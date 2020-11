Horóscopo Chino para hoy 11 de noviembre de 2020, así te ira en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 11 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Tu espíritu se verá magnificado en estos días. Siempre has tenido un gran espíritu y la generosidad y magnificencia te han caracterizado siempre, pero en los siguientes días verás que estas características te hacen más grande a los ojos de los demás. Espera al fin una recompensa por todo lo que haces por ellos, ya que saben ser agradecidos contigo.

Horóscopo chino serpiente

Tienes que continuar a pesar de los problemas. Seguramente conoces las anécdotas de los actores cómicos que salen a hacer reír al público a pesar de tener problemas personales. Así tienes que ser en estos momentos. Continúa con tus actividades y con la responsabilidad y eficiencia que te caracteriza a pesar de las penas que puedas tener. Ten la seguridad de que pasarán pronto.

Horóscopo chino tigre

Busca el ángulo correcto para ver los problemas. Seguramente has visto esos cuadros que parecen una mancha abstracta si los miras desde un ángulo y adquieren una figura tridimensional al verlo desde otro. Tienes que encontrar el ángulo para ver cómo se pueden solucionar tus problemas. Lo que no tiene sentido visto de una forma, tiene clara solución visto desde otra.

Horóscopo chino gallo

Te hallas a mitad del desierto, aunque te encuentres en un lugar concurrido. Sientes que la soledad te acecha y piensas que nadie está a tu lado aunque te encuentres a la mitad de una multitud. La soledad es interna y es algo que tienes que sacar de tu corazón para poder ser feliz. Empieza por examinar tus carencias y encuentra dentro de ti la solución a esa soledad.

Horóscopo chino búfalo

El fuego de la duda te consume. Una cuestión sin resolver plaga tu vida y te hace dudar sobre el resultado de todo lo que te ocurre. El destino y el futuro se manifiestan inciertos y las consecuencias pueden ser gloriosas o catastróficas. No puedes dormir de pensar en lo que viene. Hoy llegará hasta ti la posibilidad de vislumbrar lo que se viene. Limpia tu mente para poder comprenderlo.

Horóscopo chino caballo

Encuentra la pista que te llevará al lado de esa persona. Buscas a esa persona que te complemente y no parece estar por ningún lado. En vez de buscar a esta persona encuentra la pista que te lleva a su lado. Empieza por definir como es la persona que quieres y con esto encontrarás esa característica perdida que te permitirá acercarte.

Horóscopo chino perro

Trata de meditar en estos días. La meditación es una forma de vida habitual en Oriente y los que la practican encuentran una fuerza inusitada para resolver los problemas y hacer las más complicadas tareas. Trata de practicarla. Sólo tienes que sentarte en silencio por unos minutos y tratar de vaciar tu mente de los problemas que la circulan a diario.

Horóscopo chino rata

Encuentra un lugar de descanso. Las presiones se han acumulado una sobre otra y no tienes un sólo minuto de paz en tu día. Ha llegado el momento de buscar un lugar dónde los problemas te dejen en paz por unas horas y aprovechar esto para recuperar la energía que necesitas para continuar. Busca este lugar ideal en tu entorno y pon claros límites a los problemas para que no entren ahí.

Horóscopo chino cabra

Te vendrá una gran ayuda inesperada. Hoy es un día en el que llegará a ti algo que te ayudará enormemente aunque esto no tuviera esta intención original. Será una de esas coincidencias que de pronto te da la vida cuando algo cae en tus manos que resuelve por completo la situación y te permite conseguir lo que buscabas sólo por casualidad. Espéralo.

Horóscopo chino cerdo

Te cuidado con los pies que pisas. A veces dices comentarios sin pensar que pueden llegar a herir a alguien o a causar problemas a ciertas sensibilidades. Ten cuidado con las repercusiones. A veces no es el comentario mismo sino el entorno en el que se dice el que pone en juego tu sensibilidad personal. Sé prudente y no podrás fallar.

Horóscopo chino conejo

Trata de hacer coro a tus advertencias. Has dicho varias veces lo que puede pasar y la gente aún no te hace caso. Busca otros que sean de la misma opinión para que apoyen tus avisos y de este modo los que toman las decisiones te hagan caso. Lo importante es que sabes que tienes la razón y decirlo con suficiente claridad como para que los demás vean la luz.

Horóscopo chino mono

No cubras los defectos. Las inseguridades hacen que la gente haga las cosas más extrañas del mundo. Gente que usa máscaras o adapta falsas personalidades. No hagas esto y luce tan natural como siempre has sido. Es mucho más apreciable la franca honestidad que los modos hipócritas de tapar lo que todo el mundo sabe.