Horacio Villalobos reveló desde el quirófano que sería operado

El pasado lunes 11 de octubre, Horacio Villalobos se ausentó del programa Venga la Alegría y los demás presentadores anunciaron que su ausencia se debía a un problema de salud pero este martes 12, el conductor publicó un inesperado video desde el quirófano para compatir con sus seguidores que sería operado pero no especificó de qué.

En el video que más adelante demostraremos en La Verdad Noticias, el también actor aparece con una bata de hospital y se puede ver un equipo de doctores reunidos con él.

Los rumores de que Horacio fue despedido de Venga la Alegría se hicieron más fuertes por su ausencia en el matutino, pero todo fue desmentido cuando se informó que no estuvo presente por cuidar su salud.

Horacio Villalobos se sometió a un tratamiento de espalda

El presentador preocupó a sus fans

Aunque al principio el presentador no dio mucha información y esto mantuvo preocupados a sus fans, posteriormente detalló que todo se trató de unos estudios y un tratamiento en la espalda.

“Aquí estoy en el quirófano, me van a hacer la operación. A ver qué tal salimos, wish me luck. Y si ya no me ven, gócenme”.

Para aclarar todo, varias horas después explicó que su ingreso la hospital se debió por un estudio en la columna con el objetivo de atender un malestar que presenta en las vértebras lumbares, padecimiento que ya lleva años.

“Me hicieron un tratamiento en la espalda, pero ya estoy en mi casa, descansando y mañana regreso a la televisión”.

El ex juez de ‘La Academia’ tranquilizó a sus seguidores y colegas del medio que mostraron preocupación por su salud.

¿Qué pasó con Horacio Villalobos?

Horacio ha estado involucrado en diversas polémicas

Es uno de los presentadores más populares del momento, y ha estado presente en la televisión mexicana desde hace años y ha estado involucrado en diversos escándalos que han generado sus declaraciones.

Se caracteriza por sus comentarios ácidos y opiniones fuertes, mismas que no siempre son del agrado del público pese a su popularidad.

Incluso, Horacio Villalobos habría acosado a ex participante de Survivor México y fue tachado de tener malas intenciones por los presentadores de Chisme No Like.

