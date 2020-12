Horóscopo Chino para hoy 1 de diciembre de 2020, así te ira en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 1 de diciembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Filtra tus emociones. Tu alma se halla contaminada de sentimientos negativos y sensaciones en conflicto con tu naturaleza buena y amable. Tienes que hacer un examen de conciencia y buscar bien en tu espíritu para poder quitar todo lo que está impidiendo el desarrollo de tu alma y que no te deja crecer como ser espiritual. Hazlo hoy.

Dragón así te irá en el 2020

Horóscopo chino serpiente

Busca el origen. Todo lo que te acontece últimamente, todos los giros de tu vida y el tipo de problemas que te conmueve tienen un origen común. Tienes que encontrar este origen y el día de hoy tendrás la clave para hacerlo. Un recuerdo que te llegue a la mente o un acontecimiento que te revelará algo de tu pasado te permitirán hacerlo.

Serpiente así te irá en el 2020

Horóscopo chino tigre

Busca el origen. Todo lo que te acontece últimamente, todos los giros de tu vida y el tipo de problemas que te conmueve tienen un origen común. Tienes que encontrar este origen y el día de hoy tendrás la clave para hacerlo. Un recuerdo que te llegue a la mente o un acontecimiento que te revelará algo de tu pasado te permitirán hacerlo.

Tigre así te irá en el 2020

Horóscopo chino gallo

Evita el bagaje emocional de esa persona. Si la persona con la que estás comienza pronto con problemas que vienen de relaciones anteriores de antes de que te conociera, esto es algo que no te compete y que no tienes la menor capacidad de solucionar o aliviar. Márcale límites a esto y deja que esta persona las resuelva por si sola.

Gallo así te irá en el 2020

Horóscopo chino búfalo

No caigas en la tentación. Te propondrán en estos días un negocio riesgoso que promete grandes recompensas con mínima inversión y poco trabajo. Demasiado bueno para ser verdad te parece y tienes toda la razón. Este negocio, aunque parece perfecto y sin fallas, encierra un gran riesgo y será expuesto al cabo de un tiempo. No caigas en este tipo de tentaciones y continúa con tu trabajo.

Búfalo así te irá en el 2020

Horóscopo chino caballo

La imagen de una persona que conocerás es equívoca. Hoy tendrás la oportunidad de conocer a una persona que te causará un gran impacto al mismo tiempo atractivo y terrorífico. Te parecerá alguien que quisieras conocer pero que al mismo tiempo no debes de acercarte. Ten cuidado ya que esta impresión es equivocada y esta persona es en realidad lo opuesto de lo que aparenta.

Caballo así te irá en el 2020

Horóscopo chino perro

Las viejas emociones te corroen. Algo que ocurrió hace mucho tiempo y que ya creías olvidado por completo sigue latente en tu interior y comienza de nuevo a manifestarse. De pronto una sensación nostálgica o un sueño que te recuerda como eran las cosas tan intensas de esa época. Poco a poco se va a haciendo notar y es indicativo que tienes que solucionarlo.

Perro así te irá en el 2020

Horóscopo chino rata

Tu destino es ambiguo. Hoy se te presentará un evento que te dará una idea de lo que viene. Cuando lo veas, te darás cuenta que frente a ti hay dos caminos que puedes tomar. El camino de la luz o el de la sombra. El sendero de las alturas o el camino bajo. Es un momento de decisión el que se aproxima y tienes que saber bien a dónde te diriges.

Rata así te irá en el 2020

Horóscopo chino cabra

Ten humildad ante lo que viene. Tendrás en tu vida próximamente un evento que te hará ver la magnitud del Universo y cómo las fuerzas del cosmos son como un gigante océano ante las voluntades que son como madera que arroja el mar. Necesitas tener la humildad necesaria para entender todo esto y aprovechar al máximo esta enseñanza.

Cabra así te irá en el 2020

Horóscopo chino cerdo

El amor será el premio a tu sacrificio. Has pasado por una gran cantidad de carencias y has tenido que renunciar a muchísimas cosas y todo por el beneficio de esa persona. No sientas que ha sido en vano. Al final todo se recompensará con un amor sincero y maravilloso que llenará tu vida y te dará un premio muy superior a lo que has tenido que dar. Tenlo por seguro.

Cerdo así te irá en el 2020

Horóscopo chino conejo

Disfruta el silencio que se avecina. En tu vida se viene un espacio de calma y quietud. Por breves momentos tendrás un silencio que contrastará con la gran variedad de acontecimientos y apuraciones que has estado viviendo últimamente. Esto te dará la capacidad de relajarte y recuperar las energías que necesitas. Aprovecha este momento.

Conejo así te irá en el 2020

Horóscopo chino mono

Tendrás la oportunidad de un desliz. Recházala. En estos días conocerás a una persona de lo más atractiva que te propondrá una relación clandestina e ilícita. Aunque la propuesta sea de lo más emocionante y el ambiente y entorno de lo más agradable, sabes que debes rechazarla. Resiste esta tentación o las consecuencias pueden ser desastrosas.

Mono así te irá en el 2020

