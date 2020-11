Horóscopo Chino para hoy 17 de noviembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 17 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Irradia la alegría que te caracteriza. Sientes que una felicidad interna te llena y se desborda en todo lo que haces. Ha llegado el momento de compartirla con los demás. No tienes que hacer nada especial ni comportarte de un modo distinto al que te portas. Tu sola presencia llenará de alegría a todos y hará que los demás compartan el mismo sentimiento que tú tienes.

Horóscopo chino serpiente

Escribe tus sentimientos para tenerlos en claro. Algo que te pasó hace poco tiempo te ha dejado con una duda interna y varios sentimientos conflictivos que no sabes como tomar. Es momento de sentarte a escribir todo lo que sientes para tenerlo en claro y poder poner en paz tu alma. Date unos minutos este día para darle luz a tu mente y escribir todo esto hasta que quede bien claro.

Horóscopo chino tigre

Busca un maestro para seguir. Así como en la antigüedad los discípulos buscaban un maestro para que les enseñara como vivir la vida, así tienes que buscar un modelo para seguir. ¿Qué tipo de vida te gustaría tener? ¿Quien representa mejor ese modelo de vida? Busca un modelo de comportamiento y estudia bien sus acciones e ideas. Así verás que tu vida mejora y se acerca definitivamente a tu ideal.

Horóscopo chino gallo

Alguien que prometía ser excepcional te está fallando. Te has encontrado con alguien que parecía ser la solución a todos tus problemas, pero ahora te enfrentas a que esta solución se ha quedado corta. Ponte a pensar, ¿no será que la causa eres tú? ¿Sabes bien lo que quieres o solamente estás adivinando? Si clarificas bien lo que quieres, verás que esta persona era, después de todo, la verdadera solución.

Horóscopo chino búfalo

Abona el terreno para que el amor florezca. Así como el labriego prepara la tierra para la cosecha y así como el florista pone sus mejores semillas para obtener los más bellos capullos, así debes hacer para que el amor dé sus mejores flores y frutos. La situación tiene que ser propicia y hay que prepararla para poder lograr esta situación. Pon cuidado y trabajo en esto y no podrás fallar.

Horóscopo chino caballo

Limpia tu alma de culpas inútiles. Las culpas son como el polvo del camino, se te van quedando pegadas y se van acumulando hasta ensuciarlo todo. No permitas esto. El arrepentimiento purifica, pero la culpa solo ensucia. Haz un verdadero examen de conciencia que sea como un baño espiritual y revisa cada rincón de tu conciencia para diferenciar entre verdadero arrepentimiento y culpa estancada para que puedas limpiarla.

Horóscopo chino perro

Ten valor para aceptar tus errores. La vida te ha puesto en un lugar precario y tus propias limitaciones te hacen dudar entre admitir que has errado o fingir que no. Es mejor que lo admitas ya que todo el mundo se da cuenta. Después de todo, no tienes modo de comprobar ese éxito que dices tener. Piensa en esto antes de continuar con tu error.

Horóscopo chino rata

Cierra la puerta a las malas influencias. Se acercan a tu vida ciertas acciones y razones que sabes que no te traerán nada bueno. No las dejes entrar. Debes de cerrar la puerta a estas acciones y no permitir que malas ideas entren en tu mente. La claridad mental es la clave. Con un claro sistema de ética personal lograrás de inmediato diferenciar lo bueno y lo malo.

Horóscopo chino cabra

Tu honestidad es tu bandera, se quien eres ante todo. Lo que más te caracteriza es tu sinceridad y todos lo saben. La sociedad te ha pedido que finjas ser quien no eres, pero sabes bien que esto no te llevará a nada. Usa tu sinceridad y da la cara como siempre la has dado. Verás que al final todos aprecian más esto que una falsedad que no te sirve.

Horóscopo chino cerdo

Te ha llegado un mensaje secreto. Así como las palomas mensajeras llevaban en tiempos de guerra mensajes cifrados al ejército, así el Universo te manda una serie de códigos secretos que te dicen qué es lo que está pasando y como debes actuar. Hay que aprender a leer estos códigos. Es imprescindible la honestidad para leerlos y la conciencia limpia para aceptar lo que el Universo te dice.

Horóscopo chino conejo

Proyecta una imagen de éxito. Tienes todo para triunfar y lo sabes, pero te has dedicado de tal modo al trabajo y esfuerzo que has descuidado tu imagen. Ha llegado el momento de que tu disciplina interna se manifieste en lo externo y que tu apariencia refleje todo el éxito que buscas y el que has obtenido. Revisa bien tu imagen y plantea una nueva visión para tu persona.

Horóscopo chino mono

Tu amor es tu capital emocional. Así como el dinero en el banco va haciendo un capital que te permite la independencia, así el amor se va guardando en tu alma y va creando el capital que te permitirá ser feliz. Ama lo más que puedas y reparte amor, ya que mientras más repartas más tendrás y mientras más des más tendrás. La matemática del amor es así.

