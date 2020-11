Horóscopo Chino para hoy 04 de noviembre de 2020, así te irá en este día

Las mejores predicciones del horóscopo chino para hoy 04 de noviembre de 2020 ya están aquí, así que descubre lo que te depara el destino en cuanto a lo relacionado con el amor, la salud, el dinero, el trabajo y como debes actuar en cada caso ¡No te lo pierdas!

Horóscopo chino dragón

Te sientes volando en las alturas. Así como el cuento de la alfombra mágica que llevaba volando a quien la ocupara por entre las nubes, así sientes que la vida amorosa te ha transportado por los cielos y te preguntas cuanto durará este vuelo y si no te dejará caer de pronto. No temas y disfruta del vuelo. Tu alfombra mágica te llevará a tierras maravillosas y depende de ti llegar ahí o dejar que el temor te lo impida.

Horóscopo chino serpiente

Busca tu campo de labranza en el amor. Piensa en el campesino que para obtener una buena cosecha, labra la tierra, siembra la semilla y cuida todo el año las plantas que le darán el grano. Así, el amor es un fruto de cuidado y trabajo constante. Labra tus propios sentimientos, planta las semillas de una relación duradera y cuida como se desarrolla. Es el único modo de cosechar verdadero amor.

Horóscopo chino tigre

Sientes que tu vida está detenida. Así como en un embotellamiento de tráfico que no avanza por horas, así sientes que tu vida se ha quedado de pronto en cero y que no hay nada que la mueva ni para atrás ni para adelante. No es así. Las cosas avanzan aunque no sea a la velocidad que tú esperas. Ten un poco de paciencia y verás que al poco rato la velocidad sube al máximo.

Horóscopo chino gallo

Te espera hoy una sorpresa. Hoy llegará a tu vida algo inesperado y misterioso. Así como el sobre sin remitente que llega en el correo o el mensaje cifrado de un extraño, un misterioso mensaje te llegará hoy del destino mismo. Será difícil de descifrar pero muy fácil de reconocer, ya que en cuanto lo veas sabrás que es algo sobre tu destino y que te influye personalmente. Espéralo y acéptalo ya que te dará gran felicidad.

Horóscopo chino búfalo

Trata de ver la vida desde las experiencias de los demás. Hay un dicho que dice "camina una milla en los zapatos de tu prójimo antes de juzgarlo". Las experiencias de los demás te darán una nueva visión sobre ellos y debes tenerla antes de poder saber por qué actúan como actúan o que los motiva a ser como son. Trata de averiguar lo más posible sobre esa persona y verás que tiene razones para actuar del modo que lo hace.

Horóscopo chino caballo

Ten cuidado con los gastos. Es una época de cuidar las finanzas y tienes que tener una conciencia que sea como tu propio contador interno, calculando los pros y contras de cada gasto antes de hacerlo. Piensa si realmente necesitas algo antes de adquirirlo y busca posibilidades de encontrar lo mismo por menos precio en otro lugar. Al final todo esto te beneficiará.

Horóscopo chino perro

Conocerás hoy una persona fría y calculadora que tratará de aprovecharse de ti. Ten cuidado. Hay gente así en cada rincón y hoy te toca enfrentarte con una de esas personas que parece que sólo se dedican a manipular a los demás. Te vendrá con una oferta que te parece sensacional pero, como todo, lo que parece demasiado bueno, rara vez lo es. No aceptes este tipo de propuestas por hoy.

Horóscopo chino rata

Tienes una pasión verdaderamente de fiebre. En los últimos días la temperatura de tu pasión se han incrementado por docenas de grados y ahora sientes que no hay modo de apagar este fuego interno. El único modo es dejar que se consuma por si solo. Busca como darle salida a esta pasión y deja salir los instintos. Todo bajo control y no podrá haber falla.

Horóscopo chino cabra

Empieza por corregir tus propios defectos antes de juzgar a otros. "El buen juez por su casa empieza" dice el dicho y con justa razón. No puedes opinar de los demás cuando no hayas corregido tus propios defectos. Haz hoy un buen análisis de conciencia y encuentra todo lo que tengas que corregir. Comienza cuanto antes a hacer esto y después podrás ayudar a los demás con los suyos.

Horóscopo chino cerdo

Busca hoy un nuevo ambiente para desenvolverte. Has estado ya frecuentando los mismos sitios por demasiado tiempo y viendo las mismas personas por siempre. Esto es bueno y te da una sensación de pertenecer a un grupo que te reconforta, pero también es bueno aventurarse y buscar nuevos horizontes. Trata hoy un nuevo lugar y empieza una conversación con alguien nuevo. Tendrás grandes experiencias a partir de esto.

Horóscopo chino conejo

Acepta lo que te ofrecen. La vida ha puesto una oportunidad frente a ti y no sabes si comprometerte. Como el que toma la pluma en sus manos y lo duda antes de firmar el contrato, las implicaciones de lo que vas a aceptar se acumulan en tu mente y no sabes si debes tomar el compromiso. La respuesta es sencilla: toma lo que te ofrecen y has lo mejor por cumplir. Las recompensas serán múltiples. Tenlo por seguro.

Horóscopo chino mono

El desamor cunde como epidemia. Es una época dónde parece que nadie encuentra el verdadero amor y las relaciones se desvanecen como nubes de humo ante tus propios ojos. En medio de todo está tu propia vida amorosa. Te parece que no hallarás nunca a nadie y piensas en la soledad. No es así. Pronto vendrá esa persona que estás esperando. Tenlo por seguro.

