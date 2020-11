Horóscopo Chino para hoy 20 de noviembre de 2020, así te ira en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 20 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

No dejes que las pequeñas cosas arruinen los mejores momentos. Así como las hormigas pueden arruinar el mejor día de campo o una pequeña lluvia puede arruinar el día de la boda, así hay pequeñas cosas que impiden tu felicidad. Tienes que tener una actitud mental donde no te afecten estos pequeños defectos del perfecto día y concentrarte en el lado positivo de todo. Ve las cosas con el enfoque correcto y no podrás fallar.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Busca nuevas personas para relacionarte. Has atravesado una relación que fue emocionante y tormentosa a la vez. Eso te hizo crecer como persona y ahora te parece que tu habitual círculo de amistades ya no te satisface como antes. Es el momento de buscar nuevas relaciones. Ve a un lugar al que nunca hayas ido o frecuenta un grupo con el que antes no te relacionabas. Poco a poco verás que encuentras alguien nuevo con quien empezar algo mejor.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Evoluciona con los tiempos. Los dinosaurios se extinguieron porque no podían adaptarse al medio ambiente que cambiaba a su alrededor. De este modo, no puedes quedarte viviendo en el pasado y esperar que las cosas sean como antes. Tienes que adaptarte a este momento y a como van cambiando las cosas. Investiga bien tu entorno y sigue los cambios para poder triunfar.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

No ocultes tus acciones tras una cortina de humo. A veces ocultas todos tus logros de los ojos de los demás por causa de la modestia o las inseguridades que te hacen dudar si tus acciones son las correctas. Como resultado, muchos no se enteran de todo el trabajo que hiciste y se queda desperdiciado. No ocultes lo que haces. Vence la inseguridad y luce tus acciones. Tendrás una gran recompensa.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

Cuidado con el orgullo. Sabes que has logrado mucho y has sido siempre una persona que se aprecia de sus logros, pero hay que tener cuidado de que este orgullo no te de una idea equivocada de ti y de los demás. Trata de tener la perspectiva de los otros para saber qué es lo que piensan y cual es el lugar que ocupas. Si ves todo con claridad no tendrás defectos.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

Encuentra ese tónico espiritual. Así como las vitaminas benefician a tu cuerpo y ciertos tratamientos le dan fuerza y vida a tu cabello, así tu espíritu necesita de algo que lo haga sentirse mejor. Pueden ser unas palabras de aliento, algo que leas en un libro o un momento de meditación diaria que te de la fuerza anímica que te hace falta en tu vida. Cuidar de tu espíritu es parte de tu salud. Hazlo.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

No hagas problemas donde no los hay. Te caracteriza la perfección, pero a veces tu exigencia trata de ver defectos donde verdaderamente no existen. No hagas esto. No hace falta ser tan perfeccionista y eso logrará que el trabajo no se complete nunca. Acepta las cosas como son y deja que los pequeños errores existan junto a los grandes aciertos.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Controla tu pasión. Estás en el momento más álgido de la relación, cuando las emociones te embargan y tu corazón late más rápido que nunca y te parece que nada te puede detener y que ninguna consecuencia puede salir de un amor tan grande. Sin embargo, tienes que reflexionar, actuar impulsivamente puede ser grave y echarlo todo a perder. Busca el modo de controlar esa pasión y actúa con moderación.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Elige muy bien a quien amar. La vida te ha dado dos opciones para ser la persona que te complemente y piensas que no sabes por cual decidirte ya que cada una tiene sus ventajas y desventajas así como su encanto personal. Llegó el momento de escuchar a tu corazón para tomar esa decisión. En el fondo sabes ya por quien decidirte y tienes que seguir tus verdaderos impulsos. La honestidad con tu persona es la clave.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

Celebra tu éxito. Hoy vendrá a ti el resultado de algo que empezaste hace mucho tiempo y que has estado esperando por tanto que hasta pensaste que no llegaría nunca. Sin embargo las cosas han seguido avanzando y hoy es el día de empezar a ver los resultados. Prepárate para esta celebración y acepta las recompensas.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Levanta tu ánimo que ya vienen tiempos mejores. Sientes que las dificultades te deprimen y esa depresión no te permite actuar y te tiene en un estado de aletargamiento. No puedes seguir así. Tienes que pensar que las cosas están a punto de cambiar para tener la energía de seguir y esperar ese cambio. De lo contrario, cuando llegue el cambio, no te será de ninguna utilidad.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Una persona te empalaga con su atención. Así como un postre demasiado dulce harta desde la segunda probada, hay una persona junto a ti que te da tanto cariño y tantas atenciones que no te permite actuar. No quieres dañar a esta persona y por eso no le dices lo que sientes, pero tampoco puedes seguir así. Hazle ver que no necesitas tanta atención para que se modere.

Mono así te irá en el 2020

