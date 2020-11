Horóscopo Chino para hoy 18 de noviembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 18 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Busca asociarte con otros, aunque no sean de tu mismo tipo. Hoy es un día en el que la unión hará la fuerza y la atracción de los contrarios hará una fuerza más grande aún. Busca hoy a personas con diferentes metas y encuentra la forma de asociarte con ellos para buscar algo en común. Esto te dará una enorme fuerza en tu lucha.

Horóscopo chino serpiente

Reaccionas demasiado pronto. A veces te comportas como un instrumento musical que reacciona a la menor provocación. Se te acerca cierta persona y de inmediato estás teniendo una reacción a sus avances. Tienes que controlarte. Sabes lo difícil que es hacerlo cuando esta persona se acerca, pero tienes que hacer un esfuerzo. Pon la mente en claro y respira profundamente. Mantén la calma y lo lograrás.

Horóscopo chino tigre

No te defiendas de quien no te ataca. A veces tienes una actitud demasiado beligerante que te lleva a llevar el ánimo como espada desenvainada y a arremeter con quien ni siquiera te estaba amenazando. Ten cuidado con tu actitud. Piensa antes de tener una reacción y suaviza tus impulsos. Verás que así las cosas funcionan mejor.

Horóscopo chino gallo

Busca la armonía con los demás. Piensa en todos los instrumentos de una orquesta en concierto y como cada una de las notas se complementa con las demás. Así deben ser tus acciones con las de las personas en tu entorno. Cada uno de tus actos deben fomentar y no disminuir lo que hacen los demás. Examina lo que haces y no fallarás.

Horóscopo chino búfalo

Piensa muy bien cual es tu tipo. Te has encontrado en un lugar nuevo y la gente, que no te conoce, te cataloga de forma errónea y te pone etiquetas y te asigna labores que no te quedan. ¿Cual es tu tipo? Tienes que aprender a definirte para que puedas indicarle a los demás tu verdadera personalidad y no se confundan pensando que eres quien no eres.

Horóscopo chino caballo

No compres nada que no necesites. En esta época tienes que tener una moderación extrema, especialmente en todo lo económico. No compres nada que no vayas a necesitar y no exageres en los gastos. Trata de ahorrar lo más posible y estudia y compara precios antes de cada compra. Esto te dará muy pronto un capital que podrás aprovechar para invertir y ganar mucho. Tenlo por seguro.

Horóscopo chino perro

Usa la herramienta correcta para eso que buscas lograr. Estás tratando de alcanzar una de tus metas en una delicada relación y te preguntas como poder lograrlo. Así como el mecánico necesita las pinzas correctas para el trabajo que quiere arreglar, así necesitas tú encontrar la herramienta ideal para conseguir lo que buscas de esta persona. Búscala y verás que pronto la encuentras.

Horóscopo chino rata

No te pongas el saco que no te queda. Hay veces que tomas responsabilidades que no te pertenecen. Te haces cargo de labores que no te corresponden y aceptas culpas de lo que no hiciste. Tus intenciones son ayudar a los demás, pero hay un límite entre la ayuda y ponerte tu persona en líos que no le corresponden. Trata de mantenerte lejos de esto y, cuando la culpa esté dirigida a otra persona, admite que es mejor culpar a quien lo hizo.

Horóscopo chino cabra

Levanta tu ánimo. La vida te ha traído un revés muy grande. Tu ánimo está por los suelos y te preguntas si podrás levantarte alguna vez. Ten la seguridad de que si, pero depende del trabajo que pongas en esto. Sal hoy y ve a nuevos lugares. Trata de ver la vida con ojos nuevos y conoce nuevas personas. En tanto te renueves comenzará de nuevo la vida a sonreír para ti.

Horóscopo chino cerdo

Estás en medio de una guerra que no te corresponde. Te has metido en una situación donde un conflicto ajeno te ha involucrado y te preguntas como salir de todo esto sin afectar a ninguno de los lados del conflicto. Lo mejor es declarar bien claro que este no es tu asunto y dejar que entre ellos lo resuelvan. Las partes comprenderán pronto que así es.

Horóscopo chino conejo

Sube tu orgullo, que has ganado ya mucho. Sientes que no debes tener un orgullo exagerado y en esto la modestia te hace ver demasiado humilde. No debes ser así. Así como demasiado orgullo es malo, demasiada humildad también te hace ver como lo que no eres. Encuentra el punto medio y hazles ver a los demás como eres en realidad.

Horóscopo chino mono

No eres de hielo, demuestra tu pasión. La vida te ha aislado del contacto de los demás y te ha hecho una personalidad fría y que no se inmuta ante nada. No eres así. Dentro de ti hay un volcán a punto de explotar y si no dejas salir ese calor no podrás contenerlo después. Trata de buscar un modo de dejar salir esta necesidad poco a poco y del modo adecuado. Si tienes cuidado todo estará bien.

