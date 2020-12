Horóscopo Chino para hoy 10 de diciembre de 2020, así te irá

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 10 de diciembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Tu paz se verá amenazada. Esta situación pacífica por la que tanto has luchado y que por fin has obtenido después de tantos sacrificios se ve amenazada de nuevo por la intervención esta vez de una persona extraña a tus intereses que sólo busca sacar provecho a base de irrumpir en tu entorno. Ponle un alto a esta persona y no permitas que te disturbe.

Horóscopo chino serpiente

Te inundan los sentimientos amorosos. Hoy el amor es predominante en tu vida y los sentimientos románticos llenan cada rincón así como el agua recorre cada milímetro del fondo de un caudaloso río. Así como el río, toda esta fuerza con la que el amor te llena tiene que encontrar salida en el mar cuando estés con esa persona especial. Ten control de tu espíritu para aprovechar esto.

Horóscopo chino tigre

Planifica hoy para los siguientes días. Hoy es un excelente día para vislumbrar lo que se viene y hacer un recuento de todas las cosas que aún te faltan por lograr y los pasos para conseguirlas. Busca el tiempo hoy para sentarte a trazar un verdadero mapa mental del futuro y esto te ahorrará una gran cantidad de esfuerzo para lograr todo.

Horóscopo chino gallo

Gente importante requerirá hoy de tus servicios. Hoy te llegará el aviso de que la gente en la cima del escalafón ha oído de tus capacidades y requiere les hagas un trabajo especial. No temas ya que tienes toda la capacidad para lograr esto y tus servicios se verán recompensados y reconocidos de un modo enorme.

Horóscopo chino búfalo

No debes tomar el amor a juego. La gran atracción en el amor que generalmente gozas atrae todo tipo de pretendientes a tu vida y a veces te parece adecuado bromear con algunas de tus opciones. Eso no está bien y lo sabes. Tienes que tomar en serio a cada persona que se te acerca y reconocer que sus intenciones son tan claras y honestas como las de cualquiera.

Horóscopo chino caballo

Se aproxima un peligro. Viene hacia tu vida una fuerza que, aunque no tiene malas intenciones ni intenta realmente nada, puede irrumpir el orden de eventos y con eso destruir lo que has logrado. Ten cuidado de no aceptar nuevas interferencias en tus planes y mantén la vista aguda a cualquier cosa que pueda anunciarte esto.

Horóscopo chino perro

El tiempo corre. Necesitas tomar una resolución ya. Has dejado para después la decisión que te están pidiendo todas las partes involucradas y has tratado de que el tiempo te de más visión para saber la determinación correcta. Esta no ha llegado y por lo tanto debes tomar la decisión basándote en tu intuición. No temas ya que no te equivocarás.

Horóscopo chino rata

Tu corazón se alegrará mucho hoy. Hoy vendrá algo a ti que traerá mucha más alegría de la que has sentido en mucho tiempo. Un pequeño detalle o una visita inesperada te traerán la felicidad que te hace falta y la luz iluminará tu alma como no lo había hecho en años. Estas pequeñas cosas de la vida son las recompensas por tanto sacrifico y la enorme cantidad de trabajo que has logrado.

Horóscopo chino cabra

Evitarás hoy una catástrofe. Los acontecimientos se pondrán de un modo peligroso para la gente a tu alrededor el día de hoy, pero gracias a tu oportuna intervención y a la mentalidad clara que tienes por saber lo que se viene, tendrás la capacidad de evitarlo con facilidad. Al final todos reconocerán lo oportuno de tu intervención.

Horóscopo chino cerdo

La mayoría apoya tus decisiones. Tienes temor de que si tomas una decisión poco común la gente que te rodea te critique y juzgue de un modo erróneo. Esto no pasará. Has logrado obtener el apoyo de todos y el mundo admira tu individualidad y autoridad. Tu juicio es fuerte, audaz y valiente y esto te da la autoridad para decidir. Úsala.

Horóscopo chino conejo

Ten cuidado con presumir. A veces sientes la tentación de hablar un poco más de la cuenta y contar sobre todo lo que has conseguido. Esto tiene su lado positivo ya que verdaderamente te has esforzado en lograrlo y hace que la gente te vea en buena luz, pero también causa las envidias de otros. Ten cuidado al hablar de ti y sobre todo ve quien te escucha.

Horóscopo chino mono

La temperatura del amor sube para ti el día de hoy. Hoy las cosas se ponen candentes para ti y de pronto el más mínimo gesto de una persona que te interesa generará una enorme pasión. Las cosas comenzarán del modo más normal, pero un evento sucederá al siguiente y terminará en la noche romántica de toda una vida. Espéralo.

