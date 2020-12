Horacio Villalobos se despide de “Farándula 40”; el programa se va de TV Azteca/Foto: El Gráfico

Como te relatamos en La Verdad Noticias, hace unos meses el reconocido presentador de televisión Horacio Villalobos informó que el programa de espectáculos “Farándula 40”, que se transmitía en el canal ADN 40, llegaría a su fin.

Fue el pasado sábado 19 de diciembre que el show perteneciente a la señal de TV Azteca le dijo “adiós” a su estimado público. “Llegó el momento de decir adiós. Empecé el programa diciendo que no hay deuda que no se pague ni plazo que no se cumpla. Todo tiene un final, nada es para siempre”, comenzó su emotivo mensaje Villalobos.

“Esta temporada hicimos tres importantes obras: “Un corazón normal”, ganadora del Tony y del Pulitzer, “Un acto de Dios”, nominada al Tony, y “Los chicos de la banda”, que regresará cuando haya semáforo verde. Además, nos despedimos en época de navidad, que todavía te pone más sensible”, expresó el conductor que también aparece en Venga La Alegría.

El programa liderado por Horacio Villalobos inició desde el 2010, sin embargo, este 2020 el show de análisis y crítica del espectáculo y entretenimiento ha llegado a su final/Foto: Twitter

Este fue el último programa de Farándula 40

Los conductores del show de espectáculos, Alejandro Brofft, la Manigüis, Mario Lafontaine, La Supermana y Pilar Bolivar, en conjunto con Villalobos decidieron dedicar conmovedoras palabras tanto a sus compañeros, como a la producción y especialmente al público por todos los años que estuvieron con ellos.

"Quiero agradecer a ustedes, espectadores, porque sin ustedes, este programa no hubiera existido, porque el arte es un asunto de conexión", externó Horacio Villalobos, y también dió las gracias a TV Azteca y Grupo Salinas, empresas a las que pertenece ADN 40.

En redes sociales el público no pudo evitar sentir tristeza porque “Farándula 40” había llegado a su conclusión. “Un programa tan fino, haber como lo van a suplir”, dijo un usuario.

Mientras que otro usuario añadió: “Pésima decisión el terminar este programa que era único en su género, abarcaba de todos los temas, cultura pop”. ¿Eras fan de “Farándula 40”?, ¿Te gustaría que regresara con otra temporada en algún momento?

