido últimamente escondiéndote de los demás y tratando de permanecer en un anonimato que te ha llevado a encerrarte como fantasma. ¿Por qué tanto secreto? Sal de tu encierro y disfruta la vida. Deja que los demás te vean y que el mundo escuche tu nombre y lo que has hecho. Todos te quieren. Compruébalo.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Tus planes cambian su forma, pero el objetivo es el mismo. En estos días verás algo que alterará tu vida de una gran manera. Te parece que las cosas no pueden ser las mismas y piensas que tus objetivos se han perdido. No es así. Es sólo un cambio de forma de tus mismos planes que el Universo ha puesto para ti. El secreto es aprender a adaptarte. Ten la seguridad de que con este cambio las recompensas llegarán antes.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Tu suerte pinta una línea curva. No siempre la suerte es buena y no siempre la suerte es mala. Todo tienes sus altas y bajas, sus avances y retrocesos. Así es la suerte para ti. Imagina una compleja línea curva que más parece un laberinto y esos son todos los recovecos y torceduras que tu suerte tendrá en estos días. Tienes que aprender a aceptar los buenos momentos y arreglar los malos.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

No abuses de tu fuerza. Tu espíritu es de los más fuertes entre los que conoces y lo sabes. Con tan sólo desearlo puedes imponer tu voluntad a los demás y nadie te resiste cuando se trata de ver quien puede más. Pero no debes de abusar de esto. Ten medida y dale a los demás oportunidad de hacer saber su opinión también. Escúchalos y esto te alimentará.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Piensas en una unión permanente. Las cosas en el amor han progresado al grado que te parece que seguirán por el buen camino para siempre. Nada parece indicar que no, pero te entran dudas viendo la gran cantidad de relaciones que terminan en desastre. Piensa que muchas de ellas triunfan y soportan el paso de los años. Sigue con constancia y claridad y la tuya será de estas.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Tus relaciones están a punto de subir al grado siguiente. Estás en el estado de una relación en que las cosas se han ido subiendo de temperatura y ahora te preguntas hasta dónde llegarán. Estás a punto de subir al siguiente grado en esa relación con esa persona. No es posible evitarlo y no debes temer esto. Si sigues tu corazón con honestidad y con firmes principios no podrás fallar.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Tienes que crecer. Sin importar tu edad física, en el fondo tu espíritu es joven y eso te da la energía que te caracteriza y la vitalidad que todos los que están a tu alrededor disfrutan. Pero también puedes ser demasiado juvenil y esto pone en riesgo tus planes y compromisos. Tienes que crecer y combinar esa juventud interna con la sabiduría de la madurez.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

No entierres tus odios. A veces el odio aparece en tu alma, es comprensible ya que no podemos querer a todas las personas todo el tiempo, pero en vez de erradicarlo y tirarlo lejos, lo cubres para que pareciera que no existe y el odio se queda en ti causando un sentimiento problemático. No hagas esto con el odio. Cuando lo detectes, tíralo lo más lejos que puedas.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

La nobleza te caracteriza. Tienes una enorme nobleza que a veces hace que los demás se quieran aprovechar de ti. La nobleza es buena, pero tienes que aprender a que los demás no abusen. Hay modos de hacerlo sin perder esa bondad que te caracteriza. El espíritu firme es básico en esto. Aprende a poner tus límites y no fallarás.

Mono así te irá en el 2020

