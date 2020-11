Horóscopo Chino para hoy 13 de noviembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 13 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Busca la razón para tus problemas personales. Imagina que tu alma es una biblioteca enorme dónde cada libro habla de una parte de tu personalidad y ofrece soluciones a todo lo que te ocurre. ¿Dónde está el tomo que habla de lo que te afecta? Búscalo así como buscarías en una biblioteca: identificando primero lo que te ocurre y catalogando el problema con esto como su título. Buscando dentro de ti hallarás lo que te falta.

Horóscopo chino serpiente

No pienses que tus acciones pasan desapercibidas. A veces piensas que todo lo que haces es tan insignificante como el más mínimo granito de arena en la playa más grande del mundo. Ponte a pensar que la playa no es más que una multitud de granos de arena y que cada uno de ellos cuenta. Hay quien te está tomando en cuenta en este momento y pronto te recompensará.

Horóscopo chino tigre

Controla tus aficiones. Es bueno que tengas pasión por lo que haces y es bueno también que lo persigas, pero todo tiene un límite. Pon hoy atención a lo que te gusta y cuanto tiempo y esfuerzo pones en dedicarte a esto. Verás que en ciertas áreas exageras un poco y puedes bien ponerte un límite en lo que haces. Hazlo y verás que tu vida mejora de un modo mejor al tomar tú el control.

Horóscopo chino gallo

Busca la paz interna. Tienes una vida de lo más ajetreada que te hace llegar muy lejos, pero también te causa un conflicto que no te permite dormir en las noches o no te deja un momento de quietud en todo el día. Tienes que buscar la paz tanto como buscas tus metas. Lo lograrás si pones verdadero empeño en esto.

Horóscopo chino búfalo

No tomes tus propios sentimientos como rehenes. Siguiendo tus metas has tratado de callar a tu corazón para poderte concentrar en tu trabajo y esto ha hecho que tus emociones se sientan prisioneras, rehenes verdaderos de la cautividad a las que las sometes. Déjalas salir. Date espacios para dejar fluir tus emociones y esto te liberará.

Horóscopo chino caballo

Limpia tu corazón de sentimientos antiguos. Hay en tu corazón una gran variedad de sentimientos quedados y fragmentos de emociones que se acumulan en las paredes como la escarcha en el congelador de un refrigerador. Llegó el momento de hacer limpieza general y sacar esas emociones viejas. Haz un examen de conciencia para esto.

Horóscopo chino perro

Tus logros merecen una verdadera medalla. Has luchado muchísimo en estos días y te mereces un reconocimiento. La sociedad que vive apartada de todo no se da cuenta, pero te toca a ti recompensar tus propios éxitos. Date una pequeña recompensa o has algo que te haga sentir bien sobre ti mismo/a. Es muy importante para seguir.

Horóscopo chino rata

Sientes que algo perturba tu alma. Un sentimiento extraño de melancolía te ha tomado por sorpresa y de pronto sientes que los ojos se te nublan y que se te hace un nudo en la garganta sin ninguna razón para que esto ocurra. Busca en tu alma y encuentra la causa. ¿Es una persona la que te hace falta? ¿Qué es lo que necesitas para estar cerca de esta persona? Busca dentro de ti y encuentra la solución.

Horóscopo chino cabra

Trabaja en mejorar tu entorno. Siempre te has caracterizado por el gran cuidado que pones en todo lo que haces y ahora le toca el turno de ponerle a atención a tu propio entorno. Piensa en como mejorar y dejar de un modo espléndido el lugar que habitas y tu espacio de trabajo. Hazlo con el corazón y no habrá falla alguna en tus proyectos.

Horóscopo chino cerdo

El estrés hace epidemia en tu entorno. Así como una enfermedad que afecta a toda una población, el estrés parece afectar a todas las personas que conoces y les causa grandes efectos. Eventualmente nadie podrá hacer nada sin verse afectado. Apártate de esta enfermedad buscando una paz interna y siguiendo tu propio ritmo. Esto te beneficiará.

Horóscopo chino conejo

Descifra los problemas de tu existencia. El Universo te ha mandado un mensaje en clave que contiene la solución a todo lo que te afecta y el modo de buscar lo que más quieres. Busca como descifrar esta clave. Para esto tienes que estar en total paz contigo mismo/a y ver y sentir dentro de ti la calma con el Universo mismo. Dedica un poco de tiempo diario a estar en paz y verás que pronto descifras el mensaje.

Horóscopo chino mono

El odio es un vicio tan grande como cualquier otro. Los sentimientos negativos te pueden afectar tanto como el humo del cigarro o los efectos del alcohol. Hay quien depende de estos sentimientos dañinos tanto como de una substancia tóxica y lo hace parte de su vida diaria. Dile no a estos sentimientos y libérate de dependencias.

