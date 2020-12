Horóscopo Chino para hoy 09 de diciembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 09 de diciembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Protégete contra las envidias. Hay personas a tu alrededor que te quieren bien, pero otras sólo tienen celos de lo que has logrado y están buscando el modo de dañarte de algún modo. No lo permitas. Usando tu integridad y la honestidad que te caracteriza sólo has caso omiso de lo que pretenden estas personas e ignora sus comentarios. Verás que sus acciones se desintegran.

TE PUEDE INTERESAR:Desayunos más raros del mundo que deberías probar

Horóscopo chino serpiente

Tienes suficiente experiencia como para triunfar en lo que quieres. La vida te ha llevado ya por tantos caminos y has experimentado ya una cantidad de cosas que sabes en el fondo de tu alma perfectamente lo que debes hacer y qué camino debes seguir para triunfar. Sólo tienes que reconocer tu propio poder y seguir a tu corazón para llegar. Lo harás con toda facilidad.

Horóscopo chino tigre

La chispa de tu ingenio se prenderá hoy. Hoy verás de pronto que las ideas fluyen en tu mente con la más grande facilidad y que tus facultades para entender y memorizar lo que sea son mucho mayores que en otros días. Las fuerzas del Universo se han dispuesto para que esto ocurra y ahora todo converge para que puedas tener grandes ideas. Aprovéchalo.

Horóscopo chino gallo

Lo que te anunciaron hace tiempo va a cumplirse hoy. Los ciclos de la vida no siempre transcurren con la misma velocidad que uno espera. Un día para el Universo es mucho más corto que un día para nosotros los mortales. Algo que te indicaron hace tiempo que se cumpliría va a llegar a ti el día de hoy. Tienes que prepararte para recibirlo.

Horóscopo chino búfalo

Da las gracias a la vida por lo que sucederá hoy. Hoy verás tantas y tan buenas recompensas que llegan a ti que tendrás que apartar un momento para dar gracias sinceras y reconocer todo lo que llegó a tu vida. Esto te permitirá tener una visión de toda la buena suerte que tienes. El Universo siempre se balancea y el dar gracias asegura que estés en el lado correcto de la balanza.

Horóscopo chino caballo

Tienes el ánimo por los suelos. Levántalo. La vida te ha puesto en una situación en la que te parece que todo está negro y que nada bueno puede salir de esto. No es así. Ve las cosas con claridad. Nada se ha resuelto en el momento actual y las cosas pueden salir bien al final. Tienes que tener conciencia de esto para poder proseguir y lograr el éxito.

Horóscopo chino perro

Te rodea gente sin piedad. A tu alrededor hay gente de todo tipo, pero algunos de ellos no tienen el menor sentido de la misericordia y están dispuestos a todo si descubren una debilidad. Tienes que ponerles un alto. El modo es presentar una actitud sin miedo ni temor alguno y hacerles ver que no pueden asustarte con sus actitudes. Hazlo y triunfarás.

Horóscopo chino rata

Libérate de las cadenas de la culpa. Las culpas te detienen y te aferran al piso así como los barcos son encadenados al muelle y tienen que soltar estas amarras para moverse libres por alta mar. Tienes que dejar estas cadenas que no te benefician en nada y te impiden ejercer tu libertad. Deja de sentir sentimientos negativos y levanta el vuelo que tu alma exige.

Horóscopo chino cabra

Busca alguien que te guíe. Tienes un problema tan complejo y enredado que no sabes como salir de esta maraña de líos y te parece que te has perdido. Así como el explorador de la selva tiene un guía que lo lleve a la salida, necesitas el consejo de un experto en materias similares. Busca a esta persona. Cualquier cosa que te diga te ayudará enormemente.

Horóscopo chino cerdo

El tiempo corre. Apúrate para lograr tus planes. Piensas que tienes todo el tiempo del mundo y has dejado el momento de la acción para mañana. En realidad no es así. El momento de la acción ya llegó y debes poner manos a la obra si esperas conseguir lo que tanto anhelas. Da hoy el primer paso y continúa sin detenerte. Los sucesos se acelerarán en cuanto hayas comenzado.

Horóscopo chino conejo

Haz algo provechoso de esas desventajas. Si has oído la frase "cuando la vida te da un momento agrio como limón aprovéchalo para hacer limonada," sabes de lo que hablamos el día de hoy. Los momentos difíciles que tengas hoy presentarán todos, la posibilidad de sacarles gran provecho con la actitud correcta. Ve las cosas como ventajas y no como problemas y lo lograrás.

TE PUEDE INTERESAR:Mhoni Vidente: Horóscopo mensual para DICIEMBRE 2020

Horóscopo chino mono

Tus objetivos están por cumplirse. Has estado luchando por tanto tiempo que tus fuerzas se han desgastado y tienes la seguridad de que las cosas no van a componerse nunca, por lo que estás pensando en dejarlo todo ya que no tiene caso proseguir una batalla perdida. No lo veas así. En realidad las cosas están a punto de cambiar y tus objetivos más deseados están a punto de ser realidad. Ten la seguridad y aguanta.

¿Sabes cuándo podrás vacunarte contra el COVID-19? Síguenos en Google News y mantente informado.